Imut Bill Gavin, l-għaddasa tal-għerien influwenti

Ġiet irrappurtata l-mewt tal-bugħaddasa tal-għerien tal-Istati Uniti Bill Gavin, ko-fundatur tal-Proġett prominenti tal-Woodville Karst Plain (WKKP) imwaqqaf f’nofs is-snin tmenin biex jesplora taħt iż-żona tal-karst tat-tramuntana ta’ Florida bejn Tallahassee u l-Golf tal-Messiku.

“Bill kien innovatur ta’ klassi dinjija li jaħdem b’mod diliġenti biex jgħin lil Bill Main jipperfezzjona l-konfigurazzjoni tal-irkaptu Hogarthian, juża skuters Tekna b’ċinga tal-irmonk għall-esplorazzjoni, jimplimenta standards ta’ taħlit ta’ gass għall-użu tat-trimix mill-WKPP, u jfassal tabelli bikrija ta’ dekompressjoni lit-tim. se tuża matul l-aħħar tas-snin tmenin,” qalet il-WKPP fi stqarrija.

Gavin, inġinier tal-US Navy, kien iċċertifikat mill-għar fl-1979 u, mal-ħabib tiegħu Main, skopra l-karatteristika Kmamar Kbar fiż-żona Woodville Karst Plain fil-bidu tas-snin tmenin.

Iż-żewġ għaddasa, li dalwaqt ingħaqdu ma’ oħrajn bħal Parker Turner, Lamar English u Bill McFaden, riedu li l-grupp ta’ riċerka u esplorazzjoni tagħhom jiffoka fuq li jgħaqqdu sistemi ta’ għerien mgħarrqa fir-reġjun, u Gavin ikkonsulta lill-espert tal-gass Dr Bill Hamilton dwar l-użu tal-elju biex jiffaċilita aktar għadds ambizzjużi.

L-għaddasa kienu diġà qed jimxu lejn l-istandardizzazzjoni tal-konfigurazzjoni u t-tekniki tat-tagħmir tagħhom, u Gavin u Main ħolqu t-terminu 'Hogarthian' għas-sistema (ibbażat fuq l-isem tan-nofs ta' Main). L-approċċ aktar tard jiżviluppa fil-filosofija DIR ('Doing It Right').

Gavin Scooter

Iż-żewġt irġiel stabbilixxew konnessjoni bejn il-bjar Sullivan u Cheryl f'Jannar 1988 u, ma 'Turner u l-Ingliż, wettqu l-għads traverse bejn dawk iż-żewġ sinkijiet f'Ġunju, waqqaf rekord dinji dak iż-żmien.

Gavin kien "kompli jesplora downstream Innisfree sink u mbuttat lejn Turner sink fil-bidu tad-disgħinijiet," jgħid il-WKPP. Huwa ppenetra wkoll xi 1990km fil-mina A ta’ Wakulla Spring.

Fl-1991 Gavin żviluppa prototip għall-"Gavin Scooter", DPV iddisinjat biex jinnegozja passaġġi tal-għerien. Dan ilu baqa’ jintuża, b’diversi modifiki, mill-għaddasa tal-WKPP.

Dik l-istess sena Gavin kien qed jimmappa għerien f’passaġġ dejjaq f’Indian Springs ma’ Turner meta l-livell tal-ilma u l-viżibilità f’daqqa waqgħu drastikament u sabu l-ħruġ tagħhom imblukkat. Gavin seta' jisforza triqtu 'l barra, bi ftit gass fadal, iżda Turner għerqu fl-inċident.

L-esperjenza ispirat riċerka xjentifika li kkonkludiet li l-bżieżaq tal-gass imkeċċija tal-għaddasa kienu kapaċi jniżżlu l-ġebla tal-franka maħlula li kienet imblukkat ir-rotta tal-ħruġ tagħhom.

Tedju tal-politika

Fl-1995 l-għaddas kontroversjali George Irvine ħa l-inkarigu tal-WKKP, u sa tmiem dik is-sena Gavin kien waqaf l-għadis fl-għerien.

Snin wara huwa spjega li kien waqaf igawdi l-pastime minħabba l-"tedium tal-politika, kwistjonijiet ta 'aċċess għas-sit, l-irritazzjoni ta' sejħa ta 'isem bl-email u kritika eċċ. Kien ma baqax jiswa l-ħin konsiderevoli, sforz u riskju. ”

“Bill kien pijunier fl-esplorazzjoni taʼ għerien fil-fond. Huwa kien rispettat tajjeb fil-komunità tal-għadis u implimenta ħafna mill-istandards bikrija li l-WKPP għadha tutilizza sal-lum,” stqarr il- WKPP. “Grazzi għall-kontribuzzjonijiet tiegħek għall-lonġevità tagħna fl-għadis. Qalbna tmur mal-familja u l-ħbieb tiegħu.”

