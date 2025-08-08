Abbonamenti magażins
Għaddas fid-dinja moħbija tal-għerien ta' Biak

Simpson b'nuċċalijiet tal-maskra tal-gass Ġappuniżi, l-Għar ta' Ruar
'Bigman' Simpson b'nuċċalijiet tal-maskra tal-gass Ġappuniżi tat-Tieni Gwerra Dinjija, l-Għar ta' Ruar

'Il bogħod mit-toroq imsawta, kif spiss ikun, l-esploratur-għaddas PIERRE CONSTANT ifittex siti ta' għerien fuq gżira ta' West Papua fejn il-forzi Ġappuniżi darba ħaffru f'netwerks taħt l-art matul it-Tieni Gwerra Dinjija.

Il-gżira ewlenija tal-arċipelagu ta' Biak tinsab fil-Bajja ta' Cenderawasih, ħdejn il-kosta tat-tramuntana tal-provinċja Indoneżjana ta' West Papua. Filwaqt li 90% tal-kontinent ta' Papua hija Kristjana, 50% ta' Biak hija Musulmana, għalkemm oriġinarjament kienet animista, għaliex il-kultura Biak Numfor hija waħda Melanesjana.

Il-gżira ġiet avvistata għall-ewwel darba min-navigatur Portugiż Jorge de Meneses fl-1526, u n-navigatur Spanjol Alvaro de Saavedra għadda minn hemm sentejn wara. 

Matul it-Tieni Gwerra Dinjija, Biak kien fortizza għall-Armata Imperjali Ġappuniża. Lejn tmiem il-gwerra, 11,000 suldat tal-IJN kienu qed jinħbew fl-għerien tal-ġungla tagħha b'ħafna munizzjon u disa' tankijiet ħfief tat-Tip 95 HaGo, jistennew il-forzi Amerikani tal-Ġeneral McArthur. 

Gua Jepang (l-Għar Ġappuniż), 5km minn Biak City, kien parti minn sistema li estendiet 3km lejn Parai Beach u pprovdiet kenn għal 3,000 suldat Ġappuniż. Madankollu, wara li ajruplan Amerikan twaqqa’ minn missila sparata minn hemm, l-Amerikani bdew jibbumbardjaw is-sit, u massakraw lil dawk li kienu ġewwa. 

Sa tmiem il-Battalja ta’ Biak, li damet mill-iżbark tal-Istati Uniti fis-27 ta’ Mejju sas-17 ta’ Awwissu 1944, l-Istati Uniti kienu sofrew 3,000 vittma u 474 mejta, filwaqt li l-forzi Ġappuniżi kellhom 6,100 mejta u 450 maqbuda. Il-kmandant tagħhom, il-Kurunell Kizume Naoyuki, wettaq... hara kiri.

Tabella tal-kontenut
Bajja Ġappuniża

Wara vjaġġ ta' jumejn minn Franza permezz ta' Jakarta, l-ajruplan tiegħi niżel f'Biak fil-5.30am. Jiena qed inbati mill-jet lag, u se nieħu jumejn biex nirkupra. 

Nitlaq lejn Gua Jepang (il-Bajja Ġappuniża) fuq wara ta' mutur li jappartjeni lil Jake, il- Lukanda Asana BiakIr-riċevitur ta'. Miksi b'ħażiż aħdar, mogħdija bis-siment twassal għal taraġ li jisparixxi taħt l-art f'żigżag. 

Sinkhole, Gua Jepang
Sinkhole f'Gua Jepang
Gua Jepang (għar Ġappuniż)
Dħul bl-arkata għall-għar

Pjuttost imxarrab, id-daħla tal-arkata hija bħal dik ta’ katidral, bl-ilma jqattar mis-saqaf. Il-kamra enormi tiżvela ħruġ fuq il-lemin u ieħor ġgantesk fuq ix-xellug. Fliexken imkissrin jinsabu kullimkien. 

Niskopri għadma kannella dehbi mdaħħla fl-art tal-għar. Purtiera impressjonanti ta’ dwieli u għeruq tinżel mal-ħajt fuq ix-xellug, li tiftaħ f’ħofra kbira. Is-sit huwa atmosferiku.

