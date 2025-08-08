Għaddas fid-dinja moħbija tal-għerien ta' Biak

'Il bogħod mit-toroq imsawta, kif spiss ikun, l-esploratur-għaddas PIERRE CONSTANT ifittex siti ta' għerien fuq gżira ta' West Papua fejn il-forzi Ġappuniżi darba ħaffru f'netwerks taħt l-art matul it-Tieni Gwerra Dinjija.
Il-gżira ewlenija tal-arċipelagu ta' Biak tinsab fil-Bajja ta' Cenderawasih, ħdejn il-kosta tat-tramuntana tal-provinċja Indoneżjana ta' West Papua. Filwaqt li 90% tal-kontinent ta' Papua hija Kristjana, 50% ta' Biak hija Musulmana, għalkemm oriġinarjament kienet animista, għaliex il-kultura Biak Numfor hija waħda Melanesjana.
Il-gżira ġiet avvistata għall-ewwel darba min-navigatur Portugiż Jorge de Meneses fl-1526, u n-navigatur Spanjol Alvaro de Saavedra għadda minn hemm sentejn wara.
Matul it-Tieni Gwerra Dinjija, Biak kien fortizza għall-Armata Imperjali Ġappuniża. Lejn tmiem il-gwerra, 11,000 suldat tal-IJN kienu qed jinħbew fl-għerien tal-ġungla tagħha b'ħafna munizzjon u disa' tankijiet ħfief tat-Tip 95 HaGo, jistennew il-forzi Amerikani tal-Ġeneral McArthur.
Gua Jepang (l-Għar Ġappuniż), 5km minn Biak City, kien parti minn sistema li estendiet 3km lejn Parai Beach u pprovdiet kenn għal 3,000 suldat Ġappuniż. Madankollu, wara li ajruplan Amerikan twaqqa’ minn missila sparata minn hemm, l-Amerikani bdew jibbumbardjaw is-sit, u massakraw lil dawk li kienu ġewwa.
Sa tmiem il-Battalja ta’ Biak, li damet mill-iżbark tal-Istati Uniti fis-27 ta’ Mejju sas-17 ta’ Awwissu 1944, l-Istati Uniti kienu sofrew 3,000 vittma u 474 mejta, filwaqt li l-forzi Ġappuniżi kellhom 6,100 mejta u 450 maqbuda. Il-kmandant tagħhom, il-Kurunell Kizume Naoyuki, wettaq... hara kiri.
Bajja Ġappuniża
Wara vjaġġ ta' jumejn minn Franza permezz ta' Jakarta, l-ajruplan tiegħi niżel f'Biak fil-5.30am. Jiena qed inbati mill-jet lag, u se nieħu jumejn biex nirkupra.
Nitlaq lejn Gua Jepang (il-Bajja Ġappuniża) fuq wara ta' mutur li jappartjeni lil Jake, il- Lukanda Asana BiakIr-riċevitur ta'. Miksi b'ħażiż aħdar, mogħdija bis-siment twassal għal taraġ li jisparixxi taħt l-art f'żigżag.
Pjuttost imxarrab, id-daħla tal-arkata hija bħal dik ta’ katidral, bl-ilma jqattar mis-saqaf. Il-kamra enormi tiżvela ħruġ fuq il-lemin u ieħor ġgantesk fuq ix-xellug. Fliexken imkissrin jinsabu kullimkien.
Niskopri għadma kannella dehbi mdaħħla fl-art tal-għar. Purtiera impressjonanti ta’ dwieli u għeruq tinżel mal-ħajt fuq ix-xellug, li tiftaħ f’ħofra kbira. Is-sit huwa atmosferiku.
Siġar irqaq tal-pandanus bil-kuruni tagħhom ta’ weraq twal u xewki joqogħdu wieqfa f’nofs il-ħofra, u jżidu mess ta’ Jurassic Park ma’ dan l-ambjent misterjuż. Btieti Ġappuniżi qodma u sadid jistgħu jinstabu f’riġlejn id-dwieli mdendlin.
