Steve Backshall jiffoka fuq il-klieb il-baħar u l-balieni

Il-preżentatur tat-televiżjoni Steve Backshall li rebbieħ bosta premjijiet – kelliem ewlieni fl-inawgurali GO Diving Show ANZ avveniment fit-28-29 ta’ Settembru – se jkun qed ibiddel l-attenzjoni tiegħu lejn żewġ favoriti tal-bugħaddasa, il-balieni u l-klieb il-baħar.

Eroj ta' azzjoni kollha, Steve esplora wħud mill-aktar postijiet remoti fuq il-pjaneta. Dan, flimkien mal-għarfien bla paragun tiegħu tal-ħajja selvaġġa u d-dinja naturali, jagħmluh kelliem mistieden affaxxinanti.

Bħala wieħed mill-aktar preżentaturi okkupati fuq it-televiżjoni, forsi l-aktar magħruf għas-suċċess fenomenal tiegħu Deadly serje, Steve se jkun qed jidher fuq il-Palk Ewlieni f’Sydney flimkien ma’ dawk li jħobbu l-illuminarji tal-għadis Jill Heinerth, Richard Harris, Liz Parkinson u Pete Mesley.

Steve reċentement vvjaġġa madwar l-Atlantiku, l-Oċean Paċifiku u l-Oċean Indjan biex jiffilmja Whale għal Sky TV, programm innovattiv li jsegwi l-aktar speċi ikoniċi tagħna, li għadhom mhedda. Huwa ffilmja wkoll Spedizzjoni u, Kelb għal Sky TV u deher fi Il-Pjaneta Tagħna Nibdlu għall-BBC One tar-Renju Unit – sensiela ambizzjuża ta’ seba’ snin li tiddokumenta sitta minn tal-pjaneta l-aktar ekosistemi mhedda.

Shark with Steve Backshall hija sensiela rivelatorja li tiċċelebra l-għaġeb tal-klieb il-baħar u tneħħi l-ħrafa tal-klieb il-baħar bħala biss qattiela ta’ demm kiesaħ. Kreditu tar-ritratti: Sky UK Limited_True to Nature

Qabel dan, għal Art Mitlufa tal-Jaguar, huwa għamel l-ewwel tlugħ tal-Muntanja Upuigma fil-Venezwela, raqad fuq il-wiċċ tal-irdum vertikali, u sab speċi mhux magħrufa ta 'annimali fuq is-samit. Huwa wkoll abseiled fil-qiegħ tal-Kaiteur Falls fil-Gujana għall-wonderland mxarrba hawn taħt.

In Art Mitlufa tal-Vulkan, Steve kien l-ewwel barrani li daħal fil-Vulkan Mount Bosavi - fejn it-tim skopra daqs 40 speċi ġdida, inkluż l-akbar far fid-dinja! Steve ħa sehem ukoll fi spedizzjoni brutali ta' caving li fetħet passaġġ ġdid f'Mageni Cave fi New Britain.

Serje oħra jinkludu Spedizzjoni Alaska, fejn kważi kien inbela’ minn balieni humpback u ġie mimsuħ fl-imsaren ta’ glaċiera, u Il-Kaċċatur tal-Velenu, fejn ġarrab it-tingiż ta 'mijiet ta' nemel tal-balal (l-aktar invertebrat ta 'tingiż fid-dinja) f'ċerimonja ta' inizjazzjoni.

Films oħra li għamel jinkludu Wilderness St Kilda, Extreme Britain - Għerien, Trackers Springwatch, Alaska Live, Blue Planet Live u Dinjiet mhux skoperti ma' Steve Backshall.

Kittieb prolifiku, l-aktar ktieb riċenti ta’ Steve, Deep Blue, hija taħlita ta’ memorji, vjaġġar, u xjenza tal-baħar u ambjentali li teħodna f’mawra tal-ħafna dinjiet tal-ħajja akkwatika: minn deżerti taħt l-ilma u foresti tropikali għall-evoluzzjoni ta’ eroj tal-oċeani bħall-fekruna tal-baħar u l-kelb il-baħar abjad kbir, għal l-istat li qed jonqos malajr ta' l-ibħra polari bojod u s-sikek tal-qroll.

Bħallikieku dan ma kienx biżżejjed, fl-2023, Steve wera reżiljenza, determinazzjoni, sewqan, u ambizzjoni immensi biex jikser rekord dinji ġdid – għall-aktar ħin mgħaġġel biex jaqdef it-tul tax-Xmara Thames fir-Renju Unit.

It-taħditiet ta’ Steve fuq il-Main Stage se jkunu:

Titgħallem titkellem 'balieni'

Qed nidħlu f'era tad-deheb ta' kif nifhmu d-dinja tal-balieni, u fil-futur qarib meta nkunu nistgħu mhux biss nifhmu l-balieni, iżda anke nitkellmu lura...

Klieb il-baħar - eqdem mis-siġar

Laqgħat minn imnieħer għal imnieħer ma' kollox minn wobbegongs ċkejkna b'ġmiem sa bojod kbar, tigri, barrin u martell kbar.

Steve Backshall jiffoka fuq il-klieb il-baħar u l-balieni 3

Il-GO Diving Show ANZ

Dan l-avveniment annwali, li qed isir din is-sena fuq 28-29 Settembru fil- Showground ta’ Sydney fil-Park Olimpiku, huwa mmirat li juri l-aqwa tad-dinja ta’ taħt l-ilma tagħna lil kulħadd minn novizzi mhux maħduma li jew qed jikkontemplaw jidħlu fl-għadis, jew lestew il-korsijiet tal-livell tad-dħul tagħhom, sa għaddasa avvanzati, sa għaddasa tekniċi u CCR veteran. għaddasa.

Hemm firxa ta 'stadji - l-Istadju Prinċipali, il- ritratt Stage, l-Australia/New Zealand Stage, l-Inspiration Stage u l-Tech Stage – li se jospitaw għexieren ta’ kelliema minn madwar id-dinja, kif ukoll għadd ta’ karatteristiċi interattivi li jixirqu żgħażagħ u kbar, minn esperjenzi ta’ għadis VR, trydives. , pool ta 'dimostrazzjoni, sirena, u ħafna aktar.

Madwar l-istadji u l-karatteristiċi se jkun hemm firxa wiesgħa ta’ esebituri, minn bordijiet tat-turisti u operaturi turistiċi għal resorts, liveaboards, taħriġ aġenziji, bejjiegħa bl-imnut, manifatturi, u organizzazzjonijiet ta’ konservazzjoni.

Il-GO Diving Show UK tal-2024, li issa fil-ħames sena tiegħu, ġibed aktar minn 10,000 parteċipant fi tmiem il-ġimgħa, u mifrux fuq medda ta’ 10,000 sq m ta’ spazju għall-wirjiet, u l-varjant tal-Awstralja u New Zealand jaspira li jilħaq dan il-livell fis-snin li ġejjin.

Id-dħul għall-GO Diving Show ANZ inawgurali huwa kompletament bla ħlas – irreġistra hawn biex tikseb il-biljetti tiegħek għal dak li huwa bla dubju l-avveniment tal-għadis tal-2024 fl-Awstralja. Hemm ħafna parkeġġ fuq il-post u l-post huwa faċli biex tasal b'ħafna għażliet ta 'trasport, għalhekk daħħal id-dati fid-djarju tiegħek issa u pprepara għal tmiem il-ġimgħa epika li tiċċelebra kull forma ta' għadis.