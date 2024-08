Minn vittma ta' sharkbite għal Paralympian - fi 15-il xahar

F’Mejju tas-sena l-oħra, Ali Truwit ta’ 22 sena kien qed jagħmel snorkeling minn dgħajsa fil-Gżejjer Turks u Caicos ma’ sħabi l-għawwiema mit-tim ta’ Yale University, Sophie Pilkinton.

Il-ħbieb kienu qed igawdu btala biex jiċċelebraw il-gradwazzjoni tagħhom - iżda f'dan il-punt il-vjaġġ ħa xejra mudlama.

Iż-żona ma kinitx magħrufa għall-klieb il-baħar, iżda dak li aktar tard kien maħsub li kien kelb il-baħar tal-barri f’daqqa resaq “u beda jattakka lilna u jħabbatna b’mod aggressiv u jħabbuna minn taħt,” kif qal Truwit lil NBC News.

“Iġġieldu lura u tajna daqqa ta’ sieq, imma pjuttost malajr daħlitli sieq f’ħalqha. U l-ħaġa li jmiss li kont naf, kienet gidmet minn siqajja u parti minn sieq.”

Madankollu issa, bilkemm 15-il xahar wara l-laqgħa trawmatika, Truwit qed jipprepara biex jikkompeti fi tliet tiġrijiet internazzjonali mat-tim Amerikan fil-Logħob Paralimpiku ta’ Pariġi.

Hekk kif il-kelb il-baħar idur, kien it-taħriġ tal-għawm ta’ Truwit li ġie fuq quddiem. "Għamilna d-deċiżjoni f'qasma ta' sekonda li ngħumu għal ħajjitna, bejn wieħed u ieħor 75 tarzna fl-ilma miftuħ tal-oċean lura lejn id-dgħajsa," qalet.

Iż-żewġ nisa għamluha għas-sigurtà tal-bastiment fejn Pilkinton, f'azzjoni li Truwit tikkredita talli salvat ħajjitha, ħarġet id-demm b'tourniquet.

Hija ttieħdet b’urġenza l-isptar għal kura ta’ emerġenza qabel ittajru lura lejn l-Istati Uniti għall-operazzjoni. Hija għaddiet minn tliet operazzjonijiet: tnejn f’Miami biex tiġġieled l-infezzjoni, u mbagħad fi New York, f’għeluq it-23 sena tagħha, saqajha tax-xellug ġiet amputata taħt l-irkoppa.

Flashbacks ħorox

Parti mir-riabilitazzjoni ta 'Truwit kienet tinvolvi x-xogħol fil-pool, u kienet megħjuna mill-ex kowċ tal-għawm tal-kulleġġ tagħha, Jamie Barone. Id-dħul lura fl-ilma, anke l-pool tal-familja f'Darien, Connecticut, kien psikoloġikament ta 'sfida għall-ewwel minħabba li l-immersjoni u l-ħsejjes tat-titjir iqanqlu flashbacks ħorox għall-laqgħa mal-klieb il-baħar.

Waqt li tiddeskrivi lil Truwit bħala “l-iktar ħaddiem iebes li qatt iltqajt”, Barone tgħid li qatt ma tilfet ġurnata ta’ prattika, bil-flashbacks u l-iskumdità jonqsu iktar ma ħadmet.

Għalkemm l-għan inizjali tagħha kien sempliċiment li titgħallem tuża sieq prostetika tagħha u terġa’ tikseb is-saħħa tagħha, sa Diċembru Truwit kienet qed tgħum freestyle u backstroke fil-Kampjonati Nazzjonali tal-Għawm Paralimpiċi tal-Istati Uniti f’Orlando, Florida – u rebħet midalja.

Ideat ta’ kompetizzjoni fil-Logħob Paralimpiku ta’ Los Angeles fl-2028 imbagħad ċedew għal spinta aktar ambizzjuża lejn Pariġi fl-2024.

Għadu ngħumu b'mod kompetittiv - Ali Truwit

Dan f’April Truwit għam l-400m freestyle, fil-kategorija S10 għall-għawwiema b’indeboliment fiżiku li jolqot ġonta, f’kompetizzjoni internazzjonali fil-Portugall. Imbagħad, waqt provi fl-aħħar ta’ Ġunju, rebħet l-avvenimenti li kkwalifikawha għat-tim tal-Paralimpiji tal-Istati Uniti – l-400m u l-100m freestyle u l-100m backstroke.

Issir bla periklu għall-ilma

Truwit sab ukoll il-ħin biex iniedi fondazzjoni msejħa Stronger Than You Think. "Jien sirt nifhem kemm il-prostetiċi huma għaljin u kemm ftit hija koperta mill-assigurazzjoni," tgħid. “Fakkruni wkoll kemm kien kritiku li nkun għawwiem kapaċi għas-sopravivenza tiegħi.

"Jien bdejt Aktar B'Saħħit milli Taħseb biex tgħin lin-nies fil-bżonn ta’ għajnuna finanzjarja bil-prostetiċi tagħhom, kif ukoll biex tgħin lin-nies isiru siguri għall-ilma.”

Waqt li sejjaħ lill-għawwiem "ispirazzjoni", il-gvernatur ta' Connecticut ħatar għada (28 ta' Awwissu), il-jum li fih jibdew il-Paralimpiċi, bħala Jum Ali Truwit fl-istat.

"Jien uniku peress li ġejt attakkat minn kelb il-baħar, imma m'inix uniku peress li lkoll ngħaddu minn tbatija u trawma u żminijiet iebsa fil-ħajja u lkoll għandna l-kapaċità li nqumu lura," Truwit qal lil NBC.

