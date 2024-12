Ingħaqad ma' Monty Halls fil-Maldivi

preżentatur tat-TV, awtur u Uri Diving Show Monty Halls sod se jingħaqad ma' Scuba Dive Adventures għal 'L-aħjar tal-Maldivi' vjaġġ abbord il-liveaboard Emperor Serenity f'Marzu 2025 – u tista' tingħaqad miegħu fil-vjaġġ.

Il-vjaġġ tal-għadis liveaboard 'Best of the Maldives' huwa l-esperjenza aħħarija għall-għaddasa li jridu jesploraw is-siti tal-għads l-aktar famużi u sturdanti f'Male u Ari Atolls. Int ser ikollok tiskopri l-aħjar siti għall-għadis bil-kanal, id-drift, u l-pinnacle fejn ikollok l-opportunità li tiltaqa’ ma’ firxa ta’ ħajja tal-baħar ipnotizzanti, inklużi mantas, klieb il-baħar tal-balieni, u ħafna speċi oħra.

L-Imperatur Serenity jakkomoda bil-kumdità sa 26 mistieden fi 13-il kabina. Il-gverta t'isfel fiha tmien kabini b'sodda doppja, filwaqt li l-gverti prinċipali u ta 'fuq kull wieħed jiftaħar żewġ suites b'sodda king-size, sodda waħda, u panorami tal-oċeani isbaħ. Kull stateroom toffri AC kkontrollata individwalment, kmamar tal-banju privati ​​en-suite, spazju għall-ħażna biżżejjed, u portijiet konvenjenti għall-iċċarġjar.

Bajja idillika tal-Maldivjana

Swali Monty

Monty Halls huwa xandar, kelliem, naturalist, eks Royal Marine, bijologu marittimu, kittieb tal-ivvjaġġar u speċjalista tat-tmexxija. L-esperjenza tiegħu tkopri aktar minn għoxrin sena ta’ timijiet ta’ tmexxija f’xi wħud mill-ambjenti l-aktar remoti fid-Dinja, li jippreżenta dokumentarji dwar l-annimali selvaġġi u l-avventura, u jaħdem ma’ kumpaniji tal-blue chip kemm fir-Renju Unit kif ukoll barra mill-pajjiż.

Matul il-vjaġġ fil-Maldivi, Monty se jagħti preżentazzjonijiet ta' filgħaxija abbord, u int se jkollok l-opportunità li tiċċettja fuq livell personali u tisma' l-istejjer ta' l-għadis ta' Monty minn madwar id-dinja.

Il-vjaġġ, li jibda mis-16 sat-23 ta’ Marzu, jiswa £2,699 għal kull persuna, ibbażat fuq okkupanza doppja b’kabina standard. It-titjib huma disponibbli. Il-pakkett jinkludi sebat iljieli akkomodazzjoni full board fuq il-bastiment, trasferimenti interni, l-għadis kollu, ċilindru wieħed ta’ 12-il litru, piżijiet taċ-ċomb, tè, kafè, u ater. Nitrox huwa inkluż ukoll.

NB: Titjiriet internazzjonali, attivitajiet mhux speċifikati, u tips/gratuitajiet mhumiex inklużi. Jistgħu japplikaw supplimenti uniċi. Jekk jogħġbok agħti l-attenzjoni li l-attivitajiet kollha, il-ħinijiet tat-tnedija u l-kelliema mistiedna huma soġġetti għal tibdil minħabba kundizzjonijiet ambjentali lokali, u l-ordni li fihom isiru tista’ tinbidel ukoll.