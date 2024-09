Taħdita tal-aqwa teknoloġija fil-GO Diving Show ANZ

It-Tech Stage fl-inawgurali GO Diving Show ANZ dan il-weekend (28-29 ta 'Settembru) fis-Sydney Showground huwa smorgasbord pożittiv ta' talent internazzjonali ta 'għadis tekniku u esperti ta' deep diving imkabbra fid-dar.

Sew jekk qed taħseb biss dwar id-dabbling fl-għadis tekniku, diġà int teknoloġiku imħawwar – jew anki jekk int ġdid fl-għadis u trid biss tkun taf aktar dwar din l-arena ta’ sfida – allura The Tech Stage huwa l-post għalik biex tiċċekkja. il-weekend.

Jill Heinerth

Pijunier tal-għadis b'rebreather tekniku, għaddasa tal-għerien u videographer/fotografu Jill Heinerth hija l-ewwel Explorer-In-Residence tar-Royal Canadian Geographic Society, u l-awtobijografija tal-aqwa bejgħ tagħha, Into The Planet, ġiet imfaħħra mill-Wall Street Journal, NY Times u Oprah Magazine.

Hija Fellow tal-International Scuba Diving Hall of Fame, Women Diver's Hall of Fame, Explorer's Club u Underwater Academy Of Arts and Sciences. L-immaġini tagħha ġew murija mill-BBC, National Geographic, Red Bull, Canadian Geographic, Discovery, u ħafna aktar.

Esplorazzjoni tal-itwal grotta taħt l-ilma tal-Kanada

F'għerien mgħaddsa taħt ix-Xmara Ottawa, Jill Heinerth tagħmel skoperta bijoloġika sinifikanti, li tiżvela l-importanza tas-sistemi naturali fil-protezzjoni tal-baċir tal-ilma.

NB: Nhar is-Sibt għal din it-taħdita, Jill tinsab fuq il-Palk Prinċipali.

Il-Laguna Truk tal-Kanada u l-Iskoperta tat-Tfittxija tal-Vapur ta' Shackleton

Bil-preżenza ta' bosta nawfraġji tat-Tieni Gwerra Dinjija, Newfoundland issejħet it-'Truk Lagoon of the North', iżda skoperta reċenti tal-aħħar vapur Quest ta' Shackleton ġabet ir-reġjun fil-attenzjoni internazzjonali.

John Kendall

L-arkeoloġija fid-dlam ta 'għerien mgħarrqa, u l-Halcyon Symbios CCR il-ġdid se jkunu s-suġġetti ta' diskussjoni meta espert tal-fotogrammetrija u għadis tekniku għalliem l-evalwatur John Kendall jieħu fit-Tech Stage.

John huwa esploratur li jispeċjalizza fl-immudellar 3D taħt l-ilma ta’ siti arkeoloġiċi u ġeoloġiċi. Huwa kien involut f’għexieren ta’ investigazzjonijiet ta’ siti ta’ għadsa bl-użu ta’ tekniki fotogrammetriċi, inklużi n-nawfraġju ta’ Mars (1564), MS Estonia (1994), Panarea III Wreck (~300BC) u l-Għar tal-għadam, il-Brażil (~11,000 sena).

Huwa wkoll Istruttur Evalwatur għal Global Underwater Explorers u joqgħod fuq tagħhom Taħriġ Kunsill.

Arkeoloġija fid-Dlam

GUE Istruttur u l-espert tal-fotogrammetrija John Kendall se jkun qed jitkellem dwar l-użu tal-fotogrammetrija biex jiddokumentaw siti arkeoloġiċi ġewwa għerien mgħarrqa. Bi proġetti fl-Ewropa u fl-Amerika t’Isfel, John se jkun qed jitkellem dwar l-isfidi, kif ukoll ir-riżultati tal-biża’, ta’ dawn il-proġetti.

