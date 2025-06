L-għaddasa jitilfu xi trick bis-sinjali żgħar tagħna bl-idejn?

at

at 8: 27 am

“Fuq l-ilma, bħala persuna truxa, dejjem nara li jien ‘ma nistax nikkomunika’ ma’ ħaddieħor,” jgħid il-mudell ewlieni, attur u issa għaddas Nyle DiMarco. Taħt l-ilma huwa l-oppost, madankollu – kif jispjega lil Steve Weinman, għarfien tal-lingwa tas-sinjali reali jista’ jkun ta’ benefiċċju għall-għaddasa kollha tal-iskuba scuba.

“Kien daqsxejn stramb li nipprova ma nitgħallimx l-ASL [Lingwa tas-Sinjali Amerikana] biex nitgħallem sinjali tal-għadis,” jgħid Nyle diMarco. “Kważi ħassejtni qisni qed nillimita ruħi – kont naf li xorta stajt nagħmel l-istess ammont ta’ konverżazzjoni sħiħa taħt l-ilma bl-ASL.”

"Xi wħud mis-sinjali standard tal-għadis, filwaqt li huma estremament neċessarji, mhumiex pjuttost intuwittivi u jistgħu jiġu interpretati ħażin għal xi ħaġa oħra."

Nyle diMarco

"Madankollu, il-parti eċċitanti hija li Thomas Koch, li miegħu ħadt il-kors, issa qiegħed fil-proċess li jespandi lingwa sħiħa ta' taħt l-ilma. Għaliex nistrieħu fuq ġesti każwali, meta diġà għandna lingwa viżwali sħiħa li taħdem - li hija l-lingwa tas-sinjali!"

"Kieku nistandardizzaw is-sinjali bl-idejn għall-għadis bl-użu tal-lingwa tas-sinjali, l-għaddasa mhux biss jikkomunikaw aħjar taħt l-ilma, iżda jkollhom ukoll il-ħila li jikkonnettjaw ma' nies torox fl-art!"

Nyle DiMarco jirreferi għalih innifsu bħala parti mill-komunità tat-Torox b'D kapitali, u jidentifika ruħu mal-kultura tat-Torox li għandha l-għeruq tagħha fil-lingwa nattiva tiegħu, li hija l-ASL.

L-attur, mudell u attivist ta’ 36 sena ġie għall-attenzjoni pubblika fl-Istati Uniti lura fl-2015 meta rebaħ is-serje televiżiva tar-realtà. America's Next Top Mudell.

Dak iż-żmien kien ilu jimmudella bħala freelance għal madwar sena, iżda sar it-tieni raġel biss u l-ewwel rebbieħ Deaf fi 22 staġun tal-programm. Ir-rebħa tiegħu wasslitu għal kuntratt full-time ma' aġenzija tal-immudellar fi New York.

Is-sena ta’ wara, hu u sieħeb professjonali rebħu l-kompetizzjoni tat-TV. Dancing With The Stars, u b'hekk sar it-tieni persuna Torox biss li rebħet l-ekwivalenti fit-tul tar-Renju Unit Strettament Come Dancing.

Immudellar, żfin, għadis…

L-għadis bl-iskuba huwa żieda aktar reċenti mal-firxa ta’ kisbiet ta’ Nyle. L-interess tiegħu kien tqanqal minn konoxxenza twila mad-direttur tal-korsijiet tal-PADI Thomas Koch, li wkoll huwa trux. “Ilni naf lil Thomas minn mindu kont tifel,” jgħid. “Għal 15-il sena kont nixtieq nieħu korsijiet taħtu, imma qatt ma stajt insib il-ħin.”

Nyle jitħarreġ fil-pixxina ma’ Thomas Koch (Rosie Moore)

Meta wieħed iħares lejn is-CV tiegħu, dan mhux sorprendenti wisq, imma meta Nyle sab il-ħin biex jikseb iċ-ċertifikazzjoni, verament ħadha. Issa ħa erba’ korsijiet madwar Islamorada fil-Florida Keys ma’ Aqua Hands, iċ-ċentru tal-għadis PADI li huwa proprjetà ta’ Thomas u deskritt bħala l-unika kumpanija tal-għadis fid-dinja li hija proprjetà ta’ persuni torox.

L-Open Water Diver ġie segwit malajr minn Advanced Open Water Diver, Enriched Air u l-kors AWARE Coral Reef Conservation.

“Il-korsijiet tal-PADI tawni l-ħiliet u l-għarfien essenzjali biex ninnaviga d-dinja ta’ taħt l-ilma b’kunfidenza, u l-ASL ta’ Thomas għamlet l-esperjenza tassew eċċezzjonali,” jgħid Nyle. Barra minn hekk, il-perspettiva tiegħu dwar l-esperjenza tat-tagħlim tal-iskuba tipprovdi għarfien mhux mistenni.

“Id-dinja ta’ taħt l-ilma hija tassew id-dinja tat-Torox,” jgħid. “Kollox jinqaleb. Fuq l-ilma, bħala persuna Torox, dejjem nara li jien ‘ma nistax nikkomunika’ ma’ ħaddieħor. Imma taħt l-ilma? Kollox jinbidel.

Nyle u Thomas fuq id-dgħajsa (Rosie Moore)

"Waqt li kont qed nitħarreġ fil-baħar innotajt xi ħaġa umoristika – l-għalliema tas-smigħ ma setgħux jgħallmu lil għaddasa oħra li jisimgħu taħt l-ilma. Kienu jibdew l-għadsa, jippruvaw jagħmlu ġesti/jimitaw l-istruzzjonijiet, iżda rarament kien jaħdem."

"Fi ftit minuti, l-istudenti tagħhom kienu jidhru konfużi u kulħadd kien jgħum lura lejn il-wiċċ tal-ilma sabiex l-għalliem ikun jista' jitkellem."

"Imbagħad kienu jerġgħu jogħdsu – imbagħad kollox kien jirrepeti ruħu. Rajthom jerġgħu jitilgħu u jinżlu bħal lift. It-tagħlim u l-esperjenzi prattiċi tagħhom jinqatgħu ħesrem."

"Sadanittant, jien u Thomas, l-uniku direttur tal-kors PADI għad-Deaf fid-dinja? Qgħadna taħt l-ilma l-ħin kollu. Xejn ma tfaċċajna fil-wiċċ. L-ebda interruzzjoni. Huwa kien kapaċi jispjega t-tekniki, jikkoreġi l-forma tiegħi u jiggwidani f'kull eżerċizzju, kollox bl-ASL, f'ħin reali, ħafna piedi fond."

"Kien bla xkiel u, onestament, taħt l-ilma ħassejtu bħall-art tagħna!"

X'inhu s-sinjal għall-kelb il-baħar infermier? (Rosie Moore)

Pjanijiet ta' pranzu u tneħħija tal-qroll

Lanqas din ma kienet l-unika treġġigħ lura li Nyle ltaqa’ miegħu taħt l-ilma. “Xenarju ieħor umoristiku: Spiss jien dak li niddependi fuq pinna u karta biex nikkomunika man-nies li jisimgħu. Imma taħt l-ilma, f'daqqa waħda jkunu n-nies li jisimgħu li jiktbu bil-mod fuq notepads li ma jgħaddix ilma minnhom, filwaqt li jien u Thomas nkunu qed nirrilassaw bil-lingwa tas-sinjali.

"Huwa kien qed jurina bla sforz il-ħlejjaq tas-sikka, jispjega x'konna qed naraw u, iva, saħansitra għamilna pjanijiet għall-pranzu taħt l-ilma."

Mument wieħed baqa’ impressjonat ħafna ma’ Nyle hekk kif hu u l-għalliem tiegħu esploraw is-sikek tal-qroll. “Thomas indika diversi sezzjonijiet ta’ qroll ibbliċjat, abjad bħall-għadam imdawwar b’sikek fertili. Bl-ASL, spjega dak il-ħin stess: ‘Dak il-qroll huwa mejjet, riżultat dirett taż-żieda fit-temperatura tal-oċean. It-tisħin globali huwa reali, u huwa viżibbli anke taħt l-ilma.’

"Imbagħad stajt nistaqsih aktar mistoqsijiet dwar dan, taħt l-ilma. U ma stajtx nieqaf naħseb dwar l-għaddasa l-oħra li ma jisimgħux ma' għalliem tas-smigħ. Dik il-konverżazzjoni ma kinitx isseħħ."

"L-għaddasa li jisimgħu kien ikollhom jistennew sakemm jitfaċċaw fil-wiċċ, forsi 15, 30 minuta wara, biex jistaqsu: 'Ħej, x'kienet dik il-ħaġa bajda li rajna?' Jekk nassumu li kienu jiftakru. Imma peress li jien u Thomas stajna nikkomunikaw taħt l-ilma, tgħallimt dak il-ħin. U baqa' mfakkarni."

Utopia Torox

Nyle diMarco twieled fi Queens, New York f'familja fejn mhux biss hu iżda wkoll il-ġenituri tiegħu u ż-żewġ ħutu subien kienu kollha torox minn twelidhom. Meta l-ġenituri tiegħu nfirdu, ommu Donna marret toqgħod Maryland ma' wliedha.

Hemmhekk Nyle attenda l-Maryland School for the Deaf u kompla biex kiseb lawrja fil-matematika fl-Università speċjalizzata ta' Gallaudet f'Washington.