It-traċċa ddur madwar l-intern, titla’ bil-mod għal għolja li tħares fuq il-qalba tat-toqba. F'daqqa waħda, Jake juri serp kannella ramli, twil madwar metru, mistrieħ bla ma jiċċaqlaq dritt quddiemi.Mangabasio!", iwissi, waqt li jieħu pass lura. "Velenuż!"
Nieħu ftit ritratti qabel ma s-serp jitla’ fuq l-irdum b’faċilità tal-għaġeb. Il-mużew fil-beraħ juri machine-guns, mortars, qxur, bombi, rokits, kollezzjoni ta’ kantin Ġappuniżi, elmi, fliexken u anke 4x4s qodma u skrun.
Huwa jum tas-suq fil-Bosnik, is-sit tal-iżbark anfibju tal-Istati Uniti tas-27 ta' Mejju. L-istalel ibigħu ikel tipiku Papuan bħal ġewż areca, kassava, patata ħelwa u kejkijiet tas-sago, kif ukoll laħam affumikat. qarnit u żibeġ ta’ qxur affumikati, ħut frisk, weraq tal-papajja, fażola u banana.
Kulħadd jomgħod il-ġewż tal-areka l-ġurnata kollha u jilqagħni bi tbissima qawwija b’ħalqi aħmar hekk kif ngħaddi minn ħdejja, barrani f’art barranija: “Bongu, sinjur!” Bosnik huwa l-punt tat-tluq għad-dgħajjes pubbliċi lejn il-Gżejjer Padaido fil-qrib, magħrufa li joffru siti attraenti għall-għadis.
Miksija bil-ġungla, xifer tal-ġebla tal-ġir għoli 40m jinfirex bħal sinsla tul il-kosta tan-nofsinhar, sa Tanjung Barari, il-kappa tal-lvant ta' Biak. Huwa sikka antika li tmiss il-ġnub li evolviet f'ambjent karst, b'għerien u xmajjar taħt l-art. Nippjana li nesploraha fil-jiem li ġejjin.
Għar ta' Opiaref
Għadni bil-jet lag, inqum fit-3am. Id-Divemaster Yulius jiġi aktar tard bil-mutur tiegħu, iħares lejn il-munzell tiegħi ta’ affarijiet. basktijietNimxu lejn ir-raħal ta' Opiaref, lil hinn minn Bosnik. Smajt b'għar kbir b'għadajjar ta' ilma, bitħa għat-tfal tal-iskola, u qed nantiċipa xi għadis fl-għerien, għalkemm Yulius mhuwiex għaddas fl-għerien.
Biex inkunu politikament korretti mmorru nżuru lill-'bigman', li m'għandu l-ebda oġġezzjoni għaż-żjara tiegħi. Huwa ħerqan li jkun jaf jekk niskoprix xi ħaġa.
Wara l-iskola elementari, hemm mogħdija li twassal għal fetħa ġganteska fl-irdum tal-ġebla tal-ġir, kbira biżżejjed għal mina tas-subway. Gua Serumi (l-Għar ta' Opiaref) tidher qisha xmara taħt l-art. Lil hinn mill-munzell ta' blat fid-daħla, il-pixxini tal-ilma huma ċari b'mod tal-għaġeb. Din hija r-riżerva tal-ilma ħelu tar-raħal.
Nilbes it-tagħmir tiegħi fuq blata tiżloq miksija bil-guano tal-friefet il-lejl, u naqbeż ġewwa.
L-ewwel għadira hija fonda 2-3 metri, imma nsib passaġġ fuq il-lemin taħt il-blata li jidħol f’mina dejqa. Xi ħut jiġu jiltaqgħu miegħi – huma griżi b’żewġ naħat dorsali. fin, għajnejn blu kobalt opaki u xedaq t'isfel imdendel. Gambli kbar u kurjużi b'pinzetti blu twal huma attirati mir-raġġ tat-torċa.
Nimxi lejn it-tieni għadira. Għolja faċilment 10m, il-mina prinċipali tispiċċa b'ħajt tal-blat, madwar 60m mid-daħla. Hekk kif nitla' fuq il-blat f'nofs l-għar, ninnota li l-fond jiżdied fuq in-naħa l-oħra. Jinfetaħ passaġġ ieħor fuq il-lemin, idjaq u mdawwar b'serp.
