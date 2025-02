Ara Għaddas fid-Dlam ma' Suunto

If you missed Scuba Diver's online screening of multi-award-winning documentary Diving into the Darkness, and Q&A with Jill Heinerth, last year, now is your chance to catch this fascinating film, courtesy of Suunto.

Viewers need to pre-register hawn for the showing, which is on Thursday 13 February at 7pm GMT.

Wieħed mill-akbar għerien ħajjin fid-dinja, l-esploratur Kanadiż Heinerth kien involut f’xi spedizzjonijiet l-aktar impenjattivi u ċċelebrati, minn stħarriġ tal-itwal għerien fid-dinja fil-Messiku sa skopriment ta’ għerien ta’ iceberg ġganti fl-Antartika.

Watch a trailer for Diving into the Darkness

Magħqud flimkien ma’ xi wħud minn dawn l-għaddas epika, id-dokumentarju ta’ 96 minuta jinkludi intervisti intimi u flashbacks animati għas-snin iżgħar ta’ Heinerth, li jgħinu biex tispjega l-motivazzjoni tagħha biex tieħu sehem fi sfidi estremi bħal dawn.

Iktar minn 100 ħbieb tagħha mietu fil-fond, iżda hija ssostni li kull avventura tressaqha pass eqreb biex issir il-mara li xtaqet li tkun iltaqgħet ta’ tifla.

Il-film diġà rebaħ il-premju tal-Aħjar Feature Dokumentarju fil-Festival Internazzjonali tal-Films ta’ Santa Barbara ta’ din is-sena, u l-premju ta’ Eċċellenza Eċċellenti fl-avveniment Dokumentarji Mingħajr Fruntieri.