Halcyon Symbios

Halcyon Manufacturing waslet biex iniedu l-firxa l-ġdida tagħhom ta ' kompjuters, HUDs waħedhom u CCR il-ġdid tagħhom fuq is-sider. B'komunikazzjoni bla fili madwar il-firxa, ejja u isma' lil John Kendall jagħti ħarsa ġenerali lejn il-ġugarelli l-ġodda, kif ukoll iġib preview sneak tas-CCR.

David Strike

Il-leġġenda tal-industrija David Strike qed tieħu l-Istadju Tech fl-inawgurali GO Diving Show ANZ, u tista 'tkun żgur ta' preżentazzjonijiet divertenti, u edukattivi, hekk kif jiffoka fuq l-aktar għadsa profonda tad-dinja, u joffri xi stejjer ta 'kawtela għall-għaddasa tat-teknoloġija.

Ċertifikat bħala bugħaddas fl-1961, bi sfond li jinkludi setturi tal-għadis militari, kummerċjali, xjentifiċi u tekniċi - u profiċjenti u kwalifikati fl-iskuba b'ċirkwit miftuħ u ċirkwit magħluq, u tagħmir tal-għadis tal-wiċċ - David Strike bbażat fl-Awstralja huwa li qabel kien għadis. Istruttur u, Istruttur Trainer Certifier, u kontributur editorjali regolari dwar suġġetti relatati mal-għadis għal pubblikazzjonijiet tal-għadis minn madwar id-dinja.

Huwa kien ukoll l-organizzatur ta’ diversi avvenimenti ta’ għadis ta’ klassi dinjija – b’enfasi fuq l-għadis tekniku – u kien ir-riċevitur ta’ diversi premjijiet ta’ ‘rikonoxximent tal-industrija’, kif ukoll l-ADEX Lifetime Achievement Award, u huwa Fellow of the Explorers Club. ta NY.

Taħlit It Up: L-Għasa L-aktar Fond tad-Dinja

Matul l-ewwel nofs tas-seklu 20, is-serje ta 'provi ta' għadis fond heliox immexxija mir-Royal Navy u l-US Navy kienu bbażati fuq li jkunu jistgħu jgħinu fis-salvataġġ u l-irkupru ta 'sottomarini. L-estensjoni tal-limiti tal-fond li l-għaddas jista’ jmur b’mod sikur – u xorta jkun kapaċi jwettaq xogħol sinifikanti meta wasal hemm – kellu skop prattiku ħafna.

Din it-taħdita tiffoka fuq l-isfond għal, u l-istorja sussegwenti tar-rekord dinji tal-fond tar-Royal Navy fl-1956 – wieħed li qatt ma ġie ugwali.

Tales ta' Avviż għat-Techies: Avvenimenti u Rekwiżiti ta' Għadds

“Li l-irġiel ma jitgħallmux ħafna mill- lezzjonijiet tal-istorja hija l-aktar importanti minn kollha lezzjonijiet li l-istorja trid tgħallem.” – Aldous Huxley.

Ġabra personali u ħafifa ta' ġrajjiet, stejjer u ħjut li jenfasizzaw il-fatt li, 'l-abbiltà li togħdos mhix rimedju għall-ħiliet li nieqeshom'; u li jagħtu ftit ħarsa lejn diversi aspetti tad-dinja tal-għadis li qed tevolvi kontinwament.

Yana Stashkevich

L-għaddasa b'esperjenza teknika CCR, grotta, minjiera, u relitt Yana Stashkevich qed tagħmel isem malajr għaliha nnifisha meta niġu għall-għaddas ta 'esplorazzjoni, u se tkun qed tagħti preżentazzjoni enthralling dwar l-isfruttamenti tagħha fuq it-Tech Stage.

Kienet membru tal-ispedizzjoni Vaggfjellan XI li tesplora s-sistema tal-għerien li tinsab lil hinn miċ-Ċirku Artiku, b'daħla fuq inklinazzjoni ta' fjord Norveġiż, u kienet għaddsa b'rebreather fit-tim tal-proġett Underwater Filming & Research (UFR) li jiddokumenta xi wħud minn l-aħjar fdalijiet ippreservati fid-dinja fil-Greċja.

