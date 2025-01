Arkeoloġija taħt l-ilma u l-Proġett SHIPS

Mallory Rachel Haas is an archaeologist who started her career working in public archaeology and is now a Director of The SHIPS Project, and she will be talking about this – and other aspects of underwater archaeology – on the UK Stage at the Uri Diving Show Marzu.

Mallory managed several seasons of field schools in the inner city of Cleveland, Ohio, engaging underprivileged youth in historical archaeology, using archaeology as a way to create an interest in science and history.

She got involved in diving and maritime archaeology in the Great Lakes in the USA and is now a commercial diver and mixed gas technical diver. For the past few years, she has worked as a consultant for TV and media, developing and leading investigations on many shipwreck projects in the UK and USA.

Mallory is a Trained Scientific Recovery Expert for DPAA, the Defense POW/MIA Accounting Agency, and has undergone taħriġ with the US Military in Hawaii to be a lead investigator on missions to recover human remains underwater from wrecks or crash sites.

She is also an advisor on maritime heritage for the Port of Plymouth Maritime Liaison Committee (PPMLC), and sts on the board of IMASS, the organising committee for the International Shipwreck Conference.

Mallory's talk will be on the SHIPS Project: from shipwrecks to underwater clean-ups, task-based diving with purpose.

Il-GO Diving Show

Il-GO Diving Show – l-uniku spettaklu għall-għaddasa u l-ivvjaġġar għall-konsumaturi fir-Renju Unit – jirritorna fin-NAEC Stoneleigh fl-1-2 ta’ Marzu 2025, eżatt fil-ħin biex jagħti bidu għall-istaġun il-ġdid, u jwiegħed tmiem il-ġimgħa mimli kontenut interattiv, edukattiv, ta’ ispirazzjoni u divertenti.

Kif ukoll il-Palk Prinċipali – din id-darba intitolat mill-istilla tat-TV, awtur u avventuru Steve Backshall, li jagħmel ritorn ta’ merħba fil-GO Diving Show wara ftit snin 'il bogħod, flimkien ma' NEEMO Aquanaut imħarreġ min-NASA u Kap tar-Riċerka Xjentifika f'DEEP Dawn. Kernagis, sħabi preżentatur televiżiv, awtur u favorit perenni Monty Halls, u d-duo dinamiku ta’ esploraturi Rannva Joermundsson u Maria Bollerup, li se jkunu jitkellmu dwar l-Expedition Buteng riċenti tagħhom fl-Indoneżja - għal darb'oħra hemm stadji ddedikati għall-għadis fir-Renju Unit, għadis tekniku, fotografija taħt l-ilma u rakkonti ta’ ispirazzjoni.

Flimkien mal-istadji, hemm għadd ta' elementi interattivi - il-Għar li dejjem popolari, il-ġabra ta' trydive ġgant, l-għads immersiv tar-realtà virtwali tech-wreck, workshops ta' nifs u eżerċizzji ta' lining-out u, ġdid għall-2025, iċ-ċans tiegħek biex tipprova idejk fl-immappjar ta’ relitt mas-Soċjetà ta’ l-Arkeoloġija Nawtika u n-“nawfraġju” tagħhom – kollha mxerrda fost żona li dejjem tiżdied firxa ta’ stands minn bordijiet tat-turisti, manifatturi, taħriġ aġenziji, resorts, liveaboards, dive centres, bejjiegħa bl-imnut u ħafna aktar.

Din is-sena tara wkoll il- Kompetizzjoni NoTanx Zero2Hero tieħu ċ-ċentru tal-palk. Din il-kompetizzjoni, immirata għal freedivers ġodda, se tara l-ewwel 12-il kandidat li jgħaddu taħriġ ma’ Marcus Greatwood u t-tim NoTanx f’Londra lejn l-aħħar ta’ Frar. Imbagħad ħames finalisti magħżula se jikkompetu fil-GO Diving Show fi tmiem il-ġimgħa ta’ Marzu, inklużi sessjonijiet ta’ apnea statika fil-pool, biex isibu r-rebbieħ ġenerali, li se jieħu vjaġġ ta’ ġimgħa għal Marsa Shagra Eco-Village, il-korteżi ta’ Oonasdivers. Ikklikkja hawn biex tirreġistra għaċ-ċans tiegħek li tikkompeti.

Biljetti 2-għal-1 issa disponibbli!

Aqbad bargain issa - biljetti early bird 2-for-1 issa huma disponibbli, li jirrappreżentaw valur meraviljuż għall-flus.

Ixtri l-biljett tiegħek qabel il-31 ta' Jannar 2025 għal £17.50, u daħħal miegħek lil ħabib tiegħek, lill-konjuġi jew lill-aqwa ħabib tiegħek b'xejn! Jew għaliex ma ġġibx lil dak is-sieħeb li ma jgħoddx sabiex ikunu jistgħu jaraw l-għeġubijiet kollha tad-dinja taħt l-ilma li qed jitilfu!

Effettivament, l-offerta 2-għal-1 hija ugwali għal kull biljett li jkun ġust £8.75. U bħal dejjem, dan jinkludi parkeġġ kumplimentari. U taħt is-16-il sena jmorru bla ħlas, allura ġib it-tfal flimkien għal ġurnata fabulous tal-familja!