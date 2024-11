Mission Blue Planