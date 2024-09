Adsa rekord dinji - sa 45m f'tubu sħun

Ir-rekord dinji għall-Deepest Underwater Model Photoshoot jidher li se jerġa’ jibdel l-idejn għal darb’oħra – bil-post jiċċaqlaq ġewwa u l-fond tal-isparar imnaqqas wara 45m.

L-aħħar offerta tista 'ma tkunx fl-ispirtu oriġinali ta' għadis f'ilma miftuħ kiesaħ li welldet ir-rekords "DUMP" fl-2021 iżda, skont il-Guiness World Records (GWR), it-tmexxija tar-rimja f'faċilità magħluqa Pollakka li fiha aktar ma tmur fil-fond. l-aktar sħun l-ilma gets l-ebda bar għad-dħul.

Ir-rimjiet tal-moda taħt l-ilma bir-rikonoxximent tal-GWR f’moħħhom oriġinaw fil-Lag Huron tal-Kanada fl-2021, bil-fotografu Kanadiż Steve Haining immortalizza lill-mudella Ciara Antoski fuq Nawfraġju ta’ 6m fond, kif irrappurtat dwar Diverset.

haining mibnija fuq il-proeza fl-2023 mal-mudell Mareesha Klups, din id-darba fuq relitt fi 30m, qabel ir-rekord kien mitlub tard is-sena li għaddiet mill-fotografa Ċilena Pia Oyarzún u l-mudell Kanadiż Kim Bruneau f’sit drammatiku ta’ 40m fil-Baħamas aktar sħan.

Imbagħad tard f’Awwissu saret sessjoni msejħa “Wings In The Deep” f’45.4m fl-iktar faċilità ta’ għadis artifiċjali fil-fond tal-Ewropa, il-Deepspot ta’ Varsavja. It-temperatura tal-ilma tista 'tilħaq 34 ° C fil-qiegħ tax-xaft ċilindriku tagħha.

Bidla tal-kostumi: ħin għall-ġwienaħ (Lemurvision / Filip Blommaert / Christin Gerstorfer)

Din id-darba l-fotografu kien l-ex-scuba diver Belġjan Filip Blommaert, li jmexxi mudell taħt l-ilma / moda-fotografija negozju Lemurvision u huwa "dejjem għal ideat u sfidi ġodda".

Qed tfittex rekord dinji

Fi vjaġġ riċenti fil-Filippini biex tirritratta ċ-ċampjin tad-dinja freediver Alessia Zecchini, Blommaert kien iltaqa’ mal-freediver Awstrijak Christin Gerstorfer. Hija għandha r-rekords nazzjonali tan-nisa AIDA għal Constant Weight No Fins (46m) u Bi-Fins (60m), imma meta qalet lil Blommaert li dak li verament riedet kien rekord dinji kellu s-soluzzjoni.

Fil-Polonja, Deepspot għamel disponibbli t-tim tiegħu ta' għadds tas-sigurtà, filwaqt li l-artist tal-make-up Marike De Meester qagħad biex iżżomm id-dehra tal-mudell Gerstorfer ta' Blommaert. Żewġ set-up u żewġ shooting dives bil-freediver isporti kostumi differenti kull darba ħadu lill-ekwipaġġ madwar siegħa ħin tal-pool.

Gerstorfer kien imwieżen u, aktar milli jitla’ u jinżel provvista ta’ scuba, kien jinżel biex jippoża għal minuta kull darba qabel jgħum lura fil-wiċċ bl-għajnuna ta’ DPV. Problema waħda mhux prevista, madankollu, kienet li l-“ġwienaħ tal-fond” tagħha bbażat fuq il-kartun irriżulta li kien qawwi b’mod mhux mistenni – u fl-aħħar mill-aħħar fraġli.

Ir-rimja ġiet iffilmjata, illoggjata u xhieda u issa trid tiġi ratifikata minn GWR. "Għat-titlu rekord ta' Deepest Underwater Model Photoshoot, waħda mil-linji gwida tgħid li 'mhi se ssir l-ebda distinzjoni fir-rigward tal-korp ta' l-ilma li fih isir l-attentat'," qal GWR. Diverset.

It-tim barra Deepspot (Lemurvision)

“Hu l-persuna/i li tagħmel it-tentattiv li tagħżel il-post l-aktar adattat. Il-fotografu huwa mistieden tagħmel applikazzjoni permezz tal-websajt tal-Guiness World Records għat-tim tal-ġestjoni tar-rekords tagħna biex jirrevedi.”

“Aħna mbuttaw il-konfini ta’ dak li hu possibbli fil-moda u fotografija taħt l-ilma,” sostna Blommaert, li diġà qed jippjana li jestendi l-fond tal-isparar għal 60m id-darba li jmiss – u jixtieq ukoll jagħmel mudell photoshoot taħt is-silġ.

"Il-freediving minn dejjem kienet passjoni tiegħi," qal Gerstorfer, li issa jista' jintlaħaq minn dak ir-rekord dinji, "u li ngħaqqadha mal-moda f'ambjent daqshekk uniku u estrem kienet esperjenza indimentikabbli."

