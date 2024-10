Jgħid l-imwiet, jgħid il-BSAC - iżda għandu wkoll aħbar tajba

Iktar ma jseħħu għadds, aktar x'aktarx iseħħu inċidenti, u bil-livelli ta' attività tal-iskuba lura għal kollox għal-livelli ta' qabel il-pandemija fis-sena kalendarja 2023 kien hemm disa' mwiet li rriżultaw mid-disa' inċidenti separati. Hekk jgħid il-British Sub-Aqua Club (BSAC) fil-pubblikazzjoni tiegħu li għadha kemm ġiet ippubblikata Rapport Annwali ta' Inċident ta' Għadds għas-sena li għaddiet.

Il-BSAC iwissi li l-analiżi tat-355 inċident ta’ għadis irrappurtati fl-2023 (242 fir-Renju Unit u 113 barra minn xtutna) tissottolinja li l-esperjenza u l-kwalifiki mhux bilfors se jipproteġu lil xi ħadd milli jsir diżgrazzja f’inċident ta’ għadis.

Waqt li enfasizzat dan kien hemm żieda kbira fin-numru ta’ vittmi ta’ Dive Leader relattiv għal dawk l-għaddasa li għandhom kwalifiki oħra, meta mqabbla mas-snin ta’ qabel. Il-BSAC mhux ċert għaliex dan għandu jkun il-każ, peress li ma kien hemm l-ebda żieda kbira fin-numru ta’ għaddasa li għandhom il-kwalifika.

In-numru ġenerali ta' inċidenti fir-Renju Unit kien ogħla milli fir-rapport tal-2022, fil-qosor on Diverset is-sena li għaddiet. Dik is-sena kienet rat 248 inċident b’182 minnhom fir-Renju Unit iżda sitt imwiet biss, l-inqas numru reġistrat f’sena ta’ għadis normali mill-1977, u ’l isfel sew mis-16 fl-2021.

Bħas-soltu, ir-rapport jenfasizza li għadd ta’ inċidenti setgħu ġew evitati kieku dawk involuti kienu segwew prinċipji bażiċi ta’ prattika sigura tal-għadis.

B'mod notevoli statiku

BSAC’s annual reports on diving incidents are gleaned from all diver taħriġ agencies with the aim of promoting diver safety and helping to understand and manage trends. They include accounts of each of the incidents.

Rapporti minn għaddasa rikreattivi individwali huma supplimentati b'dejta uffiċjali mill-Aġenzija Marittima u tal-Gwardja tal-Kosta, RNLI, MoD, PADI EMEA, il-Bażi tad-Database tal-Inċidenti tal-Ilma u RoSPA, kif ukoll xbieki tat-tkarkir tal-midja.

"In-numru ta 'inċidenti fir-Renju Unit irrappurtati mill-2014 baqa' notevolment statiku apparti s-sena tal-pandemija, meta limitazzjonijiet fuq l-attività tal-għadis impatt fuq in-numru ta 'inċidenti rreġistrati," jgħid ir-rapport.

Apparent increases in the reporting of incidents in 2019 and 2023 are put down to a marked rise in overseas reports, which BSAC says were dominated last year by maskra- u fin-strap failures. This pointed either to more thoroughness in reporting or a problem with kit maintenance. Wearing-out of straps could be more likely to occur in warmer climates.

Wara mill-2022, kien hemm tnaqqis fin-numru ta’ inċidenti li bdew fil-wiċċ, u żieda fin-numru li fuqhom il-fond tal-bidu u l-massimu ma kinux magħrufa.

F'Settembru 2023 ir-Renju Unit esperjenza temp eċċezzjonalment sħun u riħ ħafif. Dan effettivament estenda l-istaġun tal-għadis, b'aktar inċidenti mis-soltu jseħħu aktar tard fis-sena.

