Tnaqqis rekord fil-kopertura tal-qroll iebes fil-GBR

Stħarriġ dwar is-sikka Manta-tow (AIMS LTMP)
L-għaddasa xorta jistgħu jsibu ħafna qroll iebes attraenti fuq il-Great Barrier Reef tal-Awstralja meta mqabbel ma' ħafna partijiet tad-dinja, iżda huma x-xejriet sottostanti li qed jinkwetaw lix-xjenzati.

Il-kopertura tal-qroll iebes madwar il-GBR naqset sostanzjalment mil-livelli għoljin tas-snin riċenti u reġgħet lura għal livelli medji qrib it-tul – u dan jenfasizza kemm saret volatili s-sitwazzjoni, skont l-aħħar rapport ta’ stħarriġ annwali prodott mill-Istitut Awstraljan tax-Xjenza Marina (AIMS). 

Il-GBR esperjenzat l-akbar tnaqqis annwali fil-kopertura tal-qroll f'żewġ mit-tliet reġjuni tagħha (tramuntana, ċentrali u tan-nofsinhar) minn GĦANIJIET beda jimmonitorja 39 sena ilu. 

Ibbliċjar parzjali u mortalità fuq kolonja ta' Platygyra fir-reġjun ċentrali (AIMS LTMP)
Dan kien immexxi l-aktar minn stress tas-sħana kkaġunat mit-tibdil fil-klima li wassal għall-mortalità tal-qroll mill-avveniment ta' ibbliċjar tal-massa tal-2024, iżda wkoll mill-impatt taċ-ċikluni u t-tifqigħat tal-istilel tal-baħar crown-of-thrones. 

Fir-reġjun tat-tramuntana l-kopertura tal-qroll naqset matul is-sena bi kważi 25% sa 30%; ir-reġjun ċentrali ra tnaqqis iżgħar ta’ 13.9% għal 28.6% u l-kopertura tar-reġjun tan-nofsinhar naqset bi 31% għal 26.9%. 

Minn bażi għolja

“It-telf rekord ta’ din is-sena fil-kopertura tal-qroll iebes ġie minn bażi għolja, grazzi għall-ogħla livell rekord tas-snin riċenti,” jgħid il-mexxej tal-Programm ta’ Monitoraġġ fit-Tul tal-AIMS, Dr Mike Emslie. “Issa qed naraw volatilità akbar fil-livelli ta’ kopertura tal-qroll iebes. 

Reġistrazzjoni ta' cover ta' korall iebes: Dr Mike Emslie (AIMS LTMP)
"Dan huwa fenomenu li ħareġ matul l-aħħar 15-il sena u jindika ekosistema taħt stress. Rajna l-kopertura tal-qroll toxxilla bejn livelli baxxi rekord u livelli għoljin rekord f'ammont ta' żmien relattivament qasir, fejn qabel dawn il-varjazzjonijiet kienu moderati." 

"Il-kopertura tal-qroll issa tinsab qrib il-medja fit-tul f'kull reġjun. Filwaqt li l-Great Barrier Reef tinsab f'kundizzjoni relattivament aħjar minn ħafna sikka oħra tal-qroll fid-dinja wara l-avveniment globali tal-ibbliċjar tal-qroll tal-massa, l-impatti kienu serji."   

Mill-124 sikka tal-qroll mistħarrġa, 77 irreġistraw kopertura ta’ qroll iebes ta’ 10-30%, 33 sikka 30-50% u tnejn biss kellhom kopertura ta’ aktar minn 75%. Żewġ sikka kellhom kopertura ta’ inqas minn 10%. 

Għaddas involut fi stħarriġ tas-sikka (AIMS LTMP)
Sikek tal-qroll iddominati mill- Acropora L-ispeċi kienu fost dawk li ntlaqtu l-aktar mill-ibbliċjar tal-qroll tal-massa u ż-żewġ ċikluni, jgħid Emslie.

"Fil-passat għidna li dawn il-qroll huma l-aktar mgħaġġla biex jikbru u huma l-ewwel li jmutu, peress li huma suxxettibbli għall-istress tas-sħana, iċ-ċikluni u huma ikel favorit tal-istilla tal-baħar crown-of-thrones, u r-riżultati ta' din is-sena juru dan."

L-infestazzjonijiet tal-istilla tal-baħar Crown-of-thorns għadhom f'livelli ta' tifqigħa fuq diversi sikka fin-nofsinhar tal-GBR, inkluża Tern Island (AIMS LTMP)
"Din hija wkoll l-ewwel darba li rajna impatti sostanzjali ta' bliċjar fir-reġjun tan-nofsinhar, u dan wassal għall-akbar tnaqqis annwali minn mindu beda l-monitoraġġ." 

L-akbar impronta s'issa

L-ibbliċjar tal-massa tas-sena l-oħra, parti minn avveniment globali li beda fl-Emisferu tat-Tramuntana fl-2023, kien il-ħames wieħed fil-GBR mill-2016 'l hawn u kellu l-akbar impatt s'issa, b'ibbliċjar għoli sa estrem fit-tliet reġjuni kollha. 

Ġie rreġistrat ibbliċjar minuri fuq diversi sikka madwar it-tramuntana tal-GBR, bħal din il-kolonja ta' Acropora f'Laguna Sikka (AIMS LTMP)
“Din is-sena s-sikek tal-Awstralja tal-Punent esperjenzaw ukoll l-agħar stress tas-sħana li qatt ġie rreġistrat,” ikkummentat il-Kap Eżekuttiv tal-AIMS, il-Professur Selina Stead. “Hija l-ewwel darba li rajna avveniment wieħed ta’ ibbliċjar jaffettwa kważi s-sikek tal-qroll kollha fl-Awstralja.” 

Avvenimenti bħal dawn kienu qed isiru aktar intensi u frekwenti, qalet, kif jidher minn dawk tal-2024 u l-2025, it-tieni darba f'għaxar snin li s-sikka esperjenzat ibbliċjar tal-massa f'sentejn konsekuttivi. 

"Dawn ir-riżultati jipprovdu evidenza qawwija li t-tisħin tal-oċeani, ikkawżat mit-tibdil fil-klima, ikompli jwassal għal impatti sostanzjali u rapidi fuq il-komunitajiet tal-qroll tas-sikka."

Xogħol fuq il-post (AIMS LTMP)
"Il-futur tas-sikek tal-qroll tad-dinja jiddependi fuq tnaqqis qawwi fl-emissjonijiet ta' gassijiet serra, ġestjoni tal-pressjonijiet lokali u reġjonali, u żvilupp ta' approċċi li jgħinu lis-sikek jadattaw u jirkupraw mill-impatti tat-tibdil fil-klima u pressjonijiet oħra." 

GĦANIJIET TAL-2025 Programm ta' Monitoraġġ fit-Tul jikkwantifika x-xejriet fl-istatus tal-komunitajiet tal-qroll tal-GBR, u l-aħħar sommarju annwali jirrapporta r-riżultati tal-istħarriġiet dwar is-sikek minn Awwissu 2024 sa Mejju 2025, u jivvaluta l-impatt tal-avveniment ta' bliċjar tal-massa tal-2024.

