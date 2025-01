Getting the Big Picture f'Wakatobi

Jinqabad l-ambitu veru tas-sikek ta 'Wakatobi permezz ta' xbihat b'angolu wiesa '

There's no denying the appeal of photographing the elusive marine life that hide in the recesses of a reef. Yet too often, photographers that come to Wakatobi run the risk of getting so caught up in documenting the small details that we end up missing the big picture. It is those panoramic reef scenes that showcase the true scope and quality of a destination, and the best way to create them is by adding wide and super-wide panoramic shooting techniques to the imaging mix.

Koppja għaddasa jduru mal-ġenb ta’ drop off f’Wakatobi. Biex taqbad l-immaġni, bqajt fuqhom f'fond ta '3.6m/12ft. Issettjar tal-kamera: ISO 200, shutter speed 1/125 sek., Tokina 10-17mm lenti ssettjata f'10mm, Aperture F/5.6, doppju Sea & Sea YS-250's issettjat bejn nofs u kwart ta' qawwa.

Wara li għamel diversi vjaġġi lejn l-Indoneżja Wakatobi Dive Resort, Nista' niċċertifika li fotografu jista' jqatta' ġimgħat hawn jimla karta tal-memorja wara karta tal-memorja b'ritratti spettakolari tal-ħajja tal-baħar u ritratti makro, mingħajr ma qatt ma jispiċċa l-materjal tas-suġġett uniku. Imma dik hija biss nofs l-istorja. Biex taqbad is-sbuħija sħiħa ta 'din id-destinazzjoni, ikollok bżonn tiffoka fuq l-istampa l-kbira.

A Picture-Perfett Setting

Wakatobi Resort hija mdawra b'uħud mill-aktar sikek tal-qroll verġni fid-dinja, u dan mhux inċident. Il-programm importanti ta' konservazzjoni tal-baħar tar-resort jiffinanzja preservazzjoni tal-baħar privata li tipproteġi xi 20 kilometru ta' sikka. Evidenza tal-isforzi tagħhom ta' konservazzjoni proattiva hija evidenti fil-vitalità tas-sikek.

Ritratti bħal dan l-għaddas li jgħaddi minn fuq qroll enormi tal-mejda (f’9.1m/30ft.) jgħidu x’post mill-aqwa huwa li tkun fl-udjenza. Biex taqbad is-settings tal-kamera tal-immaġini inklużi: ISO 200, veloċità tax-shutter 1/160 sek., Bil-lenti fisheye tiegħi Tokina 10-17mm issettjata fi 12mm, apertura F/7.1 Biex iżżomm id-dawl jidher naturali kemm Sea & Sea YS-250 strobes kienu issettjat fuq nofs qawwa.

Minbarra li jibqa 'f'kundizzjoni kważi verġni, it-terren taħt l-ilma ta' Wakatobi jinkludi xi topografija drammatika. Hemm għoljiet wieqfa tas-sikek u ħitan vertikali li jitilgħu sa ftit piedi mill-wiċċ, ħniek mgħaddsa u muntanji tal-baħar li jwaqqgħu mill-fond b'qċaċet li jitilgħu fil-baxx imdawwar mix-xemx. Żid fl-ilma ċarezza eċċellenti u abbundanza ta 'dawl ambjentali u inti għandek kundizzjonijiet ideali għall-isparar angolu wiesa' biex turi dawn il-vista fid-dettall vibranti.

Tixgħel il-Warda

Fis-sit tal-għads ta’ Wakatobi Roma hemm formazzjoni ta 'qroll ta' scroll ġgant imlaqqam "il-ward" għall-forma ovvja tagħha meta titqies minn fuq. Ħassejt li l-aħjar għażla tiegħi kienet li nagħżel lenti fisheye u nispara bl-użu biss tad-dawl ambjentali, peress li kien hemm ħafna disponibbli. L-użu ta 'strobes iservi biss biex jixgħel l-ammont żgħir ta' partikuli fil-kolonna tal-ilma bejn il-qroll u jien.

Il-formazzjoni ġgant tal-qroll tal-iscroll imlaqqam “il-warda” fis-sit tal-għads Roma ta’ Wakatobi tiltaqa’ f’fond ta’ 18.3m/60ft. Biex tikseb l-espożizzjoni, is-settings tal-kamera ġew stabbiliti kif ġej: ISO 200, shutter speed 1/125 sek. Lenti, Tokina 10-17mm fisheye f'10mm, apertura F/5.6, li tiddependi fuq dawl disponibbli biss, l-ebda strobes.

