L-għaddas Iswed Tudor imdawla f'taħditiet dwar l-istorja

L-istorja ftit magħrufa ta' bugħaddas iswed tas-salvataġġ tas-seklu 16 magħruf li għadda fuq il-bastiment ewlieni ta' Henry VIII Mary Rose u t-tifrik tal-1546 Sancta Maria & Sanctus Edwardus karatteristiċi f'waħda mill-preżentazzjonijiet fil-konferenza annwali ta' din is-sena Historical Diving Society (HDS).

L-avveniment iseħħ fis-16 ta’ Novembru fil-kwartieri ġenerali tal-kumpanija ta’ proġetti offshore Subsea7 f’Sutton, Surrey – u huwa miftuħ mhux biss għall-membri tal-HDS iżda għal kull min għandu interess fl-għadis.

L-esplorazzjoni tar-rwol tal-għaddasa fl-istorja, l-aġenda ta’ din is-sena tifrex mill-Medju Evu sas-seklu 20 u tieħu fl-għadis militari u operazzjonijiet ta’ salvataġġ.

Issalva pistola f'Kap Verde (HDS)

It-taħdita tal-ftuħ ta’ Eamon ‘Ginge’ Fullen se tippreżenta ħarsa tar-Royal Navy Clearance Diving Branch permezz tal-kisbiet straordinarji ta’ wħud mill-għaddasa tagħha, tgħid l-HDS. L-ewwel għalliema tiegħu, dawk li jkissru r-rekords kmieni, l-għaddasa sperimentali, ir-rogmen u l-għaddasa ta' l-approvazzjoni tal-port tat-2 WWXNUMX ser jiġu murija kollha.

Terry Powell DCM, li qabel kien għaddas tal-approvazzjoni tal-RN u għawwiem tal-ġlieda tal-forzi speċjali, se jsegwi dan b'rakkont personali tal-ħajja u l-karriera tiegħu fin-Navy, qabel Martin Woodward MBE, bugħaddas u fundatur tal-Isle of Wight's. Ċentru ta' Nawfraġju, jippreżenta t-taħdita tiegħu "Treasures From The Deep".

Terry Powell ifakkar fl-esperjenzi tiegħu taħt l-ilma fin-Navy (HDS)

Il-preżentazzjonijiet ta’ wara nofsinhar iħarsu lura għall-għadis medjevali hekk kif Dr Miranda Kaufmann, esperta dwar l-istorja u l-iskjavitù tal-Ingliżi Iswed, tiddiskuti lill-għaddas Afrikan Jacques Francis, li mexxa spedizzjoni biex isalva l- Mary Rose's guns fost jisfrutta l-oħra.

Kevin Casey huwa direttur tal- Mużew tal-għadis f’Gosport, li hija proprjetà u mmexxija mill-HDS. Huwa jagħti ħarsa lejn ir-rinnovament attwali tal-istabbiliment u l-pjanijiet tiegħu għal futur sostenibbli.

Il-Mużew tal-Għasis, Gosport (HDS)

Membru fundatur u editur tar-rivista HDS Peter Dick jagħlaq il-ġurnata b’“Button Up Your Overcoat” – ħarsa “kemmxejn divertenti” lejn il-libsa tal-għadis fi żminijiet medjevali.

Il-karità HDS ġiet iffurmata fir-Renju Unit fl-1990 biex tippreserva, tipproteġi u tippromwovi l-wirt tal-għadis, u llum affiljat soċjetajiet nazzjonali barra l-pajjiż.

Il-konferenza tagħha tibda mid-9am sal-4.30pm u l-biljetti, li jiswew £40, jinkludu ikla, xorb u parkeġġ (fuq talba, soġġett għad-disponibbiltà). Dettalji sħaħ jistgħu jinstabu u jsiru prenotazzjonijiet fis-sit tal-HDS.