Bil-ħajt tal-blat għadu quddiemi, ninnota l-kuntrast qawwi bejn il-ġebla tal-ġir bajda u xi blat sedimentarju kannella skur li jidher ċar. Kuritur dejjaq vertikali b'forma ovali jinfetaħ fuq ix-xellug tiegħi u jwassal għal kamra fil-ġenb, tawwalija u parallela mal-mina prinċipali.
Il-qiegħ huwa mgħotti b'ħama fina u volatili ħafna li fin-daqqa ta' sieq tista' tfixkel f'sekonda. Il-viżibilità eċċellenti hija vantaġġ. Gua Serumi hija żgħira u għandha fond massimu ta' ftit inqas minn 9m.
Yulius jintroduċini lil Salmon, bidwi Papuan ferrieħi u bil-leħja. Huwa wkoll għaddas, u jaf b'lag ta' ilma ħelu ħdejn Samares Beach fuq il-kosta tat-tramuntana: "Ejja mmorru!"
It-triq titgħawweġ għal ftit, imbagħad issir mogħdija tat-trab imnaqqxa bil-kanali mix-xita. Hija żona muntanjuża ta’ ġungla ħoxna b’siġar kbar.
Inħallu l-karozza warajna, nibqgħu mexjin 'il fuq bil-mixi, imbagħad niżlu b'mod wieqaf għall-45 minuta ta' wara. Il-ħoss orribbli tas-serrieq tal-katina jikkonferma li l-qtugħ tas-siġar qed isir fiż-żona, u jsikket l-għajat ferrieħi tal-kakatuwi bil-qxur tal-kubrit, il-pappagalli Eclectus u l-loriji b'ras sewda.
Pantai Samares hija bajja deżerta fil-Paċifiku. Mogħdija titla’ fil-ġungla bejn siġar kbar b’għeruq ta’ appoġġ u siġar tal-palm nipa. Il-Lag Opsnundi (Raġel Jaqbeż) jidher f’post miftuħ, pixxina ta’ ilma lewn it-turkważ maġiku. Zkuk kbar waqgħu fiha, iżda l-ilma huwa ċar ħafna u huwa inkantament viżwali.
Is-sentimenti tiegħi jgħiduli li hemm toqba fin-nofs, imma mhux se nkun ċert sakemm ma nivvjaġġax taħt il-wiċċ.
Għar tal-Ajru Biru
Fir-raħal ta’ Anggraidi, inħarsu lejn l-għar ta’ Air Biru. Il-ftuħ kbir jidher qisu ħalq ġgantesk b’snien żgħar – stalattiti minfuħin u tondi. Hija għadira ta’ ilma ċar. Ħuta kbira tosservani waqt l-għadsa tiegħi ta’ 15-il minuta imma ma rnexxiliex insib xi ħjiel.
Meta jidhru minn taħt l-ilma, l-istalaktiti l-kbar jinkoraġġixxu l-kreattività fotografijaInsib il-ħuta griża skura bit-truf sofor tagħha xewk f'kantuniera – hija l-istess speċi bħal f'Opiaref, għalkemm din hija twila 25 ċm. Sallura toħroġ mid-dlam fid-dawl, biex imbagħad tisparixxi f'ħakka t'għajn.
Lagi ta' Snermus u Snermas
Triq tal-qatran tgħaqqad il-Belt ta’ Biak ma’ Korem fuq il-kosta tat-tramuntana. Tliet lagi tal-ilma ħelu jagħtu l-illużjoni ta’ sinkijiet, iżda l-kulur aħdar ċar tagħhom ineħħi kull tama.
Il-Lagi ta’ Snermus u Snermas jipprovdu pixxini deċenti għat-tfal lokali bir-rafts u z-zkuk tagħhom li jżommu f’wiċċ l-ilma, iżda taħt l-ilma l-viżibilità bilkemm hija ta’ 50 ċm, u l-fond massimu tat-tajn huwa ta’ 12-il metru. Diżappuntanti.