Siġar irqaq tal-pandanus bil-kuruni tagħhom ta’ weraq twal u xewki joqogħdu wieqfa f’nofs il-ħofra, u jżidu mess ta’ Jurassic Park ma’ dan l-ambjent misterjuż. Btieti Ġappuniżi qodma u sadid jistgħu jinstabu f’riġlejn id-dwieli mdendlin.

It-traċċa ddur madwar l-intern, titla’ bil-mod għal għolja li tħares fuq il-qalba tat-toqba. F'daqqa waħda, Jake juri serp kannella ramli, twil madwar metru, mistrieħ bla ma jiċċaqlaq dritt quddiemi.Mangabasio!", iwissi, waqt li jieħu pass lura. "Velenuż!" 

Serp velenuż 'Wekanampo', ġungla ta' Sauri
Serp Wekanampo velenuż

Nieħu ftit ritratti qabel ma s-serp jitla’ fuq l-irdum b’faċilità tal-għaġeb. Il-mużew fil-beraħ juri machine-guns, mortars, qxur, bombi, rokits, kollezzjoni ta’ kantin Ġappuniżi, elmi, fliexken u anke 4x4s qodma u skrun.

Mortars u rokits Ġappuniżi tat-Tieni Gwerra Dinjija
Mortars u rokits Ġappuniżi tat-Tieni Gwerra Dinjija

Huwa jum tas-suq fil-Bosnik, is-sit tal-iżbark anfibju tal-Istati Uniti tas-27 ta' Mejju. L-istalel ibigħu ikel tipiku Papuan bħal ġewż areca, kassava, patata ħelwa u kejkijiet tas-sago, kif ukoll laħam affumikat. qarnit u żibeġ ta’ qxur affumikati, ħut frisk, weraq tal-papajja, fażola u banana. 

Kulħadd jomgħod il-ġewż tal-areka l-ġurnata kollha u jilqagħni bi tbissima qawwija b’ħalqi aħmar hekk kif ngħaddi minn ħdejja, barrani f’art barranija: “Bongu, sinjur!” Bosnik huwa l-punt tat-tluq għad-dgħajjes pubbliċi lejn il-Gżejjer Padaido fil-qrib, magħrufa li joffru siti attraenti għall-għadis. 

Kenuri outrigger, Bosnijaċi
Kanujiet outrigger fil-Bosnik

Miksija bil-ġungla, xifer tal-ġebla tal-ġir għoli 40m jinfirex bħal sinsla tul il-kosta tan-nofsinhar, sa Tanjung Barari, il-kappa tal-lvant ta' Biak. Huwa sikka antika li tmiss il-ġnub li evolviet f'ambjent karst, b'għerien u xmajjar taħt l-art. Nippjana li nesploraha fil-jiem li ġejjin. 

Għar ta' Opiaref

Għadni bil-jet lag, inqum fit-3am. Id-Divemaster Yulius jiġi aktar tard bil-mutur tiegħu, iħares lejn il-munzell tiegħi ta’ affarijiet. basktijietNimxu lejn ir-raħal ta' Opiaref, lil hinn minn Bosnik. Smajt b'għar kbir b'għadajjar ta' ilma, bitħa għat-tfal tal-iskola, u qed nantiċipa xi għadis fl-għerien, għalkemm Yulius mhuwiex għaddas fl-għerien. 

Il-kaptan tal-għadis Yulius, tankijiet u tagħmir
Id-Divemaster Yulius iġib it-tankijiet u t-tagħmir

Biex inkunu politikament korretti mmorru nżuru lill-'bigman', li m'għandu l-ebda oġġezzjoni għaż-żjara tiegħi. Huwa ħerqan li jkun jaf jekk niskoprix xi ħaġa. 

Wara l-iskola elementari, hemm mogħdija li twassal għal fetħa ġganteska fl-irdum tal-ġebla tal-ġir, kbira biżżejjed għal mina tas-subway. Gua Serumi (l-Għar ta' Opiaref) tidher qisha xmara taħt l-art. Lil hinn mill-munzell ta' blat fid-daħla, il-pixxini tal-ilma huma ċari b'mod tal-għaġeb. Din hija r-riżerva tal-ilma ħelu tar-raħal. 

Dħul fl-Għar ta' Opiaref għal għadis
Dħul fl-Għar ta' Opiaref għal għadis

Nilbes it-tagħmir tiegħi fuq blata tiżloq miksija bil-guano tal-friefet il-lejl, u naqbeż ġewwa. 

