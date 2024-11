MAST jidħol biex isalva oġġetti ta' nawfraġju tal-mużew

Tressija fl-aħħar minuta għal nofs it-teżori tan-nawfraġju li kienu dehru li kienu se jinxterdu f'kollezzjonijiet privati ​​f'irkant f'Cornwall minn għada (6 ta' Novembru) ġiet ipprovduta mill-karità tar-Renju Unit il-Maritime Archeology Sea Trust (MAST).

Il-bejgħ ta’ Sir Tim Smit ta’ xi 7,000 esebit mill-Mużew tat-Teżor tan-Nawfraġju ta’ Charlestown f’St Austell kien iddejjaq fost l-oħrajn lill-għaddasa ta’ relitt, bil-prospett ta’ artefatti li kienu ġew irkuprati, iddikjarati lir-Riċevitur ta’ Nawfraġju u spiss mogħtija bħala oġġetti ta’ wirt nazzjonali li jgħaddu. tal-vista f'idejn privati ​​għall-profitt.

L-Ingilterra storika kienet identifikat il-kollezzjoni bħala l-akbar u l-aktar sett importanti ta’ artefatti minn nawfraġji fir-Renju Unit, u l-MAST issa ffinalizza ftehim biex isalva 514 mill-oġġetti. Kollha huma relatati ma 'fdalijiet Protetti jew Skedati u numru ta' siti ewlenin oħra, u jirrappreżentaw madwar 50% tal-kollezzjoni ta 'Charlestown ta' artefatti ta 'nawfraġju.

Inklużi huma oġġetti minn bastimenti tal-gwerra tar-Royal Navy bħall-HMS Ramillies u HMS Assoċjazzjoni kif ukoll nawfraġji tal-Kumpanija tal-Lvant tal-Lvant Ingliżi u Olandiżi. Il-bejgħ usa' ta' esebiti oħra tal-mużew ikompli kif ippjanat illum l-Erbgħa, il-Ħamis u l-Ġimgħa.

Il-mużew kien fih xi 7,000 oġġett – madwar 1,000 rkuprati minn relitt (Proprjetà SBC)

​​MAST xtara l-oġġetti għal kollox u qed tippjana li twettaq valutazzjoni sħiħa tal-konservazzjoni ladarba ċċaqlaqhom fiċ-Ċentru Arkeoloġiku tagħha f'Poole. Minħabba li issa jappartjenu għal karità, ma jistgħux jibqgħu jinbiegħu.

It-trust tgħid li qed tippjana opportunitajiet lokali u nazzjonali biex turi l-artefatti reprived b'mużewijiet madwar il-pajjiż, appoġġjati mill-Mużew Nazzjonali tar-Royal Navy u Chatham Historic Dockyard Trust.

Stejjer bla għadd

MAST twaqqaf fl-2011 biex jippromwovi l-wirt marittimu fir-Renju Unit permezz ta’ proġetti arkeoloġiċi; biex jinstabu u jiskoraġġixxu salvataġġ mhux awtorizzat; li tinfluwenza l-ġestjoni tal-wirt uffiċjali; u li jeduka lill-pubbliku dwar kwistjonijiet ta’ wirt marittimu.

F'Awissu Diverset kien irrapporta li l-kollezzjoni kollha tal-mużew Charlestown kienet probabbli li jkunu mxerrda jekk il-proprjetà ma setgħetx tinbiegħ bħala negozju avvjat, u fl-aħħar ta’ Ottubru ikkonfermat li l-artefatti jkunu għaddejjin taħt il-martell.

"Ninsab kuntent u meħlus bl-istess mod li l-MAST seta' jsalva din il-kollezzjoni imprezzabbli li tista' tgħid stejjer bla għadd tal-istorja u l-arkeoloġija tar-Royal Navy u l-iżvilupp tal-kummerċ globali matul is-sekli," qalet il-Kap Eżekuttiv tal-MAST Jessica Berry. .

Sezzjoni tal-poppa tal-injam mill-HMS Eagle, imġarrfa 'l barra mill-Gżejjer ta' Scilly fl-1707 (Lay's Auctioneers)

"Il-MAST issa ħa l-kollezzjoni minn sjieda privata, għalhekk ir-riskju tiegħu li jerġa 'jinxtered issa mar għal dejjem."

"Aħna, fil-Mużew tat-Teżor tan-Nawfraġju, ninsabu kuntenti li l-MAST qed jixtri l-artefatti minn dawk li issa huma fdalijiet protetti, u jsalva kollezzjoni unika għan-nazzjon," qal Smit, is-sid tal-mużew li kien poġġieha għall-bejgħ.

"Huwa ta' pjaċir speċjalment peress li l-MAST huwa magħmul minn membri li huma stess iddedikaw ħafna minn ħajjithom biex jesploraw il-wirt tagħna taħt l-ilma."

Dettalji sħaħ of lots in the Penzance and fuq l-internet auction can be found on the Lay’s Auctioneers site. The sale follows that by Lay’s today (5 November) of the shipwreck archive of Richard Larn, a private collection of books and artefacts belonging to one of the UK’s foremost wreck-divers and authors, who was also a co-founder of the museum.



