Balieni oħra humpback ħeles minn Skye

Ħames ijiem biss wara British Divers Marine Life Rescue (BDMLR) untangled balena humpback mill-ħabel tal-fish-farm lil hinn minn Skye, par sajjieda mill-gżira Skoċċiża rnexxielhom isalvaw humpback ieħor fi stat simili.

L-irġiel kienu qed jistadu fin-Nofsinhar tas-sit tat-tħabbil fid-9 ta’ Frar meta semgħu li ċ-ċetaċju kien intlemaħ b’ħabel wieħed li jżomm f’wiċċ l-ilma li jgħaqqad l-irkaptu tas-sajd tal-kannella imgeżwer madwar denbu.

Demonstrating the value of taħriġ they had received from the Alleanza ta' Tħabbil Skoċċiż (SEA) ftit snin qabel, l-irġiel ġarrew il-qliezet biex jieħdu l-piż minn fuq il-balieni u setgħu jagħmlu s-salvataġġ b'qatgħa waħda.

Imnedija fl-2018 b'reazzjoni għal żieda fir-rapporti ta' tħabbil ta' annimali tal-baħar fl-ilmijiet Skoċċiżi, SEA hija sħubija ta' sitt korpi li taħdem mal-industrija tas-sajd tal-kosta biex tipprovdi programm ta' monitoraġġ u involviment koordinat.

Provi SEA

Billi kien f'wiċċ l-ilma, il-ħabel tal-qasba li qabad il-balieni kien ħoloq ħoloq fl-ilma, iżda s-SEA ilha tikkollega ma' sajjieda tal-qliezet biex tipprova l-użu ta' ħabel alternattiv għall-għarqa. Dan ikun qiegħed f'qiegħ il-baħar u għalhekk ikun ta' inqas periklu għaċ-ċetaċji.

BDMLR had received a call about the entanglement at 9.45am and its Large Whale Disentanglement Team had once again been alerted, abandoning a taħriġ programme 370km south near Largs and setting off to help.

It-tim kien waqaf fis-2.30pm malli semgħu li s-sajjieda salvawhom l-inkwiet.

"Filwaqt li din is-sitwazzjoni kellha riżultat pożittiv aħna dejjem nagħtu parir li nsejħu lill-BDMLR biex tirrapporta tħabbil, peress li l-affarijiet jistgħu u jmorru ħażin," qal il-grupp. "Grazzi sinċieri tagħna lill-BDMLR Medics lokali u lill-operatur tad-drones kif ukoll lill-fish-farm lokali li joffri dgħajjes u appoġġ."