L-ewwel għadira hija fonda 2-3 metri, imma nsib passaġġ fuq il-lemin taħt il-blata li jidħol f’mina dejqa. Xi ħut jiġu jiltaqgħu miegħi – huma griżi b’żewġ naħat dorsali. fin, għajnejn blu kobalt opaki u xedaq t'isfel imdendel. Gambli kbar u kurjużi b'pinzetti blu twal huma attirati mir-raġġ tat-torċa.

Mina prinċipali, Gua Serumi (Għar Opiaref)
Mina prinċipali fl-Għar ta' Opiaref
Eleotridae, ħut tal-ilma ħelu, fuq qiegħ imtajjar Opiaref
Membru tal-ilma ħelu tal-familja Eleotridae jgħum fuq qiegħ imtajjar f'Opiaref
Gambli tax-Xmara Monkey f'Opiaref
Gambli tax-xmara tax-xadini (Macrobrachium lar)

Nimxi lejn it-tieni għadira. Għolja faċilment 10m, il-mina prinċipali tispiċċa b'ħajt tal-blat, madwar 60m mid-daħla. Hekk kif nitla' fuq il-blat f'nofs l-għar, ninnota li l-fond jiżdied fuq in-naħa l-oħra. Jinfetaħ passaġġ ieħor fuq il-lemin, idjaq u mdawwar b'serp. 

Bil-ħajt tal-blat għadu quddiemi, ninnota l-kuntrast qawwi bejn il-ġebla tal-ġir bajda u xi blat sedimentarju kannella skur li jidher ċar. Kuritur dejjaq vertikali b'forma ovali jinfetaħ fuq ix-xellug tiegħi u jwassal għal kamra fil-ġenb, tawwalija u parallela mal-mina prinċipali. 

Kuritur li jwassal għal kamra tal-ġenb
Kuritur li jwassal għal kamra tal-ġenb

Il-qiegħ huwa mgħotti b'ħama fina u volatili ħafna li fin-daqqa ta' sieq tista' tfixkel f'sekonda. Il-viżibilità eċċellenti hija vantaġġ. Gua Serumi hija żgħira u għandha fond massimu ta' ftit inqas minn 9m.

L-għaddas Chris joħroġ mill-mina dejjaq fit-tieni pixxina f'Opiaref
L-għaddas Chris joħroġ mill-mina dejjaq fit-tieni pixxina f'Opiaref

Yulius jintroduċini lil Salmon, bidwi Papuan ferrieħi u bil-leħja. Huwa wkoll għaddas, u jaf b'lag ta' ilma ħelu ħdejn Samares Beach fuq il-kosta tat-tramuntana: "Ejja mmorru!" 

It-triq titgħawweġ għal ftit, imbagħad issir mogħdija tat-trab imnaqqxa bil-kanali mix-xita. Hija żona muntanjuża ta’ ġungla ħoxna b’siġar kbar. 

Inħallu l-karozza warajna, nibqgħu mexjin 'il fuq bil-mixi, imbagħad niżlu b'mod wieqaf għall-45 minuta ta' wara. Il-ħoss orribbli tas-serrieq tal-katina jikkonferma li l-qtugħ tas-siġar qed isir fiż-żona, u jsikket l-għajat ferrieħi tal-kakatuwi bil-qxur tal-kubrit, il-pappagalli Eclectus u l-loriji b'ras sewda. 

Pantai Samares hija bajja deżerta fil-Paċifiku. Mogħdija titla’ fil-ġungla bejn siġar kbar b’għeruq ta’ appoġġ u siġar tal-palm nipa. Il-Lag Opsnundi (Raġel Jaqbeż) jidher f’post miftuħ, pixxina ta’ ilma lewn it-turkważ maġiku. Zkuk kbar waqgħu fiha, iżda l-ilma huwa ċar ħafna u huwa inkantament viżwali. 

Lag blu turkważ ta' Opsnundi fix-xemx ta' wara nofsinhar
Opsnundi, lag turkważ fix-xemx ta’ wara nofsinhar

Is-sentimenti tiegħi jgħiduli li hemm toqba fin-nofs, imma mhux se nkun ċert sakemm ma nivvjaġġax taħt il-wiċċ.

