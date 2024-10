Ustica: il-ġojjell tal-għadis ta’ Sqallija

PENELOPE GRANYCOME kienet taf Sqallija iżda qatt ma ħadet kampjun tal-iskuba-diving tagħha - vjaġġ lejn il-gżira żgħira 'l barra mill-kosta tat-tramuntana tagħha taha l-opportunità li ssir taf għaliex kienet daqstant klassifikata.

Il-gżira ta’ Ustica tista’ ma tkunx magħrufa sew mill-għaddasa tar-Renju Unit iżda l-għadis fl-ilmijiet tagħha dan l-aħħar kien qisu skoperta ġojjell mhux skopert, pajsaġġ tal-baħar ta’ topaz blu li jtaffi akkumpanjat minn topografija drammatika, kaverni, għawm u abbundanza ta’ ħut – ir-riżultat ta’ Il-wirt vulkaniku ta' Ustica u l-istatus tagħha bħala l-ewwel riserva tal-baħar protetta Taljana mill-1986.

Wasla fil-port (Penelope Granycome)

Bħala dilettant ta’ Sqallija kont spiss innota l-gżira waqt l-inżul f’Palermo, u kont ferħan meta qrajt dwar il-bijodiversità tagħha u l-possibbiltajiet ta’ għadis li kienet toffri. Sqallija toffri fdalijiet ta’ sfida, għerien u fdalijiet taħt l-ilma u Ustica, bis-seħer, il-faċilità u l-ospitalità sħuna tagħha, dehret il-post perfett biex tibda tesplora d-dinja taħt l-ilma tagħha.

Flight time from London to Palermo is just under three hours, followed by a 90-minute hydrofoil crossing from its port with Liberty Lines, with only 5 euros extra charged for a large dive-borża.

Fil-punt pittoresk tal-iżbark iltqajtni minn Claire, waħda mis-sidien tal-Orca Diving Ustica, dive-centre 5* PADI, u Salvo, sid il-lukanda Sogni Nel Blu fejn kont noqgħod.

Titjiriet ġentili ta’ passi fil-belt... (Penelope Granycome)

…li twassal lejn iċ-ċentru tal-għads (Penelope Granycome)

Wara check-in ta 'malajr, kienet mixja qasira 'l isfel waħda minn ħafna titjiriet ta' passi sbieħ lejn iċ-ċentru tal-għads għal introduzzjoni u preparazzjoni tat-tagħmir. Il-koproprjetarju Davide qalli dwar iż-Żona tal-Baħar Protetta (MPA) tal-gżira, li tkopri madwar 15-il km ta’ kosta u hija maqsuma fi tliet żoni.

Iż-Żona A ta '60 ettaru relattivament żgħira hija ż-żona ta' ebda teħid filwaqt li ż-Żoni B u Ċ, li kull wieħed ikopri madwar 8,000 ettaru, huma riżerva ġenerali u żona ta 'riżerva parzjali rispettivament.

Li tiddeskrivi l-belt ċkejkna singolari bħala charming hija sottostima. Il-biċċa l-kbira tar-ristoranti jinsabu minuti mill-lukanda u ġew stabbiliti traċċi biex jesploraw il-gżira kollha.

Miġbura biex jogħdos

L-għada filgħodu, wara li qomt b’veduta spettakolari tal-port u kafè u croissant delizzjużi fil-kafè ta’ Salvo, iltqajt mal-gwidi u għaddasa oħra f’Orca. Kulħadd kien miġbur għall-għaddas tat-8am u l-11am bil-gwidi tagħhom, bil-lingwi koperti kienu l-Ingliż, il-Franċiż, il-Ġermaniż u t-Taljan.

Nipprepara biex tmur għadis (Penelope Granycome)

The organisation was seamless, including your own cup back at base for water before and between dives, and delicious snacks. Our gear and wetsuits had been taken down to the RIBs, a short walk away, so the only job was to connect the BC and reg to the 15-litre steel tank (12-litre units are also available).

Dħalna f’ilma ta’ 29°C u f’viżibilità kristallina, u dik l-ewwel adsa f’Punta Galera ma ddiżappuntax.

Ustica nħolqot miljun sena ilu minn eruzzjonijiet kontinwi taħt l-ilma u sensiela kontinwa ta’ proċessi (inkluża l-aħħar eruzzjoni kbira 130,000 sena ilu kif ukoll tgħaddis minn tidwib polari) li sawru t-topografija.

Blat uniformi bażalt iffurmat minn lava li tkessaħ malajr huwa karatteristika, u aħna għawmu 'l barra u lura tul ċinturin ta' blat biex inkunu mbierka bil-vista ta 'barracuda, amberjack, murena u notevoli. Aplysiida liebru tal-baħar, bugħarwien tal-baħar ġgant li jtir bil-grazzja fl-ilma u jieħu ismu mir-rinofori ħelu li jixbħu widnejn il-fenek.

Barracuda (Fanny Floirat-Lohyer)

Affaxxinanti wkoll huma d-drawwiet tat-tgħammir tal-liebri tal-baħar – peress li huma ermafroditi, huma jingħaqdu f'linja jew grupp wieħed. Davide semma s-suppervja qodma tas-sajjieda tal-Mediterran li meta tmiss aċċidentalment liebru tal-baħar jirriżulta fi qargħija. L-isem Latin tal- Aplysia depilans varjetà tfisser liebru tal-baħar depilatorju.

Wara tibdil rapidu tat-tank u intervall tal-wiċċ b’ħafna ilma, tè silġ u snacks, morna lejn it-tramuntana tal-gżira u s-sit Secca della Colombara, li jista’ jissarraf minn Sqalli bħala “baxx tal-gamiem”, fejn il- mewġ jonqos fuq il-baxxa ta’ Dove Rock.

