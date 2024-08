Nawfraġju ta' Dorset b'links Wordsworth protetti

It-tifrik tal-bastiment tal-qlugħ tal-merkanzija tal-East India Company Earl ta' Abergavenny, eżempju bikri ta' bastiment li jinkorpora ħadid fil-kostruzzjoni tiegħu, ġie skedat għall-protezzjoni.

Il-mossa mid-Dipartiment għall-Kultura, il-Midja u l-Isport, rakkomandata minn Historic England (HE), tfisser li l-għaddasa tal-iskuba xorta jistgħu jogħdsu l-fdalijiet iżda bil-liġi għandhom iħallu l-kontenut tiegħu mhux mimsus.

Imniedi fl-1796 f'Northfleet, Kent, il-bastiment kien wieħed minn 36 vapur ta' 1,460 tunnellata li ffurmaw klassi speċjali tal-flotta merkantili tal-East India Company.

Ġarr impjegati tal-kumpanija u passiġġieri li jħallsu nol lejn Bengal u bażijiet fin-Nofsinhar tal-Indja flimkien ma' merkanzija, vapuri bħall- Earl ta' Abergavenny taw il-parti tagħhom f'bidla profittabbli fil-fokus tal-operazzjonijiet kummerċjali tal-Gran Brittanja minn tessuti Indjani għat-te taċ-Ċina.

Il-bastiment kien notevoli wkoll talli kien kaptan minn John Wordsworth, li kien sar baħri biex jgħin jappoġġa l-karriera tal-kitba ta’ ħuh.

William Wordsworth kien se jkompli jsir poeta Romantiku rinomat, u bbaża karattri f'numru ta' xogħlijiet tiegħu, bħal Nirxu lejn il-Punent, fuq ħuh. Wara l-mewt ta’ Ġwanni meta l-vapur għereq ‘il barra minn Dorset, il-kitba ta’ ħuh saret ferm skoraġġanti.

William Wordsworth (Fiduċja Nazzjonali)

Kuġin anzjan ta 'l-aħwa, imsejjaħ ukoll John, kien kaptan preċedenti Earl ta' Abergavenny tnieda fl-1789, u għamel żewġ vjaġġi minn Londra għaċ-Ċina fuq il-vapur. Ġie kkonvertit għal vapur tal-gwerra b'54 kanun bl-isem HMS Abergavenny fl-1795, imma l-kaptan ikkmanda wkoll it-tieni Earl ta' Abergavenny għal żmien.

Iż-żagħżugħ John Wordsworth ħa t-tieni Earl ta' Abergavenny lejn iċ-Ċina darbtejn iżda miet flimkien ma’ 250 ekwipaġġ u passiġġier fil-ħames vjaġġ kummerċjali tiegħu minn Portsmouth lejn Bengal u ċ-Ċina.

Kien hemm ukoll konnessjonijiet oħra tal-familja ta’ Wordsworth, inkluż Joseph Wordsworth, muri b’mod differenti bħala t-tieni jew it-tielet sieħeb fuq it-tifrik. Earl ta' Abergavenny, li baqgħu ħajjin mill-inċident. Kien iben il-kbir Ġwanni u neputi ta’ Ġwanni u William.

Hit the Shambles

il Earl ta' Abergavenny laqat il-bank tar-ramel ta’ Shambles permezz ta’ taħlita ta’ żball uman u temp maltemp u għereq xi 1.5 mil ‘il barra minn Weymouth fil-5 ta’ Frar, 1805. Dak iż-żmien il-bastiment kien qed iġorr 62 kaxxa ta’ dollaru tal-fidda b’valur ta’ £70,000 (madwar £7.5 miljun illum).