Għar tal-Ajru Biru

Daħla tal-grotta tal-Air Biru, Anggraidi
Daħla tal-grotta tal-Air Biru, Anggraidi

Fir-raħal ta’ Anggraidi, inħarsu lejn l-għar ta’ Air Biru. Il-ftuħ kbir jidher qisu ħalq ġgantesk b’snien żgħar – stalattiti minfuħin u tondi. Hija għadira ta’ ilma ċar. Ħuta kbira tosservani waqt l-għadsa tiegħi ta’ 15-il minuta imma ma rnexxiliex insib xi ħjiel. 

Meta jidhru minn taħt l-ilma, l-istalaktiti l-kbar jinkoraġġixxu l-kreattività fotografijaInsib il-ħuta griża skura bit-truf sofor tagħha xewk f'kantuniera – hija l-istess speċi bħal f'Opiaref, għalkemm din hija twila 25 ċm. Sallura toħroġ mid-dlam fid-dawl, biex imbagħad tisparixxi f'ħakka t'għajn.

Lagi ta' Snermus u Snermas

Triq tal-qatran tgħaqqad il-Belt ta’ Biak ma’ Korem fuq il-kosta tat-tramuntana. Tliet lagi tal-ilma ħelu jagħtu l-illużjoni ta’ sinkijiet, iżda l-kulur aħdar ċar tagħhom ineħħi kull tama. 

Il-Lagi ta’ Snermus u Snermas jipprovdu pixxini deċenti għat-tfal lokali bir-rafts u z-zkuk tagħhom li jżommu f’wiċċ l-ilma, iżda taħt l-ilma l-viżibilità bilkemm hija ta’ 50 ċm, u l-fond massimu tat-tajn huwa ta’ 12-il metru. Diżappuntanti. 

Imdaħħla f'bajja forma ta' U, il-Bajja ta' Korem kienet is-sit ta' attakk devastanti tsunami fl-1996. Tanjung Saruri, fuq il-kosta tat-tramuntana, huwa kap b'terrazzi tal-qroll mgħollija 'l fuq. Huwa xkaffa fotoġenika ħafna, b'għadajjar ta' ilma meta l-marea tkun baxxa. 

Terrazzi tal-qroll imtellgħin 'il fuq, kosta tat-tramuntana, Tanjung Saruri
Terrazzi tal-qroll uplifted f'Tanjung Saruri

Aktar lejn il-punent hemm ir-raħal ta’ Warsa, u lil hinn minnu hemm il-pont li jipprovdi l-bieb għall-gżira ta’ Supiori, li hija aktar muntanjuża minn Biak. Hemmhekk it-triq tinqasam bejn it-tramuntana u n-nofsinhar, u twassal sa Korido.

Madwar 45 minuta fin-nofsinhar tal-pont hemm l-għar interessanti ta’ Mankruro, li kien jintuża wkoll mis-suldati Ġappuniżi. 

L-għar ta' Mankruro, il-Gżira Supiori
L-għar ta' Mankruro, il-Gżira Supiori

Lag ta' Opsnundi

B’daqqa ta’ kuraġġ, nerġa’ lura lejn Opsnundi bit-tagħmir kollu tiegħi. Salmon joffri ruħu biex iġorr it-tank: “L-ebda problema, il-Papuani huma rġiel b’saħħithom!”. Għandi biżżejjed x’nagħmel mat-tank tiegħi. backpack, l-irkaptu f'malja borża u l-kamera fit-tul ta' driegħ. 

Salamun qabel għadis fil-lag Opsnundi
Salamun qabel l-għadsa fil-lag Opsnundi
Zkuk taħt l-ilma fil-Lag Opsnundi
Zkuk taħt l-ilma f'Opsnundi
Veduta taħt l-ilma tal-Lag Opsnundi
Ħut f'Opsnundi
Eleotris b'għajnejn ħodor fil-Lag Opsnundi
Eleotris jew raġel b'ħaddejn xewk u għajnejn ħodor

Minkejja n-nuqqas ta’ xemx, l-għadsa rriżultat li hija esperjenza eċċitanti. Fl-ilma blu, nistagħġeb bit-taħlita ta’ zkuk miksija bil-ħażiż u l-alka mdendla, u l-ħut li qatt ma raw għaddas qabel.

B'fond massimu ta' 13m, insib ukoll għar żgħir tal-ġebla tal-ġir, imma sakemm inlesti l-għadsa ta' 52 minuta nkun qed nirtogħod. 