Taħt il-fanal ta’ Punta Cavazzi (Fanny Floirat-Lohyer)

Il-waqgħa fuq pinnacle u 'l isfel minn ħajt inklinat sa 30m wasslet għall-Ustica Wreck, vista drammatika ta' vapur kummerċjali li għereq fl-2005 wara li laqat il-baxx. Mimduda fuq in-naħa tagħha, ipprovdiet sfond għal xi ħut enormi li kien jinkludi kemm grouper dusky kif ukoll grouper ibbottiljat. Davide lemaħ ukoll bugħarwien umbrella u skorpjun.

Spettakolari Astroides qroll oranġjo spikkaw kontra l-blu, u s-sit kollu wera li kien kenn għal speċi-spotters.

Wara filgħodu hekk mill-isbaħ u żewġ dives pjuttost profondi wasal iż-żmien għal naqra, imbagħad kafè u ħelu Sqalli fil-pjazza, u wara ngħaqadt mal-għaddasa u l-gwidi l-oħra kollha għall-aperitivo ta’ nżul ix-xemx.

Gorgoni ħomor

Ġurnata ġdida ġabet għadsa kmieni f'Punta dell'Arpa fin-nofsinhar tal-gżira. Kien sit sabiħ, li joffri ċ-ċans li taqbad xi fond u tara l-gorgonians f'madwar 34m.

Gorgonians ħomor li jkopru blat u jgħum-throughs ta 'madrepores tal-qroll tal-ġebel kienu delight. Orca tieħu studenti AOWD u Deep Specialty hawn għall-fond protett u xenarju sabiħ ħafna.

Cratena peregrina nudibranch (Fanny Floirat-Lohyer)

Sussegwentement kien hemm Sutta a Za Lisa, bitħa ta’ mini u tight swim-throughs, waħda minnhom f’27m. Li tkun komdu huwa kruċjali, għax malli tlaqt minn wieħed ikun hemm ieħor biex tidħol.

Il-gwida tagħna Alex ħaditna minn diversi għawm qabel ma telgħet għal canyon. Is-sit kollu huwa għani fil-bijodiversità, b'għar li fih madrepori u a petrosia sponża li tiskura taħt espożizzjoni għax-xemx. L-awwisti tal-papoċċi u l-murena kollha setgħu jinstabu hemmhekk, u rajna grupp ieħor enormi.

Topografija tal-blat taħt l-ilma (Fanny Floirat-Lohyer)

L-aħħar jum

L-aħħar ġurnata kienet speċjali, u niżel kilo biex nirfina l-galleġġjenza tiegħi magħmula għal għadsa kmieni divina fi Grotta della Pastizza, l-isem tiegħu ġej mill-blat forma ta 'għaġina fil-wiċċ.

Din l-għadsa kienet inizjalment minn tlieta minn erba 'għerien baxxi, wiċċ f'waħda li fiha dappled dawl trickled. Imżejjen bi statwa tal-qaddis patrun tal-gżira, San Bartolicchio, il-kalma tal-kamra żammitna f’biża’ siekta.

Imbagħad niżlu ħajt għani fil-ħajja u énième grouper kannella kbir għal madwar 25m. Dan is-sit jintuża wkoll għall-għaddasa bil-lejl biex jara s-sallur u l-krustaċji tiegħu kif ukoll liebri tal-baħar, siċċ, qarnit u nudi.

Felimida krohno nudibranch (Fanny Floirat-Lohyer)

L-aħħar iżda żgur mhux l-inqas kien rikba RIB exhilarating lejn is-sit l-aktar famuż ta 'Ustica, Scoglio del Medico, jew il-Blata tat-Tabib.

Biex tkopri dan kollu jkun hemm bżonn diversi għadis. Inżilna f’grotta magħrufa bħala Grotta della Balena, għax fetħa waħda tixbaħ ħalq ta’ balena, u darba ġewwa dħalna f’kaverna iżgħar biex naraw erba’ groupers ħejjew bħal kumitat ta’ akkoljenza.

Linja ta' grouper skur (Fanny Floirat-Lohyer)

Dan kien kenn ieħor għall-ħajja tal-baħar, inklużi granċijiet, scorpionfish u nudibranchs, b'ħafna x'ssib jekk ikollok ħin.

Wara l-pinna 'l isfel minn mina għal madwar 30m kien up fil-blu għal spettaklu ta' ħut maġiku fuq il-pinnacle, resplending bil-barracuda, amberjack, grouper strixxat u liebri tal-baħar.

Penelope mal-ekwipaġġ tal-Orca Diving Ustica

Dawn is-sitt għadis, li għandhom il-magnitud tagħhom għall-protezzjoni mogħtija mir-riserva u l-wirt vulkaniku ta’ Ustica, dejjem jibqgħu miegħi. Wara l-addiju kien lura lejn Palermo, b’dak il-ferħ ta’ wara l-għadis li m’għandux bżonn spjegazzjoni lil għaddasa oħra.

FACTFILE Prezzijiet fi Orca Diving Ustica start at 50 euros per dive, scaling down for dive packages. PADI courses from DSD to divemaster and equipment rental are available. il Sogni Nel Blu lukanda toffri kmamar minn 2-30 iljieli - waqfa ta 'żewġ iljieli tiswa minn 160 euro għal kull kamra (żewġ qsim) inklużi trasferimenti lejn u mill-port. It-titjiriet lejn Palermo huma disponibbli mill-biċċa l-kbira tal-ajruporti ta’ Londra u jieħdu inqas minn tliet sigħat, minn £56 lura (Ryanair). Linji tal-Libertà imexxi hydrofoil mill-Port ta’ Palermo sa Ustica minn 24-37 ewro kull qsim.

,