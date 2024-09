L-għaddasa jsegwu vittma ta' relitt tal-'hit-and-run' tal-1850

Linja transatlantika Franċiża li għereq f'ċirkostanzi mhux tas-soltu 168 sena ilu bit-telf tal-biċċa l-kbira tal-132 passiġġier u l-ekwipaġġ tagħha ġiet skoperta minn tim ta 'għaddasa ta' New Jersey - 320km 'il barra mill-kosta ta' Massachusetts.

Il-kaptan tal-bastiment li ħabat miegħu Il-Lyonnais fl-1856 kien kompla fi triqtu, u sostna li ma kienx konxju li kien iddestinat.

L-għaddasa Atlantic Wreck Salvage, li joperaw 'il barra minn New Bedford fuq il-bastiment tal-espedizzjoni tagħhom Tenaċi, kien ilu jfittex it-tifrik għal numru ta’ snin. Il-fond eżatt u l-post tagħha ma ġewx żvelati, iżda jingħad li tinsab f'"ilma fond", ħafna minnu midfun f'qiegħ il-baħar ramli.

Membri tat-tim (minn wara tax-xellug) Andrew Donn, Kurt Mintell, Joe Mazraani, Tom Packer; u (quddiem ix-xellug) Tim Whitehead, Eric Takakjian u Jennifer Sellitti, bil-portholes rkuprati mit-tifrik (Francois Merle, Rick Simon & Joe St Amand ipparteċipaw fi spedizzjonijiet ta’ tfittxija preċedenti) (Atlantic Wreck Salvage)

Fi transizzjoni

Il-Lyonnais inbniet fl-Ingilterra għal Compagnie Franco-Americaine fl-1855, is-sena qabel l-għarqa tagħha, minn Laird & Sons of Birkenhead. Hija kienet waħda minn sitt vapuri maħsuba għall-użu li jġorru passiġġieri u posta tul l-Atlantiku – fil-każ tagħha bejn Le Havre u NY.

Il-bini tal-vapuri kien fi tranżizzjoni dak iż-żmien, u Il-Lyonnais inbniet kemm bil-qlugħ kif ukoll bil-fwar.

“Li tkun waħda mill-ewwel vapuri tal-fwar tal-passiġġieri Franċiżi li kellhom qsim ta’ ġirja skedata regolarment

l-Atlantiku u bastiment tal-fwar transitorju bikri jagħmel Il-Lyonnais' skoperta sinifikanti,” jgħid Eric Takakjian, il-membru tat-tim tal-għads li kien ilu jaħdem biex isib it-tifrik.

“Il-metodi tal-kostruzzjoni tal-buq tal-ħadid tagħha rrappreżentaw xi wħud mill-ewwel eżempji ta’ dak it-tip ta’ kostruzzjoni tal-buq għal vapuri li jmorru fuq l-oċeani magħrufa li jeżistu.

Ikkulurit Illustrated Times ta' Londra tpinġija ta Il-Lyonnais għarqa (kollezzjoni Jennifer Sellitti)

“Bl-istess mod, il-makkinarju tal-propulsjoni tagħha huwa uniku peress li jirrappreżenta wieħed minn diversi disinji tal-magni li ġew ippruvati qabel ma ġew stabbiliti preċedenti fuq il-makkinarju tal-vapuri tal-oċean.

"Il-Lyonnais' magna orizzontali b'azzjoni diretta hija qabel il-magni komposti invertiti, li saret in-norma ftit wara,” jgħid Takakjian.

Il-'hit-and-run' għarqa

Il-Lyonnais kienet fl-ewwel vjaġġ tagħha lura lejn Franza meta fit-2 ta’ Novembru, 1856 ħabtet mal-bark tal-Istati Uniti. Adrijatiku, li kien qed ibaħħar lejn in-nofsinhar minn Maine għall-Ġeorġja. Il-linja kienet qed iġorr numru ta’ passiġġieri minn prominenti NY u l-familji Boston.

Adrijatiku kien bil-ħsara iżda seta’ jasal fil-port f’Massachusetts għat-tiswijiet. Il-kaptan tagħha assuma dan Il-Lyonnais kienet intatta għax kienet żammet ir-rotta tagħha, u ma rrapportatx l-inċident.

Madankollu, it-toqba żgħira fil-buq ta ' Il-Lyonnais eventwalment iħalli biżżejjed ilma baħar biex jegħleb il-bastiment, u għerqet jiem wara.