Peress li m'hemm l-ebda linji dritti fuq sikka, id-distorsjoni bħal barmil maħluqa mill-ottika tal-fisheye rari hija kwistjoni. Fil-fatt, l-oppost huwa minnu, peress li d-distorsjoni tista 'tagħti ftit grad extra ta' drama lis-suġġett. Biex inwassal sens ta 'skala, kelli l-mudell tiegħi jiċċaqlaq tliet piedi 'l fuq mill-qroll.

Ġib fl-Isfond

Kważi kulħadd li naf juża setup strobe doppju. Filwaqt li essenzjali biex tixgħel is-suġġett b'mod uniformi fit-tagħrif miksub, meta tispara b'angolu wiesa ', ħafna jinsew jaħsbu dwar l-isfond. Meta niġu għat-tropiċi, xejn ma jgħidha aħjar milli tibbilanċja d-dawl ambjentali mad-dawl tiegħek stess biex tagħtiha dik l-attrazzjoni blu sabiħa li tistieden.

Jiena nemmin sod fl-isparar manwalment, u dan jinkludi l-istrobes. F'Wakatobi, l-output strobe tiegħi rari kien issettjat 'il fuq minn qawwa 3/4, aktar spiss is-settings ivarjaw bejn kwart u nofs qawwa.

Fil-fond 12.2m/40ft. biex taqbad din il-kollezzjoni ikkulurita ta' sponoż u qroll artab nagħżel is-settings tal-kamera li ġejjin: ISO 200, veloċità tax-shutter 1/160 sek., Lenti Tokina 10-17mm issettjata fuq 12mm, Aperture F/6.3, sett doppju tal-Baħar & Baħar YS-250 ftit aktar minn nofs il-qawwa.

Qabel ma nwaqqaf xi sparatura, l-istrateġija tiegħi dejjem tibda billi nkun naf fejn hi x-xemx, nasserva fejn id-dawl naturali qed jgħaddi minn qawwi għal skur, u nieħu qari tal-miter tad-dawl ambjentali minn ġol-lenti f'kull punt. Dan jippermettili nistabbilixxi linja bażi għall-valuri tal-apertura. Imbagħad nista’ nibda x-xogħol biex naqbad bl-aħjar mod il-blu tal-ilma fl-isfond.

Pereżempju, fis-sit imsejjaħ Lorenzo's Delight, sibt fann kbir ħafna u sabiħ tal-baħar aħmar mal-ħajt mal-110 pied. F'dak il-fond id-dawl ambjentali kien għadu pjuttost tajjeb, li jippermettili nibqa' f'200 ISO b'qari tal-miter li jvarja bejn f4.5 u f5.6. Bump l-ISO sa 400 u huwa pjuttost f/8 u jkun hemm. Ladarba kelli l-valuri xierqa tal-apertura ikkalibbrata biex naqbad il-blu ideali tal-ilma, erġajt dawwart l-attenzjoni lejn is-sikka.

F'fond ta' 33.5m/110ft., Issettjar tal-kamera inklużi: ISO 200, veloċità tax-shutter 1/80 sek., Lenti Tokina 10-17mm issettjata f'10mm, Aperture F/7.1, doppju Sea & Sea YS-250's issettjat manwalment bi strobe tal-lemin bejn nofs qawwa u kwart, strobe tax-xellug f'nofs qawwa.

F'dak il-fond, il-fann deher aktar maroon skur milli aħmar, li ridt noħroġ, flimkien ma 'żżid bugħaddas fix-xena biex tagħti xi skala tad-daqs tagħha. Biex iżżomm id-dawl ambjentali, niżlet il-veloċità tax-shutter ftit għal 1/80 sek għal valur ta 'apertura ta' f7.1 (flimkien ma 'nofs waqfa) biex iżżomm biżżejjed fond ta' kamp kemm għall-fann kif ukoll għall-għaddas.