Bħalissa, Yana hija involuta b'mod attiv fi proġetti ta 'esplorazzjoni ta' relitt fil-fond fil-Baħar Eġew, u tippromwovi l-wirt marittimu tal-ilmijiet Griegi.

Matul l-aħħar għaxar snin hija għadds f'aktar minn 35 destinazzjoni madwar tliet kontinenti, kollha filwaqt li tibbilanċja karriera bħala negozjant globali full-time. Bħalissa qed taħdem għall-marka tal-whisky l-aktar siewja fid-dinja, The Macallan.

Yana bbażata fir-Renju Unit għandha ammont infettiv ta 'enerġija u entużjażmu u hija kelliem u kowċ regolari - hija passjonata li tispira lin-nies biex jimbuttaw il-konfini tagħhom u jsegwu l-passjoni tagħhom, tkun xi tkun.

Proġett Vickers Wellington: il-ġawhra moħbija tal-fond tal-Eġew

Yana tirrakkonta l-avventuri tagħha mill-Greċja fejn ħadet sehem f’għadd kbir ta’ adsijiet profondi ta’ identifikazzjoni ta’ relitt, inkluż il-Vickers Wellington Bomber – kapsula tal-ħin vera maħsuba li hija l-fdalijiet tal-ajruplan l-aħjar ippreservat tal-klassi tagħha.

Filwaqt li ħafna mill-fdalijiet tat-Tieni Gwerra Dinjija huma tfakkira ta’ kemm il-ħajja umana tista’ tkun fraġli, il-Vickers Wellington għall-kuntrarju jaqbad storja ta’ sopravivenza inkredibbli. L-ekwipaġġ tefa’ l-ajruplan b’ħila wara li twaqqa’ u ġew salvati min-nies tal-lokal.

Qatt ħsibt kif ħjiel u karatteristiċi li jidhru insinifikanti fuq it-tifrik jistgħu jgħinu u jgħaqqdu flimkien dak li ġara qabel l-għarqa? Ingħaqad mat-taħdita ta' Yana biex tkun mgħaddsa fl-istorja eċċitanti ta' skoperta u esplorazzjoni.

Mike Mason

L-għaddas tekniku u l-espert tal-Fatturi Umani fl-Għasad Mike Mason se jkun qed jiddiskuti x'jista' jitgħallem l-għadis mit-titjir u kif 'kun l-għaddas li tixtieq issegwi' meta jieħu t-Tech Stage.

Mike kien involut fit-titjir ta' ġettijiet tal-ġlied militari għall-karriera kollha tiegħu (24 sena s'issa) u għandu aktar minn 3,000 siegħa jtajjar tipi differenti ta' ġlied u taħriġ ajruplani bħala an għalliem. Huwa issa hu għalliem mar-RAAF, tgħallem lill-ġenerazzjoni li jmiss ta’ bdoti tal-ġlied.

Mike qatta’ żmien fuq aircraft carriers u temm aktar minn 200 missjoni ta’ ġlieda. Huwa tajjar ġettijiet fuq kull kontinent ewlieni, ħlief l-Antartika.

Ilu għaddas attiv għal kważi għaxar snin. Huwa għandu madwar 400 ads fil-ġurnal ta’ abbord tiegħu u jaħdem bħala a divemaster għal ħanut tal-għads lokali. Huwa bugħaddas CCR attiv fuq il-kosta NSW u huwa kkwalifikat sa 60m bi normoxic trimix. Huwa għaddasa fit-tramuntana sa l-Islanda, u fin-nofsinhar sa NZ.