Imdaħħla f'bajja forma ta' U, il-Bajja ta' Korem kienet is-sit ta' attakk devastanti tsunami fl-1996. Tanjung Saruri, fuq il-kosta tat-tramuntana, huwa kap b'terrazzi tal-qroll mgħollija 'l fuq. Huwa xkaffa fotoġenika ħafna, b'għadajjar ta' ilma meta l-marea tkun baxxa.
Aktar lejn il-punent hemm ir-raħal ta’ Warsa, u lil hinn minnu hemm il-pont li jipprovdi l-bieb għall-gżira ta’ Supiori, li hija aktar muntanjuża minn Biak. Hemmhekk it-triq tinqasam bejn it-tramuntana u n-nofsinhar, u twassal sa Korido.
Madwar 45 minuta fin-nofsinhar tal-pont hemm l-għar interessanti ta’ Mankruro, li kien jintuża wkoll mis-suldati Ġappuniżi.
Lag ta' Opsnundi
B’daqqa ta’ kuraġġ, nerġa’ lura lejn Opsnundi bit-tagħmir kollu tiegħi. Salmon joffri ruħu biex iġorr it-tank: “L-ebda problema, il-Papuani huma rġiel b’saħħithom!”. Għandi biżżejjed x’nagħmel mat-tank tiegħi. backpack, l-irkaptu f'malja borża u l-kamera fit-tul ta' driegħ.
Minkejja n-nuqqas ta’ xemx, l-għadsa rriżultat li hija esperjenza eċċitanti. Fl-ilma blu, nistagħġeb bit-taħlita ta’ zkuk miksija bil-ħażiż u l-alka mdendla, u l-ħut li qatt ma raw għaddas qabel.
B'fond massimu ta' 13m, insib ukoll għar żgħir tal-ġebla tal-ġir, imma sakemm inlesti l-għadsa ta' 52 minuta nkun qed nirtogħod.
L-Għar ta' Simpson
Post interessanti jinsab fir-raħal ta’ Ruar, fejn nixxiegħa toħroġ minn għar fl-irdum. Indaħħal imnieħri ġewwa u, wara li nimxi 10 metri fil-mina taħt l-art, insib li l-ilma joħroġ f’ħofra vertikali fonda b’ġebla tal-ġir li taqta’ madwarha kollha.
Ngħaddas fil-fond bit-torċa tiegħi u ħabel b'saħħtu mwaħħal ma' blata 'l fuq mit-toqba. F'fond ta' 3.5m il-kuritur huwa livellat imma nsib triq mingħajr ħruġ, mingħajr imkien minn fejn nista' ngħaddi.
Simpson, il-'bigman', jaħseb li se nkun ħerqan li nara xi għerien Ġappuniżi fil-ġungla wara r-raħal ta' Ruar. Iħares b'dubju lejn is-sandli tiegħi imma jgħid b'mod li jserraħni: "Huwa biss 200m 'il bogħod!"
Jirriżulta li hija mixja wieqfa għat-telgħa, tiżloq fil-ġungla u siegħa 'l hemm u lura. Nilħqu x-xedaq miftuħ tal-għar, f'riġlejn grupp wieqaf ta' blat, imma m'hemm l-ebda mod kif nidħlu hemm b'sandli.
L-għada l-Ħadd filgħodu, liebes qmis abjad u ingravata sewda, Simpsons ikun lest għall-knisja. “Niġi lura f’siegħa,” jgħid. Jien inkun rieqda fil-fond fuq siġġu fil-gallarija tiegħu meta jirritorna – ħames sigħat u nofs wara.
Lura fuq il-post. Simpson malajr iqatta’ żewġ siġar irqaq u dritti u jibdilhom f’sellum li jippermettilna ninnegozjaw id-daħla tal-għar.
L-għar huwa enormi, b'kmamar moħbija, stalattiti, xalel (formazzjonijiet ta' kristalli tal-kalċita), kolonni enormi u pilastri rqaq.
L-art hija mimlija fliexken imkissrin, bottijiet imsaddadin u laned kwadri tal-gallettini. Bilkemm nista’ nimmaġina l-kundizzjonijiet orribbli li fihom dawn is-suldati Ġappuniżi kienu jgħixu fid-dlam, bħall-firien. Żgur li kienet ħaġa miżerabbli u mentalment dipressanti.
Xi fdalijiet ta' gass maskraIn-nuċċalijiet tondi ta' jinsabu mal-art barra d-daħla. Jiena nsemmi s-sit l-Għar ta' Simpson.
Lima Kamar
Moħbi 'l isfel fuq in-naħa tax-xellug tat-triq hemm monument Ġappuniż umli b'pilastru antik tal-injam imnaqqax b'iskrizzjonijiet Kanji. Fil-qrib hemm Lima Kamar, għar taħt l-art b'ħames kmamar. "Kien sptar Ġappuniż matul il-gwerra," jispjega Simpson.
Huwa grupp ta’ kmamar żgħar konnessi flimkien permezz ta’ passaġġi dojoq, bi fliexken tal-mediċina u fliexken vojta mxerrdin f’kantuniera. Din il-ħofra tal-firien tagħti dimensjoni tal-biża’ lill-orrur ta’ passat li għadda.
Gżira ta' Owi
Lejla waħda niltaqa' mal-Bupati, Yusuf Melianus Maryen, li kien il-mexxej politiku tar-Reġenza ta' Biak għal aktar minn 10 snin. Raġel dħuli u affabbli, sellmieni bil-qalb bi platt tradizzjonali taċ-ċeramika li juri l-għasfur tal-ġenna ta' Cenderawasih.
Nispjega n-natura tax-xogħol tiegħi u Bupati joffri li jeħodni lejn il-Gżira ta’ Owi bid-dgħajsa tiegħu. Salmon żvela l-eżistenza ta’ għerien li fihom “ilma blu” hemmhekk.
Il-qsim fuq baħar ċatt jieħu nofs siegħa. Il-bajja bir-ramel abjad tal-Gżira ta’ Owi hija mdawra b’siġar tal-ġewż tal-Indi li jitbandlu; tifel jaqdef bil-kenura tiegħu mħaffra barra.
Knisja Kattolika turi tabella b’miktub fuqha Rarama bebye"Merħba". Nagħmlu żjara rituali lil Pete Demaras, raġel b'daqna bajda u ċirku aħmar ta' meraq tal-ġewż areka madwar il-geddum.
Nitilgħu fuq quċċata ta’ xifer u jinfetaħ għar ġdid minn fuq inklinazzjoni tiżloq. “Dan hu Funfundei, li jfisser ‘Tħossok Tajjeb’… Matul il-gwerra, is-suldati Amerikani ġew hawn biex jiġbru l-ilma”. Kien hemm ajrudromu Amerikan fuq il-gżira.
Nixgħel il-lampa ta’ quddiem tiegħi u nidħol bil-moħbi. Irrid nagħmel akrobażi fil-passaġġi dojoq bl-istalattiti ’l fuq minn rasi. Niltaqa’ ma’ għadira b’ilma ċar u naħseb: Se nagħti ħarsa lejn din! Ftit wara nkun qed nistagħġeb b’żewġ kmamar taħt l-ilma sbieħ bl-istalattiti, stalagmiti, xalel u tiben (stalattiti tubulari).
Insib ukoll ftit fossili. Hemm qoxra tax-xaħx b'ħames swaba', xi qxur tat-turbant Trochus u arzelli. Il-fond massimu huwa ta' 5.5m u hija biss għadisa ta' 20 minuta, li ma tippermettix esplorazzjoni ta' aktar passaġġi. Iffurmat 'il fuq mill-ilma, l-Għar Feelgood aktar tard ġie mgħarraq bl-ilma tax-xita li kien qed jippenetra mis-saqaf.
Qabel ma jitlaq mill-gżira, Salmon jaħseb li għandi nkun interessat f'xi fdalijiet ta' ajruplani. "Mhux 'il bogħod!" iwiegħed. Il-mixja ta' 25 minuta minn ġo bosk tal-ġewż tal-Indi fil-bush tal-Gżira Owi twassal għal awtostrada mimlija qatran – l-ajrudromu tal-Istati Uniti.
Nimsaħ l-għaraq minn fuq moħħi bid-dahar ta’ idi. “Xi ngħidu għall-fdalijiet?” nistaqsi, għadni nixtieq l-affarijiet veri.
"L-ajruplani? Oh... diġà telqu!"