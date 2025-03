Margo Peyton tal-Kids Sea Camp imsemmija Pijunier tas-Sena minn Taħt il-Baħar

Margo Peyton, il-qawwa ta’ warajha Kids Sea Camp, mhix barranija għall-premjijiet, u issa se jkollha ‘gong’ ieħor x’iżżid mal-kollezzjoni li qed tikber tagħha bit-tħabbira li ġiet imsemmija l-Pijuniera tas-Sena 2025 minn Taħt il-Baħar.

Wara li ġie introdott fl-International Scuba Diving Hall of Fame fl-2024, dan l-aħħar premju jiġi fuq wara ta 'diversi rikonoxximenti oħra, l-aktar PADI Lifetime Achievement Award fl-2020, il-Premju Reaching Out mid-DEMA u Diver of the Year from Beath the Sea fl-2018, u jiġi introdott fil-Sala 2009 tan-Nisa.

Margo ilha minn ta’ quddiem fil-promozzjoni tal-għadis lill-ġenerazzjoni li jmiss għal dawn l-aħħar 25 sena, ispirat aktar minn 8,000 għaddasa żagħżugħ u l-familji tagħhom, u għamlet kontribuzzjonijiet notevoli għall-esplorazzjoni u l-edukazzjoni taħt l-ilma.