Il-karriera tiegħu tat-titjir qajmet interess fil-Fatturi Umani u kemm huma importanti biex jimmassimizzaw is-sigurtà u l-prestazzjoni. Huwa ingħaqad mat-tim The Human Diver madwar erba’ snin ilu għax ried jgħaqqad l-għarfien u l-esperjenza tiegħu tal-Fatturi Umani miksuba permezz tat-titjir mal-passjoni tiegħu għall-għadis biex jgħin fl-edukazzjoni ta’ għaddasa oħra.

Ideat ta' Titjir Għoli għall-Għassa

Mike, pilota tal-ġlied b’esperjenza u għaddas passjonat, se jitkellem dwar diversi kunċetti, proċessi u tekniki li għenuh jirnexxi fil-karriera tiegħu tat-titjir u kif jistgħu jgħinuk tkun għaddas aħjar u aktar sigur.

John Garvin

John Garvin huwa screenwriter Awstraljan, għaddas tekniku mwettaq, esploratur taħt l-ilma u superviżur tal-għadis, li mexxa l-operazzjonijiet tal-għadis għal diversi films ta’ James Cameron inklużi Avatar – The Way of Water, Avatar 3, Deepsea Challenge 3D u Sanctum ta’ James Cameron, u hu se jkun. gracing l-Istadju Tech fil- GO Diving Show ANZ.

John fil-fatt kiteb l-iscreenplays għal Sanctum u, James Cameron's Deepsea Challenge 3D, u fl-2023 mexxa s-sekwenzi tal-għadis kummerċjali għall-karatteristika Netflix L-Aħħar Nifs.

Huwa għadis tekniku għalliem trainer li jispeċjalizza f’rebreathers b’ċirkwit magħluq, u kiteb it-Technical Diving International taħriġ manwal għar-rebreathers Inspiration u Evolution tal-AP Diving.

John huwa membru fundatur tal-Caicos Caves Project, organizzazzjoni ddedikata għall-esplorazzjoni u l-immappjar tal-għerien taħt l-ilma fil-Gżejjer Turks u Caicos..

Fl-2002, il-kumpanija tiegħu pprovdiet l-appoġġ għall-loġistika u s-sigurtà għall-għaddasa għar-rekord dinji ta 'Tanya Streeter li tkisser il-freedive għal 160m.

Huwa kien ukoll l-uffiċjal għadis u maniġer tal-proġett (sub internals) għall- Deepsea Challenger sommerġibbli waqt l-għads waħdieni storiku ta’ James Cameron fil-qiegħ tat-Trenċa tal-Marjana.

John deher f’diversi films u dokumentarji, fosthom Sanctum, James Cameron's Deepsea Challenge 3D, Nies Straordinarji u, Freedive.

Qabel il-karriera tiegħu fl-għaddasa, huwa kellu r-rwol ewlieni fil-mużika rock'n'roll tal-West End Buddy: L-Istorja tal-Buddy Holly, u jkompli jgawdi l-passjonijiet tiegħu tul ħajtu – l-għadis, il-produzzjoni tal-films u d-doqq tar-rock'n'roll.

Avatar: Inġinerija Oċean Pandora

John jiddeskrivi r-rwol tiegħu li jmexxi t-tim tal-għaddasa, taħriġ l-atturi kif scuba dive u jfasslu xi wħud mit-tagħmir tal-għads speċjalizzat użat fuq is-sequels.

Kerrie Burow

Kerrie Burow, l-għaddasa tal-għerien u tat-teknoloġija, se tkun qed titkellem dwar il-vjaġġ tagħha permezz tal-għads fl-għerien fotografija tekniki meta tieħu l-Istadju Tech.

Kerrie hija rebreather kwalifikata b’ċirkuwitu magħluq (CCR), teknika u bugħaddasa tal-għerien, kif ukoll fotografu taħt l-ilma rebbieħ, inkluż ir-rebħ tal-kategorija tagħha fil-Fotografu ta’ taħt l-ilma tas-Sena 2022, u kisbet pjazzamenti u rikonoxximenti frekwenti fl-Australasia Top Emerging Photographer awards, fost oħrajn.

