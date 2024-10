Ibbukkjar Issa: 6 vjaġġi ta' għadsa oħra li għandek tikkonsidra

Getaway 'l-aħħar' tan-nisa waħedhom

Bil-270 kamra tagħha, Kandima Maldives hija waħda mill-akbar gżejjer resorts fil-Maldivi, post ta’ “stil ta’ ħajja attiv” li joffri varjetà wiesgħa ta’ attrazzjonijiet, inkluż l-iskuba-diving, iżda fost it-talbiet tagħha hemm li hija l-“gżira waħedha aħħarija”. getaway għal nisa vjaġġaturi”.

Ir-resort Kandima fil-Maldivi

Meta ma tkunx qed tgħaddas Kandima twiegħed rilassament, trattamenti spa olistiċi, sessjonijiet ta’ yoga, snorkelling, parasailing, jetskiing, sajd, konservazzjoni tal-qroll, klassijiet tal-arti u kruċieri ta’ nżul ix-xemx kif ukoll passatempi aktar enerġetiċi bħal windsurfing, kayaking, tennis u volleyball, mhux biex insemmu “10 għażliet uniċi tal-ikel”.

"Għal vjaġġaturi waħedhom, speċjalment nisa, is-sikurezza hija prijorità ewlenija," tgħid. Fuq il-faċċata tal-iskuba, il-mistednin se jsibu mhux biss iċ-ċentru tal-għads Aquaholics iżda uffiċjal dedikat għas-sigurtà tal-għadis u kamra tad-dekompressjoni fuq il-post.

Nesploraw is-sikka

Waqfa ta’ seba’ iljieli f’Novembru għal okkupazzjoni waħda f’villa fuq il-bajja b’veduta tal-laguna u aċċess dirett għall-bajja tiswa minn US $575 (£440) kull lejl fuq bord sħiħ, inkluż $100 kreditu ta’ resort. Użu ta 'tagħmir għall-isports tal-ilma darba kuljum, 20% off fil- a la carte ristoranti, ikla ta’ tliet platti fil-Flames Grill u photoshoot ta’ 30 minuta jintefgħu wkoll fihom.

Hemm ukoll xi offerti fuq multi-dives: 6-11 huma pprezzati għal $60 kull wieħed u 12 jew aktar $55, għalkemm għandek iżżid fuq ħlas ta 'kiri ta' dgħajjes ta '$15 għal wieħed u $25 għal tnejn - il-prezzijiet kollha ta' Aquaholics jistgħu jinstabu hawn.

Kandima Maldivi għandha wkoll offerta tal-prenotazzjoni tal-aħħar minuta b'sa 40% off soġġorni qabel it-23 ta 'Diċembru jekk il-prenotazzjoni ssir qabel l-aħħar ta' Ottubru.

Issuq, adsa u iffranka £400 f’Bonaire

Angelfish Franċiż

Jekk inti fancy waqfa fil-magħruf Buddy Dive Resort fuq Bonaire dan Novembru, Adsa Madwar id-Dinja qed toffri tfaddil ta’ £400 għal kull koppja fil-ġimgħa.

Il-pakkett jinkludi provvediment għall-istil ta’ għadis “drive-and-dive” li għamel Bonaire famuż, b’kiri ta’ karozzi u tankijiet fornuti biex jippermettu għadds bla limitu fuq l-art 'l fuq u 'l isfel mill-kosta tal-punent tal-gżira, b'għażla ta' sa 60 immarkati. siti għall-għaddasa. Sitt dgħajsa huma inklużi wkoll.

Il-kosta kollha hija park tal-baħar magħżul, u hemm aktar minn 470 speċi ta’ ħut ġew irreġistrati, flimkien ma’ fkieren hawksbill, ħut taż-żrinġijiet ġganti, raġġi tal-ajkla spotted u żwiemel tal-baħar.

Is-sikka fringing hija biss 10m mix-xatt, it-temperatura ta 'l-ilma hija medja ta' madwar 29 °C, il-viżibilità ta 'spiss taqbeż it-30m u, qrib il-kontinent ta' l-Amerika t'Isfel, Bonaire tinsab sew fin-nofsinhar taċ-ċinturin ta 'l-uragan.