Dgħajsa tas-salvataġġ fuq eżerċizzju ta' tfittxija u salvataġġ (RNLI)

Settembru kien partikolarment impenjattiv għas-servizzi ta' salvataġġ li jgħinu lill-għaddasa. Id-dgħajjes tas-salvataġġ tal-RNLI ssejħu 37 darba biex jgħinu lill-għaddasa tas-salvataġġ, f'29 każ bejn Mejju u Settembru, filwaqt li l-ħelikopters ġew skjerati 30 darba, għalkemm tmienja biss minn dawk is-sejħiet kienu fix-xhur tas-sajf.

There was confirmation of conclusions from previous years that fewer incidents of DCI and fast ascents are now being reported. Where DCI occurs, it is less likely to be associated with diving deeper than 30m, rapid ascents or missed stops, and this is thought likely to be a taħriġ success, with greater emphasis put on buoyancy control and dive planning than was once the case.

Għarfien tal-IPO

Further positive news is that divers are becoming more aware of the symptoms and danger of Immersive Pulmonary Oedema (IPO), the actions to take if it occurs in themselves or others, and the need to avoid returning to the water after a suspected incident until declared medically fit to do so. BSAC again attributes much of this to improvements in taħriġ programmi.

il taħriġ agency says it has refined its process for identifying the criteria indicating that IPO is relevant to an incident. Awareness of the condition is the main form of defence: “Like divers and snorkellers, open-water swimmers are now also advised not to swim alone and, as a community, they are increasingly cognisant of the risk of IPO,” the report notes.

L-età medja tad-disa' mwiet tal-2023 kienet 58, u matul l-aħħar 10 snin l-età medja tal-għaddasa li mietu kienet 8.5 snin akbar mill-popolazzjoni tal-għadis ta 'dak iż-żmien, li jindika li l-età hija fattur ta' sopravivenza qawwi.

Il-BSAC jinnota li filwaqt li l-età medja ta’ mhux-il-vittmi rreġistrati fid-database tal-inċidenti ilu jiżdiedu tul dawk l-10 snin, fl-2023 naqas għall-ewwel darba, għal 44 sena.

Mgħammar għas-salvataġġi

Aħbar inkoraġġanti aktar hija s-sejba li meta jkunu meħtieġa salvataġġ, l-għaddasa huma kapaċi jużaw tekniki biex jirkupraw diżgrazzji fil-wiċċ u jwettqu risuxxitazzjoni b'effikaċja li taqbeż l-aspettattivi għas-suċċess f'ambjenti oħra mhux kliniċi.

Dan jidher mill-fatt li Fi 83 % tal-każijiet, l-użu ta’ sors ta’ arja alternattiv irriżulta fl-irkupru b’suċċess ta’ diżgrazzja fil-wiċċ u, fil-każijiet kollha fejn intuża lift li jżomm f’wiċċ l-ilma kkontrollat ​​(CBL), ir-riżultat kien irkupru b'suċċess.

Fejn CBL kienet segwita mill-applikazzjoni tas-CPR, waħda minn kull tliet risuxxitazzjoni kienet ta' suċċess. Fejn is-CPR intuża mingħajr ossiġnu, 28% tal-vittmi reġgħu reġgħu f’sensihom u, bl-ossiġnu, dan żdied għal 30%. F’disa’ minn 30 każ ta’ risuxxitazzjoni bl-użu ta’ defibrillatur, id-diżgrazzja reġgħet f’sensiha.

“The result of this analysis is a reflection of the excellent taħriġ programmes delivered by excellent diving instructors who, in turn, ensure divers are well-trained in rescue techniques,” says BSAC.

Ir-rapport huwa kkompilat mill-konsulent tal-inċidenti tal-BSAC Jim Watson u l-analista tad-dejta Ben Peddie. L-għaddasa kollha, kemm jekk mill-BSAC jew minn kwalunkwe aġenzija oħra ta’ taħriġ, li huma involuti jew jaraw inċident fir-Renju Unit jew barra minn xtutna huma mitluba jirrappurtawh b’mod kunfidenzjali għal rapporti futuri, billi tuża formola onlajn.

Tista niżżel u aqra ir-rapport sħiħ jew ara rapport tal-vidjo of key findings from the BSAC Diving Conference on YouTube. Reports from previous years are also available to download.

