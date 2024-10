Monty Halls jissieħeb ma' HX għal The Big Blue Bag Project

HX (magħrufa qabel bħala Hurtigruten Expeditions) ħabbret sħubija ġdida eċċitanti ma’ bijologu marittimu rinomat, xandar, columnist ta’ Scuba Diver u Uri Diving Show sejjaħ Monty Halls favorit Il-Proġett Big Blue Bag.

Il-Blu Kbir Bag Proġett (li se jseħħ fuq l-art fir-Renju Unit) se jkun appoġġjat minn donazzjoni mill-Fondazzjoni HX – il-karità li tappoġġja, tmexxi, u tmexxi bidla ambjentali u pożittiva fil-komunità fid-destinazzjonijiet li jbaħħru lejhom HX. Id-donazzjoni se tiffinanzja l-pilota ta’ din l-inizjattiva innovattiva tax-xjenza taċ-ċittadini, li hija ttamata li tirrivoluzzjona l-impenn pubbliku fil-konservazzjoni tal-baħar.

Il-Blu Kbir Bag Il-proġett huwa mfassal biex jagħti s-setgħa lill-individwi ta 'kull età u minn kull qasam tal-ħajja biex jikkontribwixxu direttament għall-protezzjoni tal-passaġġi tal-ilma u l-oċeani. Parteċipanti/komunitajiet fuq l-art se jingħataw 'Big Blue' ddisinjat apposta Bag' li fih protokolli faċli biex isegwu, li jippermettulhom jiġbru dejta vitali dwar is-saħħa tal-baħar, inkluż it-tniġġis mikroplastiku, il-bijodiversità tal-ispeċi, it-temperatura tal-ilma, u debris kostali. Id-dejta miġbura se tittella’ f’database globali b’aċċess miftuħ, li tikkontribwixxi għal riċerka vitali li tinforma l-isforzi ta’ konservazzjoni madwar id-dinja.

Wieħed minn The Big Blue Bag Proġett 'Big Blue Bags'

Din is-sħubija – imħabbra fil-konferenza inawgurali Expedition Cruise Network (ECN) fejn Monty u l-president tal-Fondazzjoni HX Tudor Morgan kienu ‘kelliema ta’ ispirazzjoni’ – tallinja perfettament mal-missjoni ta’ HX li tipproteġi l-ħajja tal-baħar u tqajjem kuxjenza dwar l-isfidi ambjentali, li jallinja wkoll mal-HX. Missjoni tal-Fondazzjoni "Biex tiffinanzja u tikkollabora ma' proġetti, riċerkaturi u dilettanti madwar id-dinja li jgħinu biex iġibu għarfien, għarfien u azzjoni għall-ekosistemi vulnerabbli tagħna”. Il-proġett juri approċċ immexxi mill-komunità għall-konservazzjoni u s-saħħa tal-oċeani.

Monty Halls, fundatur ta’ The Big Blue Bag Project, esprima l-entużjażmu tiegħu: “Aħna ferħana li ningħaqdu ma’ HX u l-Fondazzjoni HX. Billi nipprovdu l-għodod u l-għarfien meħtieġa biex nipproteġu l-ibħra tagħna, qed noħolqu moviment globali ta’ amministraturi tal-oċeani. Din is-sħubija mhux biss se tqajjem kuxjenza iżda se tagħti s-setgħa lill-komunitajiet kostali lokali fir-Renju Unit biex jieħdu s-sjieda tal-ambjenti marittimi tagħhom.

“Ma nistgħux nistennew li nibdew u d-donazzjoni mill-Fondazzjoni HX li se tibni fuq il-kunċett inizjali li bdejna fl-Isle of Man (L-Isle of Man hija Biosfera tal-UNESCO – indikata taħt il-Programm Man and the Biosphere), fejn il- basktijiet qed jiġu ttestjati wara donazzjoni inizjali aktar kmieni din is-sena.”

Monty Halls joqgħod ma' Chloe Couchman, EVP tal-Comms għal HX u membru tal-bord tal-Fondazzjoni HX, biex iniedi l-pilota tal-proġett The Big Blue Bag fil-konferenza ECN

Il-Proġett Big Blue Bag għandu l-għan li jespandi f'inizjattiva nazzjon madwar ir-Renju Unit, b'għan fit-tul ta' sensibilizzazzjoni globali, li jġib ix-xjenza taċ-ċittadini fil-komunitajiet kostali. Il-finanzjament tal-Fondazzjoni HX se jappoġġja l-iżvilupp tal- diġitali pjattaforma u produzzjoni ta '50-plus ko-marka Big Blue Bags, li se jitqassam lil aktar minn 50 komunitajiet differenti madwar ir-Renju Unit.

L-attivitajiet tal-Big Blue Bag Project jirriflettu xogħol simili li HX diġà jagħmel fuq il-vapuri għall-mistednin li jinkludi ċ-ċentri tax-xjenza avvanzati tagħhom, attivitajiet prattiċi tax-xjenza taċ-ċittadini fuq il-vjaġġi kollha tagħhom, u li jarahom jagħtu aktar minn 1,800. iljieli fil-kabina b'xejn għal xjenzati mistiedna kull sena.

Id-Direttur Maniġerjali tal-Fondazzjoni HX, Henrik A Lund, żied: “Aħna eċċitati oerhört li nikkollaboraw ma’ Monty Halls fuq The Big Blue Bag Project. Din l-inizjattiva tallinja mal-għan tagħna bħala pedament tal-involviment tal-pubbliku fl-isforzi ta’ konservazzjoni, filwaqt li nkomplu wkoll l-impenn tagħna biex nipproteġu l-ħajja tal-baħar. Il-proġett huwa għodda qawwija kemm għall-edukazzjoni kif ukoll għall-azzjoni, li jispira lill-individwi biex jagħmlu impatt sinifikanti.”

Din il-kollaborazzjoni ssaħħaħ it-tmexxija tal-Fondazzjoni HX fil-preservazzjoni tal-baħar u tirrappreżenta pass kuraġġuż 'il quddiem fl-isforzi ta' konservazzjoni mmexxija mill-komunità. Bl-appoġġ tal-Fondazzjoni HX u l-għarfien espert ta 'Monty Halls, The Big Blue Bag Project huwa lest li jsir wieħed mill-aktar movimenti eċċitanti tax-xjenza taċ-ċittadini tar-Renju Unit għall-2025, li jagħti riżultati tanġibbli għas-saħħa u l-bijodiversità tal-oċeani.

ritratt kreditu: Expedition Cruise Network: Sarah Brown