Għadds fix-xatt f’Bonaire

Ir-resort, li joffri akkomodazzjoni informali u rilassata stil appartament, għandu wkoll is-sikka tad-dar tagħha stess. Minbarra ċ-Ċentru Buddy Dive PADI 5* fuq il-post hemm pixxina, klabb tat-tfal tal-Buddy Rangers u għażla ta’ ristoranti.

Il-prezz tal-offerta speċjali minn £2,595pp jinkludi titjiriet bir-ritorn mir-Renju Unit, trasferimenti, akkomodazzjoni ta’ sebat iljieli (tnejn sharing), kiri ta’ karozzi, sitt dgħajsa u kontribuzzjoni ta’ fond ta’ konservazzjoni.

Rikba akbar għal Mexico Liveaboards

Liveaboards tal-Messiku qed tieħu bastiment ġdid, Quino Del Mar, li se jissostitwixxi Quino Del Guardian meta tniedi f’Lulju li ġej. L-operatur diġà qed jieħu prenotazzjonijiet għal vjaġġi 'l barra lejn Socorro u l-Baħar ta' Cortez.

L-azzar b'qoxra Quino Del Mar huwa akbar mill-predeċessur tiegħu f'36m b'raġġ ta' 8m, u akbar ukoll mid-dgħajsa l-oħra fil-flotta, Rocio del Mar, bl-operatur iwiegħed aktar spazju, stabbiltà u kumdità fuq dak li jista 'jkun qsim twil tal-Paċifiku.

Għadu qed jinbena: Quino Del Mar (Mexico Liveaboards)

Għandu 10 doppji en suite cabins, two at lower and eight at upper deck level. The main deck has a large salon, kompjuter-station, dining-room and kitchen, while the dive-deck includes a fully equipped camera table; there is also a shaded sun-deck. There is air-conditioning throughout, and diving is from two 8m Achilles inflatable Pangas.

A 10-day trip to Socorro is priced from ​​US $4,195 (£3,200); eight days to the Midriff islands in the Sea of Cortez from $3,095 (£2,360); 13 days exploring Baja California from $4,895 (£3,730) and an eight-day southern safari of the Sea of Cortez from $2,500 (£1,900).

Is-sajf ikompli fi Spanja

Les Illes dive-dgħajsa

Taqtax qalbek mis-sajf fl-Ewropa għadha – sal-aħħar ta’ Novembru t-temperatura tal-ilma hija ideali biex tesplora qiegħ il-baħar ta’ Costa del Montgrí, il-park naturali tal-Gżejjer Medes, jgħid Hotel & Diving Les Illes f'L'Estartit, fuq il-kosta tal-Mediterran ta' Spanja.

Les Illes dive-centre twaqqfet fl-1985 u tieħu biss 10 minuti għad-dgħajsa tagħha biex tilħaq ir-riżerva tal-baħar protetta, fejn tista 'tgħaddas f'mergħat tal-posidonia u tara ħafna speċi impressjonanti ta' ħut, ħajja sessili u krustaċji.

Waqfa ta’ tmint ijiem u seba’ iljieli fuq full board bi 12-il għads bid-dgħajsa tiswa minn 774 ewro (£650) u titjiriet baġitarji huma disponibbli lejn Girona mir-Renju Unit.

Il-liveaboard Infiniti intrabtet ma' Atlantis Philippines

Atlantis Philippines, li topera resorts f'Dumaguete u Puerto Galera u ilha tħaddem il-liveaboard tagħha stess, it-32m Atlantis Azores, issa ffurmat sħubija ma’ dak li tiddeskrivi bħala “jott tal-ilma blu veru” ieħor, il- Infiniti liveaboard.

Jgħid li wara snin ta’ konsiderazzjoni Infiniti wera li kien wieħed mill-ftit bastimenti li jilħaq l-istandards eżiġenti tiegħu għall-kwalità tas-servizz u l-valur għall-mistednin. "Mhuwiex il-bastiment tas-salvataġġ tipiku jew il-bastiment kostali tal-injam li komunement jinbiegħ bħala dgħajjes tal-għads fil-Filippini," huwa l-verdett ħarxa tiegħu.

Infiniti inbniet “minn għaddasa għall-għaddasa” fit-Tajlandja fl-2013 u hija dgħajsa ta’ 39m kollha tal-azzar b’erba’ gverti u 11-il kabina. Għandu wkoll żewġ RIBs 5m. Il-mossa aktar milli rduppjat il-kapaċità ta 'Atlantis, ir-rapporti tal-operazzjoni, u jista' jkollok tidħol malajr minħabba li tirrapporta li diġà qed ibbukkjat fis-sod fl-2026.