Stħarriġ tal-1805 u proposta biex tiġi rkuprata l-merkanzija bl-użu ta' 'magna tal-għadis'. Is-salvataġġ sar minn John Braithwaite f'qanpiena tal-għadis (Portland Museum Trust)

It-tifrik ta’ 16-il metru fond jinkludi fdalijiet strutturali sostanzjali tal-buq li jkejlu xi 50 x 10m, bi planking, gwarniċi, pompa tal-ilma b’katina u irkopptejn jew brackets tal-ħadid li għadhom jidhru. Il-fdalijiet għad iridu jiġu skavati għal kollox.

Bugħaddas li jesponi l-injam fis-snin tmenin (Trevor Newman)

Deadeye, imsiemer, boltijiet u twaħħil tal-injam (Portland Museum Trust)

Artefacts were removed from the wreck-site during an excavation in the 1980s, including an initialled cufflink assumed to have belonged to Captain John Wordsworth. The items are kept at Portland Museum, which runs a Lottery-funded diġitali volunteering project called Għaddas fl-Arkivji Diġitali tal- Earl ta' Abergavenny.

Cufflink inizjat preżunt li huwa dak tal-Kaptan John Wordsworth (Portland Museum Trust)

Il-voluntiera jkomplu jipproduċu mudelli 3D tal-artefatti, li jinkludu dominos tal-injam, vażett tal-kondiment tal-ħġieġ bi 13-il naħa, lampa tal-idejn tar-ram u tal-ħġieġ, manku tax-xabla tal-injam u badge tal-far tar-ram, u dawn huma disponibbli pubblikament.

skutella Ċiniża (Portland Museum Trust)

Fanal (Portland Museum Trust)

“Dan it-tifrik għandu storja evokattiva x’jirrakkonta dwar il-ħajja u n-niket ta’ wieħed mill-aktar poeti rinomati tagħna, William Wordsworth,” jgħid HE il-kap eżekuttiv Duncan Wilson. “Iżda għandha wkoll post importanti fl-istorja marittima kondiviża ta’ dan il-pajjiż u kif il-flotta tal-East India Company għamlet l-impatt tagħha madwar ħafna mid-dinja.

“Il-protezzjoni tagħha hija xhieda tad-dedikazzjoni u x-xogħol iebes ta’ Chelmsford Underwater Archaeological Unit, Weymouth LUNAR Society u Portland Museum u l-voluntiera tagħhom. L-isforzi tagħhom se jgħinuna lkoll nitgħallmu aktar dwar dan il-bastiment u l-post tiegħu fil-passat komuni tagħna.”

Siġilli tad-drapp taċ-ċomb (Portland Museum Trust)

“Ninsab kuntent li Earl ta' Abergavenny ingħata protezzjoni – kellha rwol importanti fl-istorja Brittanika,” jgħid it-trustee tal-mużew David Carter, membru tal- Earl ta' Abergavenny tim dilettanti tal-proġett tal-arkeoloġija taħt l-ilma.

“Li tkun involut fl-iskavi taħt l-ilma mis-snin tmenin u rajt l-artefatti kkonservati u nsib dar fil- Mużew ta 'Portland kienet kisba kbira. Ninsab kburi bit-tim tal-voluntiera tagħna, li jagħmlu mijiet ta’ sejbiet mis-sit tal-wreck disponibbli b’mod diġitali u aċċessibbli għal kulħadd.”

Żewġ vapuri oħra tal-Kumpanija tal-Lvant tal-Indja biss ġew protetti taħt l-Att dwar il-Protezzjoni tal-Wrecks tal-1973: il- Ammirall Gardner, mibnija fl-1797, u l-Loe Bar Wreck (mahsub li huwa l- President), mibnija fl-1671.

Ukoll fuq Diversnet: SPOTLIT: STIJIET STORIĊI TA' NAWFRAGGI TA' L-INGILTERRA, ĊANGE TAL-OQBAR MINN L-EQQEM REFRATT TA' L-INGILTERRA, L-EŻERĊIZZJU TA' DEVON TIGER WRECKS PROTETTI, ĦRUĠ VIDEOS 3D ĠODDA TAN-NAPRU DUNKIRK