Andrew Donn ma’ X-CCR wasal biex jogħdos it-tifrik, megħjun minn Joe Mazraani (Atlantic Wreck Salvage)

Ħafna minn dawk abbord huma preżunti li kellhom ħin biex jitilqu fid-dgħajjes tas-salvataġġ meta l-vapur finalment niżel, iżda eventwalment ġew salvati biss 18-il persuna, wara li qattgħu ġimgħa fuq il-baħar. Id-diżastru huwa msemmi fir-rumanz 20,000 Leagues Taħt il-Baħar minn Jules Verne.

Aktar 'il barra lejn il-baħar

L-imsieħba ta’ Atlantic Wreck Salvage Jennifer Sellitti u Joe Mazraani, it-tnejn avukati tad-difiża kriminali mill-kummerċ, kienu ilhom jaħdmu ma’ Takakjian mill-2016 biex jillokalizzaw il-fdalijiet, wara li saru intrigati bl-istorja mhux tas-soltu tal-ħabta.

Minkejja rakkonti tal-gazzetti kontemporanji li jindikaw li Il-Lyonnais kienu fl-aħħar niżlu fix-Xlokk tan-Nantucket Shoals, ir-riċerkaturi tal-wreck sabu li l-kontijiet tas-superstiti u d-dokumenti tal-qorti kienu qed jindikawhom dejjem aktar 'il bogħod lejn il-baħar, lejn il-Georges Banks.

Is-sit tar-relitt kien wieħed minn diversi marki potenzjali skennjati fil-ġenb minn tim ta’ skoperta sena ilu, u l-għaddasa reġgħu lura f’Awwissu biex jinvestigawhom.

Dan iċ-ċilindru tal-magna kien ewlieni biex jiġi identifikat it-tifrik (Andrew Donn)

Issib logħbiet

Mazraani, Andrew Donn, Tom Packer u Tim Whitehead għaddsaw it-tifrik 13-il darba biex jieħdu l-kejl, vidjo u stills. Wara li rrevedew id-dejta fuq in-naħa ta 'fuq, huma setgħu jagħmlu identifikazzjoni preliminari bbażata fuq id-daqs tal-vapur, il-post, il-kisi tal-ħadid, il-portholes u l-magna tal-fwar.

"Wieħed mill-irjus taċ-ċilindri l-kbar ippuntat orizzontalment u mhux għoli ħafna mir-ramel," qal Mazraani. Hu u Packer setgħu jikkonfermaw li kien ikejjel 145cm – “id-daqs eżatt għaċ-ċilindri fuq Il-Lyonnais"magna".

Waqt adsa sussegwenti lemaħ ukoll deadeye tal-injam, użat għall-armar u li jindika li dan kien bastiment mgħammar kemm għall-qlugħ kif ukoll għall-fwar. "Dawk il-ħjiel, bil-post, id-dejta tas-sonar u l-kejl komplew issolidifikaw li konna noqogħdu l-linja Franċiża mitlufa."

Il-partitarji ta’ Joe Mazraani jduru r-ramel biex jiżvelaw il-deadeye ippreservat (Andrew Donn)

Pjanijiet ta' segwitu

It-tim issa qed jippjana li jiddedika aktar ħin biex jesplora u jiddokumenta bis-sħiħ it-tifrik. "Se nirritornaw lejn is-sit ta 'wreck kemm jista' jkun," qalet Jennifer Sellitti Diverset.

“L-ispedizzjoni tagħna ta’ Awwissu 2024 ffukat fuq l-identifikazzjoni tat-tifrik. Għadds sussegwenti se jiffoka fuq l-immappjar u d-dokumentazzjoni tas-sit tar-relitt, kif ukoll is-salvataġġ tal-artefatti.

“L-Atlantiku tat-Tramuntana huwa inospitabbli għan-nawfraġji. Il-maltemp, il-kurrenti u l-irkaptu tas-sajd jistgħu jidfnu l-fdalijiet u jqattgħuhom. Dan jagħmilha kruċjali li niddokumentaw u nsalvaw dak li nistgħu qabel ma jgħaddi aktar żmien.”

Salvaġġ ta' Wreck tal-Atlantiku skoprew numru ta’ fdalijiet, fosthom U-550, l-aħħar U-boat Ġermaniż WW2 magħruf li jistrieħu fl-ilmijiet tal-Atlantiku tat-Tramuntana li jistgħu jgħoddu.

Frar li ġej se joħroġ il-ktieb hardback ta’ Sellitti The Adriatic Affair: A Maritime Hit-And-Run Off The Coast Of Nantucket, issa qed jiġi estiż biex jinkludi kapitlu li fih deskrizzjoni dettaljata u ritratti tat-tifrik innifsu.

Ukoll fuq Diversnet: ANDREA DORIA WRECK TURIA L-ETA TAGĦHA TA’ 60, IL-QORN TA’ ANDREA DORIA ERĠA’ TĦOSS