Halcyon jgħaqqad lill-għaddasa mal-Ekosistema Symbios

US manufacturer Halcyon has introduced its Symbios Ecosystem of wrist and maskra-mounted integrated dive-kompjuters, to provide real-time data in diving modes ranging from multi-gas and open-circuit to fixed or integrated closed-circuit rebreather and sidemount.

Is-sistema tinkludi handset "ultra-slim u intuwittivi" u unitajiet ta 'head-up display (HUD) li huma maħsuba biex jintegraw bla xkiel ma' firxa dejjem tikber ta 'prodotti Halcyon, kif ukoll apparati ta' parti terza ppermettiet Symbios.

Il-parametri huma personalizzabbli, u d-dejta dwar funzjonijiet bħall-orjentazzjoni tal-bugħaddasa, il-livelli tal-gass, il-provvista tal-ossiġnu, il-pożizzjoni tal-GPS, il-livelli tal-batterija u aktar hija mfassla biex tiġi assimilata f'daqqa t'għajn, jgħid Halcyon, bil-għan li titnaqqas id-distrazzjoni anke fl-ambjenti tal-għadis l-aktar ta 'sfida.

Handset ergonomiku (Michael Westreicher)

L-idejn ergonomiku ġie ddisinjat biex joqgħod komdu fuq bugħaddasa ta 'kull daqs, jgħid Halcyon, u jimpjega buttuni ta' rispons li jintmess biex jiżgura faċilità ta 'użu anke meta tilbes ingwanti ħoxnin.

Il-wiri bil-kulur ta 'l-idejn huwa b'riżoluzzjoni għolja u, jgħid, joffri viżibilità eċċellenti fil-kundizzjonijiet kollha tad-dawl, flimkien ma' konsum minimu ta 'enerġija. Jirrifletti d-dawl ambjentali biex jippermetti lill-għaddasa jaraw l-informazzjoni kritika b'mod ċar anke fid-dawl tax-xemx dirett.

Mħaddem minn batterija tal-jone tal-litju rikarikabbli, l-idejn jingħad li jimminimizza l-impatt ambjentali filwaqt li joffri sa 30 siegħa ta 'ħajja tal-batterija.

Although the Symbios HUD is notably compact, it is claimed to provide 10 times the resolution of standard kompjuters għadas to give a crystal-clear display.

L-unità HUD kompatta (Bori Benett)

Billi tikkonnettja ma’ firxa wiesgħa ta’ apparati, l-Ekosistema Symbios tippermetti l-kondiviżjoni tad-dejta f’ħin reali ma’ sħabi l-għaddasa permezz tal-karatteristika Buddy Screen. Jintegra wkoll mal-rebreather Halcyon Symbios u teknoloġiji oħra li huma prova tal-futur biex tiġi żgurata l-kompatibilità ma 'sistemi li qed jespandu, jgħid il-manifattur.

The Halcyon app, driven by a community of divers sharing personal experiences, tips and profiles, enables fine-tuning of kompjuter settings, management of gas libraries and the ability to simulate dives out of the water while exploring functionality.

Jingħad li l-komunità qed tgħin lil Halcyon biex tiżviluppa serje ta’ karatteristiċi innovattivi permezz ta’ aġġornamenti regolari tal-firmware għall-Ekosistema Symbios.

Wirja li ma tirriflettix (Bori Benett)

L-integrazzjoni bla fili mal-rebreather Symbios u l-appoġġ għal CCRs addizzjonali jagħmlu l-Ekosistema Symbios siewja għal ħafna għaddasa tekniċi, jgħid Halcyon. Sostnuti wkoll huma prodotti Halcyon oħra bħat-Tank-Pod, li jipprovdi data dwar il-pressjoni tat-tank u l-pożizzjoni tat-trim f'ħin reali.

Jingħad li t-teknoloġija mingħajr fili tiżola l-korruzzjoni potenzjali tad-dejta u timminimizza t-tip ta’ riskji assoċjati ma’ konnessjonijiet bil-fili, b’antenni ortogonali doppji li jeliminaw il-blackspots inerenti fil-biċċa l-kbira tas-sistemi mingħajr fili.

Is-sistema tissodisfa r-rekwiżiti kollha tal-kompatibilità elettromanjetika u hija ċċertifikata kemm FCC kif ukoll CE.

A comprehensive gas library and profile-setting ability allows users to push a pre-set collection of settings and gases to the kompjuter with one click of the button, according to Halcyon. It is integrated with key dive metrics such as oxygen levels, scrubber temperatures and battery status.

Handset Symbios Ecosystem huwa pprezzat għal 910 ewro; Tank-Pod 305 ewro; HUD 1,035 ewro; handset + Tank-Pod 1,110 ewro; HUD + Tank-Pod 1,249 ewro; handset + HUD 1,940 ewro; u handset + HUD + Tank-Pod 2,235 ewro, il-prezzijiet kollha eskluża l-VAT. Għal aktar informazzjoni, żur Il-websajt ta' Halcyon.

Ukoll fuq Diversnet: HALCYON REBRANDS: 'ĦARSA ĠDIDA, AVVENTURA ĠDIDA'