Eżempju ieħor ta’ sparar fil-fond huwa din l-immaġni (fuq ix-xellug) ta’ bugħaddas wara qroll artab kbir ħafna f’36.6m/120ft. 'l isfel mill-ġenb ta' ħajt. Issettjar tal-kamera: ISO 200, veloċità tax-shutter 1/80 sek., Lenti Tokina 10-17mm issettjata f'10mm, Apertura F/7.1, doppju Sea & Sea YS-250's issettjat manwalment bejn nofs u qawwa sħiħa. Fl-istampa ta' ħdejha (l-għaddas li jgħaddi minn sponża kbira tal-kanna f'fond ta' 16.8m/55ft.), stajt nikseb riżultati simili bl-istess ISO 200, iżda ngħolli l-veloċità tax-shutter għal 1/125 sek., filwaqt li twaqqa 'kemm l-apertura waqfien għal F/6.3, l-output ta' enerġija tal-Baħar u Baħar tiegħi YS-250 għal nofs qawwa.

Dan il-proċess kollu jista 'ħoss daqsxejn metodiku wisq imma ftakar li, għall-kuntrarju ta' ħuta, sikka ma tmur imkien. Għandek ħin biżżejjed biex tirrevedi r-riżultati tiegħek u tagħmel it-tweaks sottili meħtieġa biex tisselezzjona fid-dawl u l-kompożizzjoni tiegħek. Minħabba li l-iskrins LCD mhux dejjem jgħidu l-istorja kollha, jien dejjem nirrevedi l-immaġni tal-qari kontra l-wiri tal-istogramma tal-kamera.

Żieda ta' Suġġett

L-inklużjoni ta' suġġett tal-ħajja tal-baħar iżid kemm l-iskala kif ukoll l-impatt għall-immaġini b'angolu wiesa'. Iċ-ċavetta hija li ssib suġġett li huwa kemm interessanti kif ukoll avviċinabbli. Sibt li s-siċċ Broadclub fuq is-sikek f'Wakatobi jista' jkun tolleranti ħafna għall-għaddasa. Tipprovdi li żżomm il-movimenti tiegħek bil-mod u intenzjonat; dawn jistgħu jippermettu li inti tikseb pjuttost qrib għall-istampi.

Sibna din is-siċċ Broadclub kooperattiva waqt adsa tal-ħajt f'fond ta' 12.2m/40ft. Issettjar tal-kamera: ISO 200, veloċità tax-shutter 1/125 sek., Lenti Tokina 10-17mm issettjata fi 13mm, Apertura F/8.0, doppju Sea & Sea YS-250's issettjat manwalment bejn nofs il-qawwa u l-qawwa sħiħa.

L-inklużjoni ta' suġġett uman fi sparatura b'angolu wiesa' mhux biss iżżid l-interess — peress li n-nies isibu nies oħra interessanti, — iżżid ukoll opportunità akbar biex tirrakkonta storja. Pjuttost milli sempliċement tgħum mill-qafas, agħmel li l-mudell tiegħek jidħol f'xi element tax-xena.

Jekk qed tissieħeb ma 'fotografu ieħor, trick faċli huwa li tieħu ritratt minnhom jieħdu ritratt. U jekk qed jisparaw b'setup ta 'angolu wiesa' wkoll, x'aktarx li jagħmlu l-istess bħalek. Meta tuża lentijiet fisheye fuq in-nies, id-distorsjoni tal-qasam tal-lenti fil-medda 10-11mm tista 'xi drabi toħroġ ftit wisq eċċessiva. Dan insibha speċjalment minnu meta s-suġġetti f’qafas jinkludu wkoll annimal tal-baħar. F'ħinijiet bħal dawn ħafna drabi niġbed lura ftit, niffavorixxi l-medda taż-żum 13–17mm.

Biex tgħolli xi ftit aktar, sakemm is-suġġett tiegħek ikun għadu jikkoopera, tista' taqleb il-pożizzjonijiet u jkollok bugħaddas ieħor jimxi bil-mod fil-post li għadek vojt biex toħloq ritratt ta' interazzjoni marittima. Li żżomm il-movimenti tiegħek bil-mod u intenzjonat biex tevita l-allarm fis-suġġett tiegħek jagħtik aktar ħin u opportunitajiet ta 'ritratti minflok ma tipprova tgħaġġel minnu. Li teżerċita ftit dixxiplina tħallas.

