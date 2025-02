Beżaq: Għaliex il-balieni mhux se jibilgħu l-bnedmin

Għaddew kważi erba’ snin minn meta l-bugħaddasa Amerikan Michael Packàrd tħalla mbenġla ħafna wara li qatta’ madwar 40 sekonda fil-maw ta’ balena humpback li tmigħ ‘l barra minn Cape Cod, Massachusetts – għalhekk il-kayak Venezwelan Adrián Simancas seta’ jgħodd lilu nnifsu fortunat il-ġimgħa li għaddiet li beżaq bla ħsara kważi immedjatament wara laqgħa mill-qrib ma’ humpback ieħor.

B’differenza minn Packàrd, Simancas ta’ 24 sena kien kien fil-wiċċ meta sorpriż bil-balieni, u l-esperjenza tiegħu f’ħalqha kienet momentarja, għalkemm f’din l-okkażjoni nqabad fuq filmat, mill-pack-raft qed qadef fil-viċin minn missieru Dell.

L-inċident seħħ fit-8 ta’ Frar fil-Bajja ta’ Aguila fl-Istrett ta’ Magellan ‘il barra mill-kosta tal-Patagonja taċ-Ċilì.

Packàrd kien ilu l-awwista-għadis madwar 14m fond, kif irrappurtat fuq Diverset, meta kien sab ruħu jagħmel l-impressjoni tiegħu ta’ Jonah, iżda wara li l-balieni ripetutament ħawwad rasha b’nuqqas ta’ twemmin l-għaddas kien beżaq fil-wiċċ u ħalla storja memorabbli x’jirrakkonta.

Kemm hu kif ukoll Simancas kienu madankollu konvinti li kienu se jmutu. Dell Simancas seta’ jinstema’ jgħid lil ibnu, li fil-bidu kien ħaseb li kien qed jiġi attakkat minn balena qattiel, biex jibqa’ kalm hekk kif laħaq miegħu wara l-inċident.

Dell Simancas isib lil ibnu mhux imweġġa’ wara l-laqgħa tiegħu mal-balieni (Dell Simancas)

Għalkemm l-esperjenza kienet damet biss sekondi Adrián qal li hu, bħal Packàrd, kien konxju tal-muskoli tax-xedaq tal-balieni u t-terrur fil-prospett li jinbela’.

L-aħbarijiet irreferew ukoll għal Simancas ‘jinbela’ mill-balieni, iżda fil-fatt l-ebda humpback ma jkun jista’ jibla’ bniedem minħabba li, minkejja l-ħalq kapaċ, griżmejha tiġġebbed għal inqas minn 40 ċm tul u daqs ponn fejn tibda l-gaffa dejqa.

Lanqas il-balieni m'għandha snien biex tkisser il-priża. L-istess japplika għall-biċċa l-kbira tal-balieni l-oħra, inklużi ġganti bħall-blu, u anke l-balieni bis-snien m'għandhomx gidma qawwija.

A biss balieni tal-isperma li, b'gerżuma wiesgħa daqs 60 ċm, hija mgħammra biex tinġerixxi klamari ġgant, tista' konċepibbilment tikkonsma bniedem, għalkemm il-prospett huwa estremament remot.

Such physical encounters with large cetaceans are not only rare but invariably accidental, as two female whale-watchers found while paddling a kayak off Avila beach in California in 2020. They made their own headlines when they suddenly found themselves in the middle of a large baitball after being tipped into the water by a feeding humpback.