Hija kittieba u fotografa li tikkontribwixxi regolarment għal Scuba Diver Magazine L-Awstralja u New Zealand, u l-artikoli u l-immaġini tagħha ġew ippubblikati fuq livell nazzjonali u internazzjonali f’numru ta’ rivisti.

Professjonalment, Kerrie taħdem fid-dinja korporattiva bħala konsulent fix-xjenzi tat-tagħlim, u tgawdi tikkollabora ma 'esperti tas-suġġett li jixtiequ jgħallmu l-għarfien u l-ħiliet tagħhom.

Fotografija ta' Għadds tal-Għerien madwar il-Kontinenti: L-Ewwel Tnejn u Nofs Tiegħi Snin - Dak li Nixtieq Naf mill-Bidu

Dan il-workshop se jiġi ppreżentat bħala djarju viżwali tat-tagħlim tal-għadis fl-għerien fotografija, li jibda fl-Awstralja f'Jannar 2022.

Li jkopru għarfien u esperjenzi importanti fl-għerien u l-għerien ta 'l-Awstralja, l-Ewropa u l-Messiku, il-parteċipanti se jaqsmu l-proċess ta' tkabbir, u jifhmu li kull għadsa fl-għerien b'kamera toffri siewja. lezzjonijiet u opportunitajiet għal titjib kontinwu.

Se jiġu koperti l-importanza tas-sigurtà, is-settings tal-kamera f'kundizzjonijiet ta 'dawl baxx, il-kompożizzjoni, il-kruċjalità tal-fehim tad-dawl u l-proċess fotografiku mill-kunċett sal-editjar finali.

Il-parteċipanti se joħorġu bis-setgħa li jaqbdu stampi sbieħ filwaqt li jimminimizzaw l-impatt tagħhom fuq ambjenti delikati taħt l-ilma.

Richard Taylor

il GO Diving Show ANZ bi pjaċir jilqa' l-għadis tekniku għalliem trainer, u fundatur OZTek, Richard Taylor għall-Istadju Tech fl-avveniment inawgurali.

Richard għandu aktar minn 30 sena esperjenza fl-għadis tekniku fl-Awstralja u New Zealand, li bdew fil-bidu tad-disgħinijiet u inklużi wħud mill-ewwel ads trimix fl-Awstralja fl-1990 (qabel iċ-ċertifikazzjonijiet kienu disponibbli).

Kien passat u Direttur Reġjonali fundatur fl-Awstralja u New Zealand għal TDI/SDI u jżomm Istruttur Klassifikazzjonijiet tat-trejners magħhom f'diversi livelli. Huwa kien membru fundatur tat-tim tal-għads bil-gass imħallat 'The Sydney Project', Uffiċjal tas-Sigurtà u tal-Għasis għat-tim konġunt Awstraljan-Tork li sab is-sottomarin AE2 tal-Ewwel Gwerra Dinjija Awstraljana 'l barra minn Gallipoli, u kien parti mill-ewwel tim tal-għads tal-gass imħallat li jesplora il-Pearce Resurgence fi New Zealand fl-1997.

Fl-1999, huwa waqqaf l-OZTeK Australasian Diving Technologies Exhibitions & Conferences u mexxa OZTek99 f'Sydney, OZTek2000 f'Melbourne u OZTek3 f'Sydney fl-2002, qabel ma ssieħeb ma' David Strike għall-OZTek4 u OZTek'07 Dive Shows f'Sydney.

Richard għallem mijiet ta’ għaddasa tekniċi u Instructors madwar id-dinja, huwa għadds għar-reliġju akkanit u bħala għadds tal-għerien ħerqan huwa membru ta’ 20 sena u aktar tas-CDAA. Illum ikompli jgħallem għal SDI/TDI/FRTI u huwa wieħed mill-ftit Istruttur Evalwaturi Trainer u membru tagħhom Taħriġ Bord Konsultattiv.

