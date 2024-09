Familja + ħbieb fil-mira tar-referal drive ta' PADI

"L-għadis jippermettili nesplora s-sbuħija tal-oċean, u nixtieq naqsam dan mas-sieħeb tiegħi, Brady," tgħid PADI AmbassaDiver Kayleigh Slowey from the UK, talking about the taħriġ agency’s new “Seek Adventure. Save the Ocean Together” recruitment scheme.

“Trabba bla baħar, mingħajr baħar f’ħajtu, u mhux dejjem kien ħerqan fuq ilmijiet kesħin. Iżda wara li mar tgħix Cornwall, sab imħabba għall-oċean permezz tas-surfing u snorkelling.

“Issa, li nġibu ċċertifikat huwa l-pass li jmiss, peress li jiftaħ dinja taħt l-ilma ġdida għalina biex nesploraw flimkien. Ma nistax nistenna li Brady jesperjenza l-maġija taħt il-wiċċ bħala bugħaddas PADI.”

UK PADI AmbassaDiver Kayleigh Slowey: 'Il-pass li jmiss huwa li tikseb iċ-ċertifikat ta' Brady.'

PADI is encouraging scuba divers to recruit friends and family-members as their dive-buddies with its new “diver-acquisition” campaign, an incentive scheme that enables PADI divers at any level to send out a 15%-off link for the PADI Ilma miftuħ eLearning course, via their PADI Account.

By using the link, the new recruit in turn unlocks a 30-day trial to the PADI Club for the diver who sent out the offer. Club membership costs US $50 a year and offers access to discounts on PADI’s eLearning programmes and certification cards, a free ReActivate programme and a sottoskrizzjoni għall- diġitali version of PADI’s scuba diving rivista.

"PADI qed jinvesti kbir f'din il-kampanja u qed inħeġġu lill-komunità tagħna ta' għaddasa, professjonisti tal-għaddasa u ċentri tal-għaddasa u resorts biex jagħmlu l-istess," tgħid Valette Wirth, il-kap tad-ditta u l-uffiċjal tas-sħubija ta' PADI Worldwide.

'Skuża glorifikata'

il taħriġ agency is running four mini-campaigns in connection with the referral programme, focusing on the prime reasons for learning to dive, which it says are wellness, connection, education and purpose.

Il-programm joffri lill-professjonisti PADI inċentiv żejjed biex ibigħu aktar korsijiet billi jiddaħħlu fil-PADI Sfida tal-Master Scuba Diver u joffri lill-istudenti tal-MSD l-opportunità li jirbħu dive-vjaġġ fil-Maldivi.

India Black: 'Nixtieq nirreferi lil kull min jibża' ftit mill-oċean'

"Hemm ħafna raġunijiet differenti għaliex inħobb nodfa," tgħid AmbassaDiver ieħor tar-Renju Unit PADI, Indja Iswed. “Nsib li huwa mod li nagħmel l-art lili nnifsi, nikkonnettja aktar mill-qrib man-natura, nifhem aħjar id-dinja ta’ taħt l-ilma, u huwa eżerċizzju ta’ mindfulness mill-isbaħ… imma tassew, hija skuża glorificata għalija li nkun nista’ nqatta’ l-ġurnata fuq l-oċean nara. il-ħajja tal-baħar favorita tiegħi u nippretendu li tkun sirena.

“Nixtieq nirreferi lil kull min jibża’ ftit mill-oċean. Tkellimt ma’ tant nies li qalu kif l-għadis biddel kompletament il-fehma tagħhom tal-ilma, u naħseb li huwa biss post ta’ fejqan bħal dan li kulħadd jistħoqqlu aċċess għalih.

“Għalkemm se nirreferi lil ommi Katie! Hija xi ftit taħsibha, imma naħseb li jkun tant frisk għaliha li tagħtiha prova!” Sir af aktar dwar PADI's Irreferi Ħabib kampanja.