Fl-2013, is-sena li fiha ggradwa, deher f'film bl-ASL imsejjaħ Fil-Kan, u matul is-snin ta’ wara daħal fit-TV, fejn kellu rwol ewlieni fis-serje Mibdula Mat-Twelid u li deher f'serje komika, Nies Diffiċli.

Student mudell

Huwa dejjem għamilha ċara li, mhux talli ma jqis lilu nnifsu bħala b'diżabilità minħabba t-truxija, iżda talli jqisha bħala vantaġġ li jkun mgħammar biex jikkomunika mingħajr ma jitkellem – bħal, pereżempju, fil-modelling.

Dedikat biex iwessa' l-għarfien dwar il-kultura tat-Torox, fl-2016 waqqaf in-Nyle DiMarco Foundation, karità li tipprovdi aċċess għal riżorsi għat-tfal torox u l-familji tagħhom.

Erba’ snin wara fetaħ il-kumpanija tal-produzzjoni tiegħu stess, Clerc Studio, li wasslet għal Torox U, serje tar-realtà ta' Netflix ambjentata f'Gallaudet; dokumentarju qasir nominat għall-Oscar imsejjaħ Allarmanti u, din is-sena, President Torox Issa!, dokumentarju li kodireġa u pproduċa dwar protesta tal-istudenti li qamet f'Gallaudet fl-1988 meta kandidat li jisma' ġie elett fuq rivali torox. Huwa qasam ukoll l-istorja tiegħu f'awtobijografija, Utopia Torox.

Il-Galapagos fil-mira tiegħu

Il-fatt li kien kapaċi jikkomunika mingħajr sforz mal-għalliem tal-għadis tiegħu anke waqt li kien mgħaddas għen lil Nyle biex jgħaddi mill-ewwel korsijiet tal-għadis, iżda issa jeħtieġ li jikseb esperjenza soda taħt l-ilma biex jieħu l-aħjar vantaġġ minn dak il-bidu tal-ħolm.

“Li fadal hu li jagħmel 50 għadsa sabiex jogħdos fil-Galapagos,” jgħid, u jsemmi dik id-destinazzjoni bħala l-ewwel waħda fil-lista tax-xewqat tiegħu, segwita minn Lofoten fin-Norveġja – laqgħat ma’ annimali kbar huma ċarament fil-mira tiegħu. “Nivvjaġġa ħafna madwar id-dinja kollha, allura naħseb li nista’ nitlaq bil-moħbi għal għadsa jew tnejn!”

L-uniku żvantaġġ li jista’ jara bħala għaddas huwa li bħalissa ftit li xejn nies jafu l-lingwa tas-sinjali: “Għażlu li jafu biss sinjali bl-idejn limitati mhux tal-ASL għall-iskuba! Ma nistax nikkomunika magħhom isfel.

"Dan huwa eżattament dak li Thomas qed jipprova jagħmel: inaqqas id-distakk bejn żewġ dinjiet. L-oċean għadu wieħed mill-inqas postijiet esplorati fid-Dinja u, onestament, hekk ukoll il-potenzjal tas-sinjali bl-idejn."

Li tipperswadi lin-nies torox biex jibdew jgħudu m’għandux joħloq problema; Nyle jemmen li l-isfida hija “aktar li tħeġġeġ lill-għaddasa li jisimgħu mhux biss biex jinvolvu ruħhom fl-għadis iżda biex jieħdu korsijiet taħt għalliem għat-Torox. Ħadd ma jaf aħjar kif juża l-ġesti b’mod intelliġenti taħt l-ilma.

Skambju faċli ta' fehmiet fuq il-waqfa

"Rajt lil Thomas Koch jikkomunika ma' għaddasa li jisimgħu taħt l-ilma mingħajr diffikultajiet, billi juża ġesti ċari u intuwittivi li għamlu sens mill-ewwel. Naħseb li dawk li jitgħallmu li jisimgħu jkunu aħjar man-nies torox!"

Punt wieħed finali: Staqsejt lil Nyle jekk kienx sorpriż meta sar jaf li l-għaddasa spiss jirreferu għad-dinja ta’ taħt l-ilma bħala post storbjuż. “Din hija xi ħaġa ġdida għalija.” issa “– Ma kelli l-ebda idea!” iwieġeb. “Issa rrid nidħol f’dik it-toqba tal-fenek…”

Idejn tal-Ilma twaqqfet fl-2010 minn Thomas Koch, li minn dakinhar sar Ambassadiver tal-PADI. Iċ-ċentru tal-għadis tal-PADI fi Clearwater, Florida jilqa' persuni torox u b'diffikultajiet fis-smigħ u jgħid li jmexxi l-klassijiet u l-vjaġġi kollha tiegħu tal-għadis bl-użu tal-ASL biex jiżgura l-aċċessibilità kemm għall-individwi li jisimgħu kif ukoll għal dawk torox.

