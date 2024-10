Eluf ta’ oġġetti ta’ nawfraġju tar-Renju Unit joħorġu għall-bejgħ

It-tħassib li l-kollezzjoni storika ta’ ħafna eluf ta’ oġġetti ta’ memorabilia marittima mill-Mużew tat-Teżor tan-Nawfraġju ta’ Charlestown f’Cornwall kellha tinbiegħ se ssir kmieni x-xahar id-dieħel, hekk kif dawn imorru taħt il-martell f’Penzance.

Diverset irrappurtat f'Awwissu dwar il- għeluq possibbli tal-mużew f'St Austell u t-tixrid tal-kontenut tagħha jekk il-proprjetà ma setgħetx tinbiegħ bħala negozju avvjat.

Il-bejgħ tal-kontenut tal-mużew jippreżenta opportunità kbira għall-kolletturi tal-artefatti – aktar u aktar minħabba li qed jiġi kkombinat ma’ dak ta’ “The Shipwreck Archive of Richard Larn OBE”.

Larn, li llum għandu 93 sena, huwa fost l-aktar għadds tar-relitti u awturi tar-Renju Unit tas-seklu 20, u bħala ko-fundatur u direttur tal-mużew kien responsabbli biex jgħaqqad il-kollezzjoni inizjali tiegħu fis-sittinijiet u s-sebgħinijiet.

L-awtorità tan-nawfraġju tal-Gżejjer Brittaniċi Richard Larn

Il-bejgħ ta' Larn jinkludi l-arkivju personali tiegħu ta' 1,630 ktieb, fajls ta' riċerka estensivi mill-proġett monumentali tiegħu ta' 10 snin Shipwreck Index tal-Gżejjer Brittaniċi, charts u mijiet ta’ ritratti użati fil-kotba tiegħu. Inkluża wkoll għażla ta’ artefatti ta’ relitt salvati minn Larn innifsu.

Lay's Auctioneers of Penzance jiddeskrivi l-avvenimenti bħala "possibilment tnejn mill-aktar bejgħ eċċitanti li qatt ġejna mitluba nindirizzaw", u se jkunu qed imexxuhom fuq erbat ijiem konsekuttivi, bil-wiri jibdew fl-1 ta' Novembru.

Il-bejgħ ta’ ġurnata Larn fil-5 ta’ Novembru huwa segwit mill-bejgħ tal-Mużew tat-Teżor tan-Nawfraġju ta’ Charlestown fis-6, 7 u 8 ta’ Novembru.

Rari u siewja

Il-mużew fih xi 7,000 oġġett minn nawfraġji inklużi l- Mary Rose, Titanic, Lusitania u, Karta Rjali, u kollha ġew offruti bħala parti minn £1.95 miljun prezz mitlub meta l-proprjetà kollha marret fis-suq - prezz li jidher li ma ntlaħaqx.

Is-sid attwali Sir Tim Smit, ko-fundatur tal-Proġett Eden u sid il-Ġonna mitlufa ta’ Heligan, kien għamel pjanijiet ta’ kontinġenza biex jirkanta l-esebiti f’każ li jkun impossibbli li jinbiegħ il-mużew u l-kontenut bħala impriża avvjat.

Sezzjoni tal-poppa tal-injam mill-HMS Eagle, imġarrfa 'l barra mill-Gżejjer ta' Scilly fl-1707 (Lay's Auctioneers)

Lay jiddeskrivi l-artefatti bħala "waħda mill-kollezzjonijiet l-aktar fenomenali ta 'arkeoloġija tal-baħar kullimkien fid-dinja" u jgħid li xi wħud huma "rari ħafna u ta' valur".

Cataloguing the vast museum collection, currently broken up into 1,200 lots “and counting”, had proved both captivating and challenging, stated the auction house. “We constantly found that once we started to look closely, and learn the historical background, we became entranced by the coin or weapon or whatever relic it was, encased in marine concretion that we held in our hands.”

“Konna qed nitgħallmu dwar l-istorja ta’ kull vapur, kif tkisser, il-ħajjiet li ntilfu, u l-esperjenzi ta’ dawk in-nies fl-aħħar ftit minuti tal-biża’ tagħhom. Kienet esperjenza ugwalment edukattiva u ta’ umiltà.”

Artefatti tar-ram mill-merkanzija tal-'Mullion Pin Wreck' tal-1667, is-Santo Christo de Costello (Lay's Auctioneers)

Riżors ewlieni

Richard Larn għallem lilu nnifsu jogħdos fit-Thames fl-1947 bl-użu ta' sett ta' ħarba Ġermaniż Draeger U-boat. Wara li serva fil-Marina Merkantili fl-1950 ingħaqad mar-Royal Navy, fejn baqa’ għal 22 sena.

Huwa kien parti mill-ewwel tim ta’ scuba budasa li operat minn ħelikopters Dragonfly, u jirkupra drones tal-mira tal-gunnery ‘l barra minn Malta. Huwa ngħaqad mal-British Sub-Aqua Club fl-1957 u mexxa r-Royal Navy Sub-Aqua Club billi mexxa bosta spedizzjonijiet internazzjonali tal-għadis.

Qanpiena tar-ram tal-bastiment minn ss Grip, għereq fl-1897 fi Church Cove, Cornwall (Lay's Auctioneers)

Wara li rriċerka d-diżastru navali ta’ Scilly tal-1707 skopra u investiga diversi fdalijiet storiċi 'l barra mill-gżejjer, inkluż l-HMS Assoċjazzjoni. Huwa waqqaf l-għaddas kummerċjali taħriġ ċentru Prodive kif ukoll dak li dak iż-żmien kien Charlestown Shipwreck & Heritage Centre, li hu u martu Bridget mexxew sal-1998.

Bejniethom il-koppja kitbet aktar minn 65 ktieb, u s-sitt volumi tagħhom Shipwreck Index tal-Gżejjer Brittaniċi jibqa’ riżors ewlieni għall-għaddasa ta’ relitt, l-istoriċi marittimi u l-arkeoloġi. L-OBE tal-2009 ta' Larn u rikonoxximenti oħra għarfu s-servizzi tiegħu għall-wirt marittimu.

Żarbun tal-ġilda u aħħar tal-injam mill-HMS Association, għaddas u skoperti minn Richard Larn fl-1967 (Lay's Auctioneers)

Viewing times in Penzance for the Larn sale are: 1 and 4 November 9am-5pm, 2 November from 9am-1pm, and for the Charlestown Shipwreck Treasure Museum sale at the museum on 2, 3, 4 and 5 November from 9am-4pm.

Both sales, conducted in Penzance and fuq l-internet, tibda fl-10am. Sib dettalji sħaħ ta’ lottijiet u arranġamenti fis-sit tal-Lay's Auctioneers.

