Bugħaddas tar-Renju Unit isemmi l-ewwel żiemel pigmeu tal-Afrika

Mhux l-ewwel darba li Dr Richard Smith skopra speċi tal-baħar ġdida – inkluż l-ewwel żiemel tal-baħar pigmeu tal-kontinent Afrikan – iżda jiddeskrivi l-pigmeju. pajpżiemel huwa fotografat fid-destinazzjoni popolari ta 'l-għaddasa ta' l-Afrika t'Isfel Sodwana Bay bħala "wonder ċkejkna".

Il-ħut diminuttiv “jagħti attenzjoni ġdida fuq il-bijodiversità tal-baħar rikka, iżda spiss injorata, tal-Afrika”, jgħid il-bugħaddasa tar-Renju Unit li, mal-bijologu tal-baħar tal-Afrika t'Isfel Dr Louw Claassens u xjenzati oħra mill-IUCN Seahorse, Pipefish & Seadragon Specialist Group (SPS SG), issa ddeskriviet u semmiet il-kreatura rari.

Il-pipefish ingħata l-isem Cylix nkosi, ma nkosi tfisser "king" jew "kap" fil-lingwa Nguni lokali. L-istruttura tal-għadam qisha kuruna fuq għajnejha nħasset li tagħtiha dehra regali.

Il-pipehorse pigmeu fl-abitat naturali tiegħu (© Richard Smith / OceanRealmImages.com)

Dr Richard Smith

Il-pipehorse Sodwana pygmy jikber mhux aktar minn 5cm u huwa parti mill- Syngnathidae familja li tinkludi ż-żwiemel tal-baħar, il-pipefishes u d-draguni tal-baħar, iżda l-post mhux tas-soltu u l-karatteristiċi distintivi jagħmluha “żiemel tal-baħar minjatura b’tidwira”, jgħid Dr Smith. L-eqreb qarib tiegħu, Cylix tupareomanaia, jinstab aktar minn 12,000km bogħod fi New Zealand.

The pipefish was spotted clinging to a sponge on 2 Mile Reef at a depth of about 22m with the help of local diver Christo van Jaarsveld. It was classified by taxonomist Graham Short of the Australian Museum and California Academy of Sciences, and l-istudju tat-tim għadu kif ġie ppubblikat fi Ittjoloġija u Erpetoloġija.

Skeletri skanjati b'CT ta' nisa preservati (A) u maskili (B) kampjuni ta' Cylix nkosi u (C) l-eqreb qarib tagħhom, raġel Cylix tupareomanaia minn New Zealand (SPS SG)

"Li nsibu speċi bħal din sfidatna biex inħarsu aktar fil-fond lejn il-bijodiversità tal-Oċean Indjan," jgħid Dr Smith. "Is-sentiment huwa li dan huwa territorju tal-fruntiera eċċitanti għall-komunità tan-natura makroskopika - ċertament hemm ħafna aktar skoperti meraviljużi li jridu jsiru hawn."

Kien fl-2020 li l-membri tal-SPS SG identifikaw lill-Afrika t'Isfel Hippocampus nalu, l-ewwel żiemel tal-baħar pigmeu li qatt instab fl-ilmijiet Afrikani. Iżda kemm l-ispeċi u l-sħiħ Syngnathidae grupp huma kkunsidrati dejjem aktar vulnerabbli għall-attivitajiet tal-bniedem, speċjalment mill-effetti tat-tibdil fil-klima u t-tkarkir tal-qiegħ distruttiv.

Cylix nkosi bl-istruttura tar-ras 'regali' tagħha (© Richard Smith / OceanRealmImages.com)

Dr Smith huwa fotografu professjonali taħt l-ilma, l-awtur ta’ Id-Dinja Taħt: Il-Ħajja u ż-Żminijiet Ta’ Kreaturi tal-Baħar Mhux Magħrufa u Sikek tal-Qroll, u l-punt fokali taż-żwiemel tal-baħar pigmeu għall-SPS SG.

Din l-awtorità globali, li tinkludi 43 espert internazzjonali li jipprovdu gwida xjentifika u teknika lill-gvernijiet u lill-korpi ta’ konservazzjoni, hija mmexxija minn Proġett Seahorse.

"Meta niċċelebraw din is-sejba notevoli, isservi bħala tfakkira oħra biex nipproteġu l-bilanċ delikat tal-oċeani tagħna qabel ma dawn l-ispeċi fraġli u mhux magħrufa qabel jisparixxu mingħajr traċċa," jgħid Dr Smith.

