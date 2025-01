Scuba Diver Amerika ta' Fuq ħarġa 24 issa

at

at 4: 12 pm

Ikklikkja hawn għal Scuba Diver Amerika ta' Fuq ħarġa 24

Issa hemm ħlas żgħir fix-xahar biex taqra l-aħħar diġitali Scuba Diver l-Amerika ta' Fuq rivista, iżda għandna prova ta' 30 jum b'xejn għall-firma fuq l-aħħar diġitali kwistjoni.

Inkella, tista' taqra l- diġitali rivisti minn kwistjoni 23 u preċedenti b'xejn biss billi żżur il- websajt.

Jew mur f'ħanut tal-għads u aqbad a jistampaw kopja b'xejn.

Aħbarijiet rawnd-up

Bastiment uniku ta’ riċerka FLIP salvat mill-iscrapyard, Sea Bees iniedi hop on, hop off liveaboard, imsieħba Scuba Show ma’ GO Diving Show, u l-għaddasa tal-grotta Bill Gavin imut.

Indoneżja

Il-Gżira ta’ Komodo hija magħrufa bħala d-dar tal-akbar gremxula fid-dinja, id-dragun ta’ Komodo. Laqgħa wiċċ imb wiċċ ma 'dawn ir-rettili ġganti hija bla dubju esperjenza ta' lista ta 'barmil, iżda hija 'l bogħod mill-unika ħaġa li tħajjar lill-għaddasa lejn dan ir-reġjun tal-Indoneżja, kif jispjega Walt Stearns.

Il-Gżejjer tal-Bajja tal-Ħonduras

Il-fehim tal-ġeografija u l-ġeoloġija ta’ sit tal-għads dejjem iżid mat-tgawdija tal-esperjenza, u Walt Stearns tfakkar f’dan il-fenomenu fl-iktar żjara reċenti tiegħu f’Roatan, l-akbar mill-Gżejjer tal-Bajja tal-Ħonduras.

Q&A ma’ Dawn Kernagis, l-ewwel parti

Aħna nitkellmu ma 'Women Divers Hall of Famer Dawn Kernagis NEEMO Aquanaut mħarrġa min-NASA u Direttur tar-Riċerka Xjentifika f'DEEP, dwar dak li jqanqal l-interess kontinwu tagħha fil-pjaneta blu tagħna, u x'inhu l-futur għall-għajxien taħt l-ilma.

Fotografija ta 'taħt l-ilma

Matul is-snin tiegħu bħala fotografu pro, Walt Stearns ipprovda mijiet ta’ stampi użati f’pubblikazzjonijiet nazzjonali u internazzjonali, u hawnhekk jiżvela xi sigrieti.

Netwerk ta 'Twissija Divers

L-aħħar ħjiel u pariri mill-esperti tad-DAN.

Il-Filippini

Adrian Stacey jagħti ħarsa aktar mill-qrib lejn storja ta’ suċċess ta’ konservazzjoni tal-baħar vera fil-Filippini meta jżur il-Gżira Apo, diversa u ikkulurita, ftit ‘il barra mill-kosta tal-provinċja ta’ Negros Orjentali.

TECH: Bikini Atoll, l-ewwel parti

Don Silcock jagħti bidu għal sensiela ta’ artikli dwar il-Mekka tal-bdil ta’ Bikini Atoll, li jibdew b’ħarsa ġenerali lejn l-Operazzjoni Crossroads, ir-riżultati devastanti, u l-pożizzjoni tal-limbu li għaddejjin tal-gżejjer indiġeni.

X'hemm Ġdid

Prodotti ġodda li jidħlu fis-suq, inkluż l-ismartwatch Fenix ​​8 ta' Garmin, li issa fih mod ta' għadis rikreattiv sa 130 pied, kuluri ġodda għax-xafra tas-Scubapro Seawing Supernova, u l-akkomodazzjoni tal-ismartphone SeaLife SportDiver Ultra.

Test Extra

Id-Direttur Editorjali Mark Evans jikkalkula u jirrevedi s-Seac Smart BCD, tradizzjonali ġakketta-style buoyanct kontroll apparat, iżda wieħed li jistenna l-parti u jagħmel xogħolha tajjeb.

# StaqsiMark

Użi differenti għal irkiekel, nitrox u regolaturi, u rekwiżiti tal-viża meta tkun fuq liveaboard.