Dive-pro akkużat li tajjar qroll għall-flus kontanti

Il-waqgħa mit-tinqix tal-ismijiet tan-nies fuq il-qroll fid-destinazzjoni tal-għadis fil-Filippini ta’ Bohol kompliet, bl-awtoritajiet issa konvinti li gwida tal-għads lokali jew operatur tad-dgħajjes wieħed jew aktar ilhom jiġbru miżati addizzjonali mingħand it-turisti biex joħolqu l-graffiti taħt l-ilma. .

Gwida-dive waħda hija rrappurtata li ammettiet qroll vandalizing. Ħsara lis-sikek hija illegali taħt il- Kodiċi tas-Sajd tal-Filippini, għalkemm mhux ċar jekk humiex se jitressqu akkużi kriminali kontrih.

Mill-inqas 13-il isem ta’ nies instabu mnaqqxa fil-qroll fis-sit ta’ scuba u snorkelling ta’ Estaca 'l barra mill-Gżira Puntud (li qabel kienet Verġni) qrib Panglao, meta saret spezzjoni fl-aħħar ta' Awwissu wara avviż minn gwida tal-għads PADI lokali. .

Qroll vandalizzat qrib il-Gżira Puntud (Danilo Menorias)

A Korean tourist had posted a vidjo on social media showing a guide vandalising coral, and Bohol’s governor Erico Aristotle Aumentado offra premju għal aktar informazzjoni, kif irrappurtat dwar Diverset fl-4 ta’ Settembru. Il-flus tal-premju aktar tard ġew ikkwadruplikaw għal 200,000 pesos (madwar £ 2,700).

Sostnut mill-gvernatur, is-sindku ta' Panglao Edgardo 'Boy' Arcay għalaq is-sit għal attivitajiet turistiċi mill-bieraħ (9 ta' Settembru) għal mill-inqas sitt xhur u possibilment aktar minn sena. Li jifforma parti mill-"Pasaġġ Baħar Protett tal-Gżira Panglao" taħt is-"Sistema ta 'Żoni Protetti Integrati Nazzjonali Estiża", il-qroll taż-żona se jkollu bżonn iż-żmien biex jirkupra, jgħid.

Arcay also says that on 5 September he personally questioned the unnamed guide seen in the vidjo. After admitting inscribing the name of a female guest onto coral at her request, he was warned that he could be declared persona non grata għar-rwol tiegħu fil-“qtil tat-turiżmu”.

Id-Dipartiment tal-Ambjent u r-Riżorsi Naturali tal-Filippini u l-Uffiċċju Provinċjali tal-Ambjent u r-Riżorsi Naturali ta' Bohol issa qed jivvalutaw is-sit tal-għads. Aumentado qal li biħsiebu joħloq task force b'setgħat ta' arrest biex jipprevjeni inċidenti simili li jseħħu fil-futur.

