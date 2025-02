DiveLogs juri ktieb ta’ format kbir tal-aqwa destinazzjonijiet tal-iskuba f’GO Diving Show

Lista Sħiħa ta' Wirjiet ta' Adsa b'Links:

https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/



18-26 JANNAR: Boot Düsseldorf (Wirja Internazzjonali tad-Dgħajjes)

1-2 FRAR: Duikvaker

21-23 ta’ FRAR: European Dive Show (EUDI)

FRAR 21-23: Diving Resort Travel (DRT) Show, il-Malasja

1-2 MARZU: GO Diving Show (The UK Dive Show)

MARZU 15-16: ADEX Ocean Festival / OZTek Awstralja

28-30 TA’ MARZU: Mediterranean Diving Show

4-6 TA’ APRIL: Asia Dive Expo (ADEX)

22-25 ta’ MEJJU: Thailand Dive Expo (TDEX)

31 TA’ MEJJU – 1 TA’ ĠUNJU: Scuba Show

13-15 ĠUNJU: Malaysia International Dive Expo (MIDE)

6-7 TA’ SETTEMBRU: GO Diving ANZ Show

17-19 ta’ OTTUBRU: Taħditiet għad-Diving

11-14 NOVEMBRU: DEMA Show



L-informazzjoni f'dan il-video mhix maħsuba u lanqas implikata li tkun sostitut għal Taħriġ SCUBA professjonali jew rakkomandazzjonijiet għal kull manifattur. Il-kontenut kollu, inkluż it-test, il-grafika, l-immaġini, u l-informazzjoni, li jinsab f'dan il-video huwa għal skopijiet ta' informazzjoni ġenerali biss u ma jissostitwixxix taħriġ minn Istruttur tal-Għasa kwalifikat jew rekwiżiti speċifiċi mill-manifatturi tat-tagħmir.