L-Għar ta' Simpson

Post interessanti jinsab fir-raħal ta’ Ruar, fejn nixxiegħa toħroġ minn għar fl-irdum. Indaħħal imnieħri ġewwa u, wara li nimxi 10 metri fil-mina taħt l-art, insib li l-ilma joħroġ f’ħofra vertikali fonda b’ġebla tal-ġir li taqta’ madwarha kollha. 

Ngħaddas fil-fond bit-torċa tiegħi u ħabel b'saħħtu mwaħħal ma' blata 'l fuq mit-toqba. F'fond ta' 3.5m il-kuritur huwa livellat imma nsib triq mingħajr ħruġ, mingħajr imkien minn fejn nista' ngħaddi. 

Simpson, il-'bigman', jaħseb li se nkun ħerqan li nara xi għerien Ġappuniżi fil-ġungla wara r-raħal ta' Ruar. Iħares b'dubju lejn is-sandli tiegħi imma jgħid b'mod li jserraħni: "Huwa biss 200m 'il bogħod!"

Jirriżulta li hija mixja wieqfa għat-telgħa, tiżloq fil-ġungla u siegħa 'l hemm u lura. Nilħqu x-xedaq miftuħ tal-għar, f'riġlejn grupp wieqaf ta' blat, imma m'hemm l-ebda mod kif nidħlu hemm b'sandli.

L-għada l-Ħadd filgħodu, liebes qmis abjad u ingravata sewda, Simpsons ikun lest għall-knisja. “Niġi lura f’siegħa,” jgħid. Jien inkun rieqda fil-fond fuq siġġu fil-gallarija tiegħu meta jirritorna – ħames sigħat u nofs wara. 

Lura fuq il-post. Simpson malajr iqatta’ żewġ siġar irqaq u dritti u jibdilhom f’sellum li jippermettilna ninnegozjaw id-daħla tal-għar. 

Id-dħul fl-'Għar ta' Simpson', il-ġungla ta' Ruar
Simpson jidħol fl-għar fil-ġungla ta' Ruar billi juża sellum mibni malajr.
Stalattiti u stalagmiti magnífico fl-Għar ta' Simpson
Stalattiti u stalagmiti magnífico fl-Għar ta' Simpson

L-għar huwa enormi, b'kmamar moħbija, stalattiti, xalel (formazzjonijiet ta' kristalli tal-kalċita), kolonni enormi u pilastri rqaq. 

L-art hija mimlija fliexken imkissrin, bottijiet imsaddadin u laned kwadri tal-gallettini. Bilkemm nista’ nimmaġina l-kundizzjonijiet orribbli li fihom dawn is-suldati Ġappuniżi kienu jgħixu fid-dlam, bħall-firien. Żgur li kienet ħaġa miżerabbli u mentalment dipressanti. 

Pilastri massivi
Pilastri massivi

Xi fdalijiet ta' gass maskraIn-nuċċalijiet tondi ta' jinsabu mal-art barra d-daħla. Jiena nsemmi s-sit l-Għar ta' Simpson.

Lima Kamar

Moħbi 'l isfel fuq in-naħa tax-xellug tat-triq hemm monument Ġappuniż umli b'pilastru antik tal-injam imnaqqax b'iskrizzjonijiet Kanji. Fil-qrib hemm Lima Kamar, għar taħt l-art b'ħames kmamar. "Kien sptar Ġappuniż matul il-gwerra," jispjega Simpson. 

Fdalijiet Ġappuniżi f'Lima Kamar grotta, Ruar
Fdalijiet Ġappuniżi f'Lima Kamar grotta, Ruar

Huwa grupp ta’ kmamar żgħar konnessi flimkien permezz ta’ passaġġi dojoq, bi fliexken tal-mediċina u fliexken vojta mxerrdin f’kantuniera. Din il-ħofra tal-firien tagħti dimensjoni tal-biża’ lill-orrur ta’ passat li għadda.

Gżira ta' Owi

Lejla waħda niltaqa' mal-Bupati, Yusuf Melianus Maryen, li kien il-mexxej politiku tar-Reġenza ta' Biak għal aktar minn 10 snin. Raġel dħuli u affabbli, sellmieni bil-qalb bi platt tradizzjonali taċ-ċeramika li juri l-għasfur tal-ġenna ta' Cenderawasih. 

Nispjega n-natura tax-xogħol tiegħi u Bupati joffri li jeħodni lejn il-Gżira ta’ Owi bid-dgħajsa tiegħu. Salmon żvela l-eżistenza ta’ għerien li fihom “ilma blu” hemmhekk. 