Fond 7.62m/25ft. Issettjar tal-kamera: ISO 200, shutter speed 1/125 sek., Tokina 10-17mm lenti ssettjata f'17mm, Apertura F/8. Meta wieħed iqis li l-wiċċ fuq il-ħut fit-tagħrif miksub ikun jirrifletti ħafna, il-qawwa strobe niżlet għal madwar kwart tal-qawwa kemm fuq il-Baħar u l-Baħar YS-250's.

Skola tal-ħut se żżid ħafna ħajja għall-angoli wesgħin tiegħek, iżda wkoll jistgħu jkunu suġġetti li jtajru, li se jeħtieġu li inti tantiċipa l-isparatura sew qabel ma jiġri. Għal darb'oħra, nissuġġerixxi li napplika l-istess strateġija li nuża biex nagħmel shots ġenerali tal-baħar; ħu qari tal-meter malli tkun fil-fond. Dan jippermettilek tistabbilixxi linja bażi għall-valuri tal-apertura bbażati fuq il-livelli tal-madwar ta 'dawl ambjentali, u mbagħad tkun lest meta dik l-iskola ta' trevally ta 'għajnejn kbar, bumphead parrotfish, barracuda jew batfish tidħol fix-xena u tidħol fil-firxa.

Iffoka fuq il-Ħajja tal-Baħar

Wara li taqbad xi wħud mill-panorami stordament tas-sikka, tista 'mbagħad iddawwar l-attenzjoni tiegħek għall-ħajja tal-baħar. Waqt adsa f'Roma, iltqajt ma' par qarnit kbar f'dik li kienet tidher qisha tilwima territorjali li kienet qed issir, peress li t-tnejn kienu qed jieħdu qagħda wieqfa żewġ saqajn xulxin.

Two Day Octopus together. For this Day Octopus at a depth of 9m/30ft., Camera settings: ISO 200, shutter speed 1/125 sec., Tokina 10-17mm lens set at 17mm, Aperture F/8.0, dual Sea & Sea YS-250’s manually set quarter power.

Kien hemm ilma ċar u dawl ambjentali biżżejjed disponibbli biex juri kemm il-vibranza tal-qarnit fit-tagħrif miksub kif ukoll il-vista lil hinn. Kien meħtieġ biss ammont sottili ta 'dawl strobe, peress li d-distanza tax-xogħol bejn il-lenti u s-suġġett kienet inqas minn sieq.

Wakatobi's House Reef huwa post tajjeb mhux biss għal xeniċi b'angolu wiesa' iżda wkoll għal varjetà wiesgħa ta 'ħajja tal-baħar kbar u żgħar. F'fond 24.3m/80ft. Kelli waħda mill-fkieren ħodor residenti tas-sit għaddejja mal-ħajt. Għall-qbid, l-issettjar tal-kamera: ISO 200, shutter speed 1/125 sek., Nikonos R-UW 13mm, Aperture F/6.7, Retra Primes doppji ssettjati manwalment f'nofs qawwa.

Minbarra li jaħseb għall-għaddasa rikreattivi fuq nitrox, Wakatobi huwa mgħammar tajjeb biex jimmaniġġa l-għaddasa li jużaw rebreathers, inklużi gruppi kbar daqs 20; xi ħaġa ta’ min jikkunsidrah b’ġid ineżawribbli bħal dan ta’ suġġett li jispara.

Minbarra li jaħseb għall-għaddasa rikreattivi fuq nitrox, Wakatobi Dive Resort huwa mgħammar tajjeb biex jimmaniġġa l-għaddasa li jużaw rebreathers, inklużi gruppi kbar daqs 20. Din hija xi ħaġa ta 'min wieħed jikkunsidra b'tali rikkezza ineżawribbli ta' suġġett għar-ritratt.

Kollox ma' kollox, bejn taħlita daqshekk kbira ta' sikek sbieħ, drop-offs, u suġġetti uniċi tal-ħajja tal-baħar, kif ukoll servizzi u għażliet ta' għadsa flessibbli, Wakatobi hija ġenna tal-fotografu biex tagħmel minn kollox, minn biex ttejjeb il-ħiliet tiegħek jew iżżid ġodda u eċċitanti. xbihat – kemm jekk tkun angolu wiesa’, makro, jew it-tnejn mal-librerija tar-ritratti tiegħek.

