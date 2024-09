What, ebda chase-dgħajsa? Prekawzjoni bażika tas-sigurtà

F'Lulju koppja baqgħu ħajjin separazzjoni twila dgħajsa fil-Golf tal-Messiku, kif irrappurtat dak iż-żmien fuq Diverset. Aspett ewlieni tal-inċident għadu mhux spjegat, kif kiteb reċentement JOHN BANTIN għan-newsletter tal-Istati Uniti. undercurrent

In undercurrent’s August kwistjoni, we told the harrowing account of Kim and Nathan Maker, the Oklahoma couple who survived 39 hours at sea after being separated from their diving liveaboard mv Fling, operata minn Texas Caribbean Charters.

Ġew salvati mill-viġilanza tal-Gwardja tal-Kosta tal-Istati Uniti, grazzi għall-Makers li kienu qed iġorru dwal tal-għads li kienu jiffunzjonaw li użaw biex jindikaw ekwipaġġ tal-ħelikopter li kien qed ifittex.

Wara li nfirdu mit-tagline tad-dgħajsa tagħhom meta kien hemm konfużjoni fost bugħaddasa oħra waqt xi skala f’daqqa u t-telf tal-viżibilità tal-wiċċ f’baħar imqalleb, il-kurrent ħarbathom mid-dgħajsa. L-ekwipaġġ tilefhom minn għajnejhom.

Ma stajniex niddiskutu l-inċident ma’ ħadd b’għarfien dirett tal-inċident. Aħna ppruvajna nikkuntattjaw lil dawk li jfasslu iżda ma rċevejna l-ebda tweġiba. Ippruvajna nilħqu lin-nies fil-vjaġġ iżda mingħajr suċċess.

Kim u Nathan Maker (Charles Owen)

Ħadd f'Texas Caribbean Charters ma weġibna. U ma sibna l-ebda storja ta’ aħbarijiet li tirreferi għall- Fling bl-isem. Madankollu, rajna parti mill-inċident tiżvolġi fl-ilmijiet taħt il- Fling in a GoPro vidjo one of its divers took and mibgħuta fuq l-Internet. Forsi l-ispettru tal-litigazzjoni jżomm lil kulħadd kwiet.

Xi ngħidu dwar id-dgħajsa tal-ġiri?

il Fling għandha chase-boat, iżda l-ebda waħda mill-istejjer li qrajna ma jiddiskutiha qed tiġi skjerata. Kien operabbli? It-temp għamilha impossibbli li tużah? Kien fl-ilma bl-ekwipaġġ iħares fuq l-għaddasa hekk kif ħarġu? Kien skjerat wara li l-għaddasa riesqa kienu ntlemħu mill-bogħod, iżda l-ekwipaġġ ma setax jara minħabba t-temp u l-ibħra internazzjonali?

Qrajna li l- Fling fittxet iż-żona, iżda ma rajna l-ebda deskrizzjoni tal-attivitajiet tagħha.

Huwa komuni madwar id-dinja li l-liveaboards ikollhom it-tieni dgħajsa fl-ilma għassa għall-għaddasa li jgħumu 'l bogħod mid-dgħajsa tal-mother fl-oċean miftuħ, jew li jkollhom diffikultà biex jagħmluha lura. B'mod stramb, il-liveaboards fl-ilmijiet tal-Istati Uniti u l-Karibew jidhru li jinjoraw dik il-miżura ta 'sikurezza ovvja.

Dgħajjes kbar daqs il- Fling mhumiex faċilment manuvrabbli fil-kurrenti u l-ibħra internazzjonali u qatt ma għandhom jixegħlu l-iskrejjen tagħhom meta l-għaddasa jkunu fl-ilma. Membru ta' l-ekwipaġġ viġilanti fi chase-boat lest biex itella' l-għaddasa huwa essenzjali għas-sigurtà ta' l-għaddasa.

The Makers ftit qabel ma jinġabru (Gwardja tal-Kosta tal-Istati Uniti)

il Fling, madankollu, falla. Kif irrapportat Kim Maker lil Channel 9 TV ta’ Oklahoma: “Ma nistgħux naraw id-dgħajsa xejn, imma l-ħin kollu konna naħsbu li se jibagħtu d-dinghy, se jibagħtu d-dinghy, imma kellhom xi ċirkostanzi differenti għaddejjin fuq id-dgħajsa.

“Tiftix diffiċli biex titkellem dwarha. Aħna ma konniex hemm għalhekk qed niksbu xi rapporti differenti minn nies differenti. Huma qatt ma bagħtu d-dinghy.”

Qatt ma bagħtu d-dinghy? Bla sens. Kien f'qagħda ħażina? Il-kaptan irrifjuta li? “Ħadd ma kien isuqha minħabba l-baħar imqalleb? Kieku tilfu d-direzzjoni tal-Makers?

It’s something we all deserve to know. In our article about diver mistakes in the current kwistjoni of undercurrent, aħna nispjegaw li tiddiskuti l-iżbalji fil-miftuħ hija vitali biex tgħin lill-oħrajn jevitaw l-istess żbalji. Huwa għalhekk li lkoll ħaqqna li nkunu nafu l-istorja kollha dwar il- Flingir-risposta tal-bugħaddasa neqsin tagħha.

Aħna ser nirrapportaw mill-ġdid meta nitgħallmu aktar. Kieku kont abbord il- Fling jew taf lil xi ħadd li kien, jekk jogħġbok ikkuntattjana fuq Kurrenti taħt.

