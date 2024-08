Grant twessa' l-ambitu tat-taħriġ ta' Manx dive-club

L-eqdem klabb tal-iskuba-diving tal-Isle of Man ingħata għotja ta' lotterija biex ikun jista' jħarreġ aktar għaddasa ġodda – u, tittama, inaqqas il-firxa tal-età tal-konsum tiegħu.

“Ikun sabiħ li tara aktar żgħażagħ li jridu jitgħallmu jogħdos,” jgħid il-president tal-klabb Leigh Morris, li kiteb l-applikazzjoni għall-finanzjament li għadha kif ġiet approvata mill-Manx Lottery Trust.

Isle of Man Sub-Aqua Club (IOMSAC), now in its 66th year, was awarded £2,500 by the trust to enable it to offer free pool taħriġ to eight young people over the next two winters.

"Għandna l-għan li nħarrġu liż-żgħażagħ biex jiksbu kwalifika Ocean Diver, u għandna żewġ apprendisti li għadhom kif bdew," qal Morris Diverset. Il-flus kontanti żejda se jkopru l-ispejjeż tal-forniment ta’ tagħmir tal-għads f’firxa xierqa ta’ daqsijiet kif ukoll il-kiri ta’ faċilitajiet ta’ pool għas-sessjonijiet żejda.

IOMSAC hija wkoll waħda mill-eqdem fergħat tal-British Sub-Aqua Club (BSAC 76), li nbdiet fl-1959 mill-istaff fl-Istazzjon tar-Riċerka tal-Qasam tal-Baħar Port Erin li issa magħluq. L-Isle of Man hija Dipendenza tal-Kuruna tar-Renju Unit u "l-uniku nazzjon sħiħ fid-dinja li huwa Bijosfera tal-UNESCO", jgħid Morris.

Il-klabb għandu madwar 50 membru, inklużi madwar tużżana apprendisti fil-preżent. Jgħaddas il-biċċa l-kbira tal-ġimgħat, skont it-temp, u għandu żewġ RIBs, miżmuma fuq naħat differenti tal-gżira għall-flessibbiltà, għalkemm il-membri jistgħu wkoll jagħmlu użu mill-hardboat immexxi mill-uniku dive-shop tal-Isle of Man Discover Diving.

Pool taħriġ is carried out at King William’s College and open-water taħriġ mainly from Port Erin jetty,

Leigh Morris reflected the Isle of Man's marine-life fotografija opportunities as a Splash In Biosphere Biodiversity award-winner this July.

Morris jaħdem għal Manx Wildlife Trust, kif tagħmel is-segretarja tal-klabb Dr Lara Howe, l-uffiċjal tal-baħar tat-trust u l-IoM. tfittxija fuq il-baħar co-ordinator, while dive officer John Kermode is a BSAC National Istruttur.

Minbarra t-tip ta 'attrazzjonijiet tal-ħajja tal-baħar indikati mill-gżira Bijosfera tal-UNESCO status, il-klabb għandu aċċess għal shipwrecks f'firxa ta 'fond u jippossjedi dak li jiddeskrivi bħala "wieħed mill-aktar storiċi fdalijiet fil-Gżejjer Brittaniċi" - HM Żiemel tat-Tlielaq Sloop, li għereq fl-1822 u reġgħet ġiet skoperta mill-klabb eżattament 200 sena wara.

Tliet kanuni ġew skoperti fuq il-fdal is-sena l-oħra. "Aħna ngħaddsu s-sit regolarment u qed insibu artefatti ġodda f'kull adsa," jgħid Morris. Il-proġett li jmiss għal dan il-klabb proattiv, bi tweġiba għal talba minn barra, huwa li jikkonċentra l-għaddasa madwar Douglas Lighthouse fit-tfittxija tat-tagħmir tal-lampa storiku mitluf tiegħu.

