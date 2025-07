Sheree Marris iġġib il-qarnit fuq il-Palk Prinċipali

Il-bijologa tal-baħar, awtriċi rebbieħa ta’ premji u produttriċi ta’ dokumentarji Sheree Marris se tkun fuq il-Palk Prinċipali f’Settembru GO Diving Show ANZ f'Sydney, u se titkellem dwar il-ħajjiet strambi, skandalużi u barra minn din id-dinja ta' qarnit.

Li kieku Sheree kellha l-ħila tagħha, kienet tibdel il-pulmuni għall-garġi u tibdel is-saqajn għal denb ta’ sirena brillanti—imma peress li l-evoluzzjoni kellha pjanijiet oħra, tqatta’ l-ġranet tagħha tonfoħ il-bżieżaq u tagħmel mewġ fil-konservazzjoni tal-baħar. Hija magħrufa għall-ħolqien ta’ proġetti kuraġġużi u innovattivi li jnaqqsu d-distakk bejn ix-xjenza u l-pubbliku – aħseb f’wirjiet internazzjonali, films IMAX u kampanji li jiġbdu l-attenzjoni tal-ġurnalisti.

Il-pubblikazzjonijiet tagħha jinkludu KamaSEAtra – Secrets of Sex in the Sea, għaddasa sfaċċata fid-dinja ta’ taħt l-ilma tar-riproduzzjoni, u l-aħħar ktieb tagħha Octopuses: Underwater Wonders. B’ħila kbira li tbiddel ix-xjenza kumplessa fi stejjer affaxxinanti, Sheree hija wkoll kummentatriċi regolari tal-midja, Adjunct fl-Università James Cook, u ġiet rikonoxxuta b’diversi premjijiet Young Australian of the Year, il-Midalja taċ-Ċentinarju, u l-Premju tal-Kumitat għal Melbourne Achiever. Stenna passjoni, skop u ftit impertinenza.

Il-GO Diving Show ANZ

Dan l-avveniment annwali, li qed isir din is-sena fuq 6-7 Settembru fil- Showground ta’ Sydney fil-Park Olimpiku, huwa mmirat li juri l-aqwa tad-dinja ta’ taħt l-ilma tagħna lil kulħadd minn novizzi mhux maħduma li jew qed jikkontemplaw jidħlu fl-għadis, jew lestew il-korsijiet tal-livell tad-dħul tagħhom, sa għaddasa avvanzati, sa għaddasa tekniċi u CCR veteran. għaddasa.

Hemm firxa ta 'stadji - l-Istadju Prinċipali, il- ritratt l-Istadju, l-Istadju tal-Awstralja/New Zealand, l-Istadju tal-Inspirazzjoni u l-Istadju tat-Teknoloġija – li se jospitaw għexieren ta’ kelliema minn madwar id-dinja, kif ukoll għadd ta’ karatteristiċi interattivi li jaqdu kemm għaż-żgħar kif ukoll għall-kbar, minn esperjenzi ta’ għadis VR, pixxina ta’ dimostrazzjoni, pixxina ta’ trydive, u ħafna aktar.

Madwar l-istadji u l-karatteristiċi se jkun hemm firxa wiesgħa ta’ esebituri, minn bordijiet tat-turisti u operaturi turistiċi għal resorts, liveaboards, taħriġ aġenziji, bejjiegħa bl-imnut, manifatturi, u organizzazzjonijiet ta’ konservazzjoni.

Ikseb il-biljetti tiegħek issa!

Il-biljetti għall-GO Diving Show ANZ qegħdin għall-bejgħ issa, u tista' tieħu vantaġġ mill- Offerta ta' 2 għal 1 għal dawk li jixtru kmieni sad-9 ta' Settembru – int u l-ħabib/ħabiba/sieħeb/sieħba/konjuġi tiegħek tistgħu żżuru għal biss $12, u t-tfal ta’ 16-il sena jew inqas jidħlu b’xejn, u b’hekk tkun il-ġurnata perfetta għall-familja kollha. Hemm ħafna parkeġġ fuq il-post u l-post huwa faċli biex tasal għalih b’ħafna għażliet ta’ trasport, għalhekk ikteb id-dati fid-djarju tiegħek issa u lesti għal tmiem il-ġimgħa epiku li jiċċelebra l-forom kollha ta’ għadis.