Għaddas nieqes wara laqgħa mal-klieb il-baħar fil-Med

Spearfisher maskili sparixxa fil-Mediterran 'il barra mill-belt ta' Hadera, fit-Tramuntana ta' Iżrael, wara laqgħa li kienet tinvolvi dak li hu suspettat li hu kelb il-baħar skur ilbieraħ filgħaxija (21 ta' April).

“Uffiċjali mill-għassa ta’ Hadera u l-unità tal-baħar intbagħtu fix-xmara Hadera wara rapport minn individwi li sostnew li raw kelb il-baħar jattakka lil bugħaddas fl-ilma,” stqarret il-pulizija, għalkemm meta waslu s-servizzi tal-emerġenza ma kien hemm l-ebda sinjal tal-bugħaddas.

Għassa muniċipali fuq il-bajja skennjat iż-żona bil-jet-ski u waqqaf nies oħra jidħlu fil-baħar. It-tfittxija għall-għaddas mill-uffiċjali navali u tal-pulizija u scuba rescue unit baqgħet sad-dlam u reġgħet bdiet fl-ewwel dawl illum.

Intqal li nstabu oġġetti ta’ tagħmir ftit ‘il barra mill-bajja ta’ Olga, u parti tal-ġisem intbagħtet għal analiżi medika forensika.

Kissru vjaġġ lejn id-dar

Jingħad li l-għaddas nieqes kien raġel ta’ 40 sena, missier ta’ erbat itfal li jgħix f’Petah Tikva aktar minn 60km aktar fin-nofsinhar. Il-vettura u l-affarijiet tiegħu nstabu fuq il-bajja, u huwa maħsub li kien kiser id-dar tiegħu mix-xogħol biex imur is-sajd bil-lanza, jew freediving jew fuq scuba, ħdejn il-bokka tax-xmara.

Għawwiema ħdejn il-bokka tax-xmara Hadera (Iżrael Preker)

Jumejn qabel, żewġ klieb il-baħar dusky nisa (Carcharhinus obscurus) kienu ġew irrappurtati f'50m minn bajja aktar fin-nofsinhar f'Beit Yanai, u kkawża paniku fost l-għawwiema.

Video footage of their appearance was soon circulating fuq l-internet, with lifeguards’ instructions to swimmers to leave the water seemingly being ignored by people trying to get a close-up view of the sharks. Footage of the Hadera incident taken from the beach has also been posted fuq l-internet.

Il-klieb il-baħar dusky ġeneralment mhumiex meqjusa bħala perikolużi u rarament jinteraġixxu mal-bnedmin. Madankollu, il-bajjiet bejn Hadera u Netanya ngħalqu għal min juża l-ilma sa avviż ieħor.

Miġbud kull xitwa

Lura fl-2018, Daniel Brinckmann kiteb fuq Diverset dwar in-numru kbir ta’ klieb il-baħar requiem li jinġabru ħdejn Hadera kull xitwa, attirati mill-ilmijiet ta’ 25°C skarikati regolarment mill-power-station ta’ Orot Rabin.

Huwa ddeskriva l-għaddasa tiegħu fl-inħawi u attentati biex jirritrattaw il-klieb il-baħar dusky li jistgħu jikbru sa 4m twal u jiżnu 350kg, kif ukoll il-klieb il-baħar sandbar fil-periklu (Carcharhinus plumbeus) sa ċertu punt kienu qed jispostaw.

Brinckmann sejħilhom l-aqwa predaturi li jistħoqqilhom "rispett, protezzjoni u riċerka", speċjalment minħabba li l-istatus ta 'konservazzjoni tal-ispeċi kien deskritt bħala "Data Defiċjenti". Il-klieb il-baħar, l-aktar nisa, normalment jaslu sal-bidu ta’ Diċembru u jitilqu sal-aħħar ta’ Marzu.

L-impjant tal-enerġija Orot Rabin li jsaħħan il-baħar u jattira l-klieb il-baħar kull xitwa (Ilanluz)

Il-fenomenu kien ta spinta lil Hadera bħala belt turistika u attrazzjoni ta’ tmiem il-ġimgħa iżda, b’kundizzjonijiet ta’ għadis kultant ta’ sfida f’viżibilità fqira, Brinckmann irrakkomanda li huma biss “bugħaddasa konxju mill-ambjent li raw il-klieb il-baħar qabel u kemm japprezzaw kif ukoll jirrispettaw lill-annimali” għandhom jikkunsidraw li jgħoddsu hemmhekk.

Jekk it-telf tal-għaddas jiġi kkonfermat li kien ir-riżultat ta' laqgħa mal-klieb il-baħar, tkun l-ewwel fatalità u r-raba' biss inċident dokumentat li jikkawża korrimenti fl-ibħra tal-Iżrael matul l-aħħar 80 sena.

