Il-mudelli 3D diġitali tagħna jistgħu jgħinu biex terġa 'titqajjem sikek tal-qroll enormi

Imma issa, a diġitali revolution for coral-reef monitoring could be underway, enabled by recent advances in low-cost camera and computing technology. Our studju ġdid shows how creating 3D kompjuter models of entire reefs – sometimes known as diġitali twins – can help us monitor these precious ecosystems faster, more accurately and in greater detail than ever before.

Ħdimna f'sit ta 'studju 17 fiċ-ċentru tal-Indoneżja - xi sikek ġew degradati, oħrajn kienu b'saħħithom jew restawrati. Segwejna l-istess protokoll f'żoni rettangolari li jkejlu 1,000sq m f'kull post, billi użaw it-teknika msejħa "fotogrammetrija" biex noħolqu mudelli 3D ta 'kull ħabitat tas-sikka.

Wieħed minna għaddas u għam 2m 'il fuq mill-qroll 'il quddiem u lura f'mudell ta' “lawnmower” tul kull metru kwadru ta’ din is-sikka, filwaqt li kien qed iġorr żewġ kameras taħt l-ilma pprogrammati biex jieħdu ritratti ta’ qiegħ il-baħar darbtejn kull sekonda. Fi żmien nofs siegħa biss, konna ħadna 10,000 stampa ta’ riżoluzzjoni għolja u koinċidenti li koprew iż-żona kollha.

Kompjuter ta 'prestazzjoni għolja

Later, we booted up a high-performance kompjuter, and with the help of specialist experts from an underwater science tech company called Tritonia Xjentifiku, ipproċessajna dawn l-immaġini f'rappreżentazzjonijiet 3D preċiżi għal kull wieħed mis-17-il sit. Il-mudelli li jirriżultaw jaqbżu l-metodi ta 'monitoraġġ tradizzjonali fil-veloċità, l-ispiża u l-abbiltà li jirriproduċu b'mod konsistenti kejl preċiż.

Id-dokument ta 'riċerka tagħna japplika din it-teknika biex jevalwa s-suċċess tal-akbar proġett ta' restawr tal-qroll fid-dinja. Mars Coral Reef Proġett ta' Restawr tinsab fil-Gżira Bontosua fuq l-Arċipelagu ta’ Spermonde fin-Nofsinhar ta’ Sulawesi, l-Indoneżja.

Is-sejbiet tagħna juru li, meta ġestiti sew, l-isforzi tar-restawr tal-qroll jistgħu jġibu lura ħafna elementi, inkluża l-kumplessità tal-istruttura tas-sikka f’żoni kbar.

Billi nqabblu l-mudelli 3D, nistgħu naraw kemm tidher kumplessa l-istruttura tal-wiċċ tas-sikka tal-qroll u nkejlu d-dettalji tagħha fuq skali differenti - dawn l-aspetti jkunu wisq delikati għall-għaddasa biex ikejlu b'mod preċiż taħt l-ilma.

Il-mudell 3D vidjo visualisation of a 50×20m reef restoration area

Preċedentement 2024 study, It-tim tagħna applika fotogrammetrija biex ikejjel ir-rati tat-tkabbir tal-qroll fil-livell ta 'kolonji individwali. Billi taqbad mudelli 3D dettaljati qabel u wara sena ta 'tkabbir, żvelajna li is-sikek restawrati jistgħu jiksbu rati ta' tkabbir komparabbli ma' ekosistemi naturali b'saħħithom.

Din is-sejba hija partikolarment sinifikanti, peress li tenfasizza l-potenzjal li s-sikek restawrati jirkupraw u jiffunzjonaw b’mod simili għal ambjenti tas-sikek mhux mittiefsa.

Lil hinn mill-sikek tal-qroll

Il-fotogrammetrija qed issir għodda adottata b'mod wiesa 'f'diversi oqsma, it-tnejn fuq l-art u fl-oċean. Lil hinn mis-sikek tal-qroll, huwa użat biex jimmonitorja l-foresti bid-drones, jiżviluppa mudelli dettaljati ta 'ppjanar arkitettoniku u urban, u jimmonitorja l-erożjoni tal-ħamrija u l-bidliet fil-pajsaġġ.

F'ambjenti tal-baħar, il-fotogrammetrija hija għodda qawwija għall-monitoraġġ u l-kejl bidliet ambjentali bħal varjazzjonijiet fil-kopertura tal-qroll, bidliet fid-diversità tal-ispeċi u alterazzjonijiet fl-istruttura tas-sikka. Intuża wkoll biex jiġu żviluppati metodi kost-effettivi għall-kejl tar-rugożità tas-sikka tal-qroll (il-bumpiness jew in-nisġa tal-wiċċ tas-sikka).

Rugożità akbar ġeneralment tindika ħabitats aktar kumplessi, li jistgħu jappoġġjaw varjetà usa 'ta' ħajja tal-baħar u jirriflettu sistemi ta 'sikek aktar b'saħħithom.

Barra minn hekk, tkejjel il-kumplessità ta 'forom u strutturi differenti fi ħdan is-sikka. Dawn il-metodi jipprovdu linji bażi kruċjali li jgħinu lix-xjenzati bħalna jsegwu l-bidliet maż-żmien u jfasslu strateġiji ta 'konservazzjoni effettivi.

Għalkemm dan il-metodu huwa orħos u aktar mgħaġġel minn xogħol tradizzjonali fuq il-post, għad hemm ostakoli finanzjarji sinifikanti.

Spejjeż u taħriġ

It-tagħmir u s-softwer meħtieġ jistgħu jvarjaw minn diversi eluf għal għexieren ta 'eluf ta' dollari, skont it-tagħmir u s-softwer speċifiċi użati, u l-kontroll ta 'dawn it-tekniki jieħu ż-żmien. Jista' jgħaddi xi żmien qabel ma dawn il-metodi jsiru standard għall-biċċa l-kbira tal-bijoloġisti fil-qasam.

Lil hinn mill-monitoraġġ tas-sikka tal-qroll, il-fotogrammetrija qed tintuża dejjem aktar realtà virtwali u l-iżvilupp tar-realtà miżjuda, li tippermetti l-ħolqien ta 'ambjenti immersivi, realistiċi għall-edukazzjoni, divertiment u riċerka.

Per eżempju, l-aġenzija tal-Istati Uniti Nazzjonali Oċeaniċi & Atmosferiċi Amministrazzjoni sikka tal-qroll realtà virtwali joffri mod involviment biex tesplora s-sikek tal-qroll permezz tar-realtà virtwali.

Fil-futur, il-fotogrammetrija tista’ tirrivoluzzjona l-monitoraġġ ambjentali billi toffri linji bażi u valutazzjonijiet aktar mgħaġġla u preċiżi tal-bidliet fl-ekosistema bħall-ibbliċjar tal-qroll u ċaqliq fil-bijodiversità.

L-avvanzi fit-tagħlim tal-magni u l-cloud computing huma mistennija li jkomplu awtomatizzati u jtejbu l-fotogrammetrija, iżidu l-aċċessibbiltà u l-iskalabbiltà tagħha, u jistabbilixxu r-rwol tagħha bħala għodda essenzjali fix-xjenza tal-konservazzjoni.

tagħna diġitali 3D models could help revive huge coral reefs 2