Atlantis għal darb'oħra qed toffri wkoll lill-familji tal-għadis il-ġimgħat tagħha "Kids Dive Free", fejn l-adulti jistgħu jogħdas mal-frieħ tagħhom taħt it-18-il sena mingħajr ebda ħlas żejjed - jiġifieri: wieħed iħallas, wieħed imur b'xejn, sabiex it-tfal ikunu jistgħu joqogħdu, jieklu u jogħdas għal b’xejn matul dawn il-ġimgħat speċjali.

Imur lil hinn, bil-membri tal-familja anzjani ta’ bejn it-18 u t-30 sena li jikkwalifikaw għal rati ta’ nofs il-prezz għall-għaddasa jew mhux għall-għaddasa, u dawn tal-aħħar offrew Try Scuba b’xejn. Familji b’aktar minn żewġt itfal jirċievu wkoll roħs ta’ 50% fuq l-għadis tagħhom. Innota li Atlantis ma tipprovdix servizzi ta’ babysitting.

Il-ġimgħat li jmiss tal-KDF f’Puerto Galera huma mill-21 ta’ Diċembru sal-11 ta’ Jannar u f’Dumaguete mit-30 ta’ Novembru sat-8 ta’ Diċembru u mill-14 ta’ Diċembru sal-11 ta’ Jannar. Is-sena d-dieħla ż-żewġ resorts se jkunu qed imexxu l-ġimgħat speċjali mill-1 sat-12 ta’ Lulju u mit-23 ta’ Awwissu sas-6 ta’ Settembru.

Fi fost il-mantas ġgant

Manta Expeditions qed tieħu prenotazzjonijiet għal vjaġġ ta' għadsa fuq l-art fl-Ekwador is-sena d-dieħla. Il-pajjiż tal-Amerika t'Isfel għandu l-akbar raġġ oċeaniku reġistrat fid-dinja (Mobula birostris) popolazzjoni u tinsab fuq ir-rotta tal-migrazzjoni humpback, b'400-2,000 mill-balieni jaslu biex iwelldu u jsieħbu madwar iż-żmien tal-espedizzjoni.

Il-bażi hija Isla de la Plata 'l barra minn Manabi, parti mill-Park Nazzjonali ta' Machalilla, u l-vjaġġ ta' disa' iljieli jibda mill-15 sal-24 ta' Awwissu 2025. F'dan iż-żmien iż-żjara tal-mantas oċeaniċi f'numru tali li 30-40 individwu jistgħu jiġu rreġistrati waqt għadis tal-ġurnata. Mhux in-numri biss huma kbar – hekk ukoll ir-raġġi individwali.

Manta birostris (Proyecto Mantas Ecuador)

Is-siti tal-għaddasa jospitaw ukoll popolazzjoni kbira ta' fkieren ħodor, ħut tas-sikka, mureni, sting rays kbar mhux tas-soltu u kultant ħut tax-xemx.

Il-mistednin huma mwiegħda l-opportunità li jesperjenzaw u jipparteċipaw f'riċerka avvanzata dwar il-konservazzjoni biex jipproteġu r-raġġi, filwaqt li jaħdmu flimkien mal-karità bbażata fir-Renju Unit il- Manta Trust u xjentisti affiljati Projecto Mantas Ecuador. Se jkunu qed jużaw tikketti, jiġbru kampjuni tal-bijopsija u jieħdu ritratti ta’ stampi ta’ identifikazzjoni.

L-akkomodazzjoni hija fil-lukanda Victor Hugo u l-għadis maċ-ċentru tal-għaddas Exploramar 5* PADI. Il-prezz ta’ US $2,750 (£2,100) jinkludi akkomodazzjoni B&B (żewġ kondiviżjoni), trasferimenti bejn l-Ajruport ta’ Guayaquil u Puerto Lopez, sitt vjaġġi privati ​​ta’ jum sħiħ lejn l-Isla de la Plata bl-ikla ta’ nofsinhar, żewġ għadis iggwidati kuljum, taxxa tal-muniċipalità, żjara gwidata tal-gżira u żjara gwidata fil-ġungla. Numru massimu ta 'mistednin huwa tmienja. Ibgħat email lil Niv fuq info@mantaexpeditions.com