BIA 4529 Żbark fil-Gżira ta' Owi
Għaddas fid-dinja moħbija tal-għerien ta' Biak

Il-qsim fuq baħar ċatt jieħu nofs siegħa. Il-bajja bir-ramel abjad tal-Gżira ta’ Owi hija mdawra b’siġar tal-ġewż tal-Indi li jitbandlu; tifel jaqdef bil-kenura tiegħu mħaffra barra. 

Tifel f'kanoa outrigger, Gżira Owi
Tifel f'kanoa outrigger, Gżira Owi

Knisja Kattolika turi tabella b’miktub fuqha Rarama bebye"Merħba". Nagħmlu żjara rituali lil Pete Demaras, raġel b'daqna bajda u ċirku aħmar ta' meraq tal-ġewż areka madwar il-geddum. 

'Bigman' Pete Demaras, b'ċirku ta' meraq tal-ġewż areca fuq id-daqna, il-Gżira Owi
Il-'bigman' tal-Gżira Owi Pete Demaras

Nitilgħu fuq quċċata ta’ xifer u jinfetaħ għar ġdid minn fuq inklinazzjoni tiżloq. “Dan hu Funfundei, li jfisser ‘Tħossok Tajjeb’… Matul il-gwerra, is-suldati Amerikani ġew hawn biex jiġbru l-ilma”. Kien hemm ajrudromu Amerikan fuq il-gżira. 

Nixgħel il-lampa ta’ quddiem tiegħi u nidħol bil-moħbi. Irrid nagħmel akrobażi fil-passaġġi dojoq bl-istalattiti ’l fuq minn rasi. Niltaqa’ ma’ għadira b’ilma ċar u naħseb: Se nagħti ħarsa lejn din! Ftit wara nkun qed nistagħġeb b’żewġ kmamar taħt l-ilma sbieħ bl-istalattiti, stalagmiti, xalel u tiben (stalattiti tubulari). 

OWI 4 Stalattiti fil-kamra prinċipali Feelgood Cave Owi Is
Stalattiti fil-kamra prinċipali tal-Għar Feelgood
Stalattiti u stalagmiti fil-fond tal-Għar Feelgood f'Owi.
Stalattiti u stalagmiti fil-fond fl-Għar Feelgood
Fossili ta' qoxra tat-Trochus fl-Għar Feelgood
Fossili ta' qoxra tat-Trochus

Insib ukoll ftit fossili. Hemm qoxra tax-xaħx b'ħames swaba', xi qxur tat-turbant Trochus u arzelli. Il-fond massimu huwa ta' 5.5m u hija biss għadisa ta' 20 minuta, li ma tippermettix esplorazzjoni ta' aktar passaġġi. Iffurmat 'il fuq mill-ilma, l-Għar Feelgood aktar tard ġie mgħarraq bl-ilma tax-xita li kien qed jippenetra mis-saqaf.

Qabel ma jitlaq mill-gżira, Salmon jaħseb li għandi nkun interessat f'xi fdalijiet ta' ajruplani. "Mhux 'il bogħod!" iwiegħed. Il-mixja ta' 25 minuta minn ġo bosk tal-ġewż tal-Indi fil-bush tal-Gżira Owi twassal għal awtostrada mimlija qatran – l-ajrudromu tal-Istati Uniti. 

Nimsaħ l-għaraq minn fuq moħħi bid-dahar ta’ idi. “Xi ngħidu għall-fdalijiet?” nistaqsi, għadni nixtieq l-affarijiet veri. 

"L-ajruplani? Oh... diġà telqu!"

Pierre Constant www.calaolifestyle.com jixtieq jirringrazzja lid-divemasters Yulius Kapitarau ta’ Kota Biak (ħdejn Pisar Ikan) (0852) 44 960 506, biakdivers.ulis@yahoo.co.id u Salmon (0823) 99 857 137 għall-għajnuna kollha tagħhom f’Biak.
Pierre Constant tixtieq tirringrazzja lid-divemasters Yulius Kapitarau ta’ Kota Biak ħdejn Pisar Ikan (0852 44 960 506, biakdivers.ulis@yahoo.co.id) u lil Salmon (0823 99 857 137) għall-għajnuna kollha tagħhom f’Biak.

