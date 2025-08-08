Abbonamenti magażins
Id-dinja miġnuna tal-produzzjoni ta' films taħt l-ilma ma' Tom Park

Tom Park
Tom Park huwa ċinematografu u direttur ta’ taħt l-ilma mill-Awstralja, b’aktar minn għaxar snin ta’ esperjenza jaħdem fl-industrija tal-films ta’ taħt l-ilma, u se jkun qed jiddiskuti d-“dinja miġnuna tal-produzzjoni tal-films ta’ taħt l-ilma” meta jitla’ fuq il-Palk Prinċipali fil- GO Diving Show ANZ f'Settembru.

Tom ħadem fuq varjetà ta’ proġetti, minn dokumentarji twal u films tal-istorja naturali għal klijenti inklużi BBC, Netflix, Amazon Prime Video u David Attenborough, u x-xogħol tiegħu ġie rikonoxxut bi premjijiet minn festivals tal-films madwar id-dinja, inkluż il-prestiġjuż Wildscreen Festival.

Tom huwa magħruf għall-kompetenza teknika tiegħu fil-ħidma ma' kameras u tagħmir taħt l-ilma, kif ukoll għall-viżjoni kreattiva tiegħu fil-qbid tas-sbuħija u l-uniċità tad-dinja taħt l-ilma. Huwa qatta' ħafna mill-karriera tiegħu jiffilmja l-Great Barrier Reef u l-Kosta tal-Lvant tal-Awstralja, u huwa passjonat dwar il-konservazzjoni tal-oċeani u juża l-arti tiegħu biex iqajjem kuxjenza dwar l-importanza tal-protezzjoni tal-ekosistemi tal-baħar.

Il-GO Diving Show se jsir fis-Sydney Showground fis-6 u s-7 ta’ Settembru

Dan l-avveniment annwali, li qed isir din is-sena fuq 6-7 Settembru fil- Showground ta’ Sydney fil-Park Olimpiku, huwa mmirat li juri l-aqwa tad-dinja ta’ taħt l-ilma tagħna lil kulħadd minn novizzi mhux maħduma li jew qed jikkontemplaw jidħlu fl-għadis, jew lestew il-korsijiet tal-livell tad-dħul tagħhom, sa għaddasa avvanzati, sa għaddasa tekniċi u CCR veteran. għaddasa.

Hemm firxa ta 'stadji - l-Istadju Prinċipali, il- ritratt l-Istadju, l-Istadju tal-Awstralja/New Zealand, l-Istadju tal-Inspirazzjoni u l-Istadju tat-Teknoloġija – li se jospitaw għexieren ta’ kelliema minn madwar id-dinja, kif ukoll għadd ta’ karatteristiċi interattivi li jaqdu kemm għaż-żgħar kif ukoll għall-kbar, minn esperjenzi ta’ għadis VR, pixxina ta’ dimostrazzjoni, pixxina ta’ trydive, u ħafna aktar.

Madwar il-palkijiet u l-karatteristiċi se jkun hemm firxa wiesgħa ta’ esebituri, minn bordijiet tat-turiżmu u operaturi turistiċi sa resorts, liveaboards, aġenziji tat-taħriġ, bejjiegħa bl-imnut, manifatturi, u organizzazzjonijiet ta’ konservazzjoni.

Il-biljetti għall-GO Diving Show ANZ qegħdin għall-bejgħ issa, u tista' tieħu vantaġġ mill- Offerta ta' 2 għal 1 għal dawk li jixtru kmieni sad-9 ta' Settembru – int u l-ħabib/ħabiba/sieħeb/sieħba/konjuġi tiegħek tistgħu żżuru għal biss $12, u t-tfal ta’ 16-il sena jew inqas jidħlu b’xejn, u b’hekk tkun il-ġurnata perfetta għall-familja kollha. Hemm ħafna parkeġġ fuq il-post u l-post huwa faċli biex tasal għalih b’ħafna għażliet ta’ trasport, għalhekk ikteb id-dati fid-djarju tiegħek issa u lesti għal tmiem il-ġimgħa epiku li jiċċelebra l-forom kollha ta’ għadis.

