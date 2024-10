BSAC iniedi kors Adventure Diver

Il-British Sub-Aqua Club (BSAC) introduċa dik li jiddeskrivi bħala esperjenza mtejba ta’ try-dive għal membri potenzjali ġodda, billi daħħal żewġ moduli ta’ eLearning fuq l-għaddas innifsu.

Bħala “taster scuba aktar komprensiva”, tgħid li Adventure Diver huwa mod għall-fergħat u ċ-ċentri tal-għaddasa tiegħu biex imexxu malajr lil try-divers ħerqana jew għall-programmi Discovery Diver jew Ocean Diver tiegħu.

It-tlestija taż-żewġ moduli tat-teorija, Introduction to Discovery u Ocean Diver & Adapting To The Underwater World, ifisser li dawn huma kkreditati lejn il-BSAC formali tat-trainee. taħriġ jekk jiddeċiedu li jipprogressaw fi żmien 12-il xahar.

Huma jiksbu wkoll sena sħubija fil-BSAC u a diġitali sottoskrizzjoni lill-membri' rivista bħala parti mill-pakkett Adventure Diver.

(Seamus Kirby / BSAC)

Adventure Divers jistgħu jagħżlu li jkomplu tagħhom taħriġ jew bi pakkett ta’ top-up Discovery Diver jew Ocean Diver li, meta jitlesta, jagħtihom il-kwalifika ta’ għadis tagħhom.

“Dan huwa kors ta’ togħma versatili li jista’ jintuża kemm mill-klabbs kif ukoll minn ċentri tal-BSAC biex jgħin biex isaħħaħ ir-rati ta’ konverżjoni minn try-diver għal trainee,” jgħid il-kap tad-diving & taħriġ Sophie Hepstonstall.

“Grazzi għall-format modulari tiegħu, Adventure Diver huwa wkoll mod tajjeb ħafna biex jiġu involuti gruppi taż-żgħażagħ bħall-Iscouts jew Cadet Forces fil-BSAC diver. taħriġ u daħħal il-ġenerazzjoni li jmiss ta’ għaddasa fil-klabb.”

għaddas avventura hija miftuħa għal kulħadd mill-età ta’ 10 snin u tiswa £60.