Huwa l-president tal-passat tal-assoċjazzjonijiet tal-Industrija tad-Diving kemm fl-Awstralja kif ukoll fin-New Zealand u huwa membru tal-kumitati Standards Australia/NZ & ISO. Huwa ppubblika bosta artikli dwar l-għadis tekniku u s-sikurezza tal-għadis u ppreżenta f'simpożji u konferenzi tal-għadis globalment. Bħala għaddasa rebreather passat u għalliem, huwa avukat passjonat għal taħriġ u ż-żamma ta' ħiliet tekniċi ta' għadis b'ċirkwit miftuħ.

It-twemmin qawwi tiegħu hu li hekk kif niksbu aktar esperjenza, niksbu responsabbiltà li ngħaddu l-għarfien u l-ħiliet tagħna lil ħaddieħor, sabiex dawk li jiġu warajna jkunu jistgħu jesploraw b’mod sigur l-isfera taħt l-ilma aktar milli għandna.

L-Obbligi tas-Saħħa u s-Sigurtà tiegħek meta Tgħallem jew Taħdem bħala bugħaddas

Ħarsa lejn il-liġijiet u r-regolamenti meħtieġa meta taħdem bħala Istruttur jew Għaddas.

Matt Carter

L-arkeologu tal-baħar, l-avukat tal-oċeani, u l-għaddas tekniku Dr Matt Carter se jkunu fuq it-Tech Stage fil- GO Diving Show ANZ.

Mill-2003, ħadem fuq proġetti arkeoloġiċi taħt l-ilma fi 13-il pajjiż differenti, li jvarjaw minn tħaffir ta 'nawfraġju Feniċju ta' 2,800 sena fi Spanja, għal spedizzjonijiet mexxejja għall-mudell 3D tal-flotot ghost ta 'Bikini Atoll u Chuuk Lagoon.

Fl-2009, Matt ingħata l-Borża ta' Studju tar-Rolex Australasian tas-Soċjetà Our World-Underwater Scholarship (OWUSS), fejn ġie introdott biex juża rebreathers għall-għadis xjentifiku. Minn dakinhar, huwa sar pijunier fl-użu tas-CCR u l-fotogrammetrija għall-arkeoloġija tal-baħar, li jispeċjalizza fl-istħarriġ u l-valutazzjoni tat-tifrik tat-Tieni Gwerra Dinjija fl-Awstralja u l-Paċifiku.

Matt huwa Fellow Internazzjonali u benefiċjarju tal-EC50 tal-Klabb tal-Esploraturi, eks-Viċi President tal-Istitut Australasian għall-Arkeoloġija Marittima (AIMA), u r-rappreżentant tan-New Zealand fil-Kumitat Internazzjonali tal-ICOMOS dwar il-Wirt Kulturali taħt l-ilma (ICUCH). Kien ukoll preżentatur speċjalizzat fis-serje televiżiva Coast: New Zealand, spin-off mis-serje tar-Renju Unit prodotta mill-BBC Coast, u huwa espert tas-suġġett għan-Nazzjonijiet Uniti, l-Unjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tan-Natura (IUCN). ), is-Segretarjat tal-Programm Ambjentali Reġjonali tal-Paċifiku (SPREP), u l-Gvern tal-Awstralja.

Li jgħaqqad l-għadis xjentifiku, kummerċjali u tekniku għal aktar minn għaxar snin, Matt issa jservi bħala d-Direttur tar-Riċerka għall-Fondazzjoni tal-Proġetti Maġġuri, jaħdem biex jipproteġi l-ekosistemi tal-baħar, il-kulturi, u l-għajxien mhedda mit-tniġġis ta 'nawfraġji tat-Tieni Gwerra Dinjija madwar il-Paċifiku Blu.

It-taħdita ta’ Matt fil-GO Diving Show ANZ se tkun:

Il-Ghost Wrecks tal-Blue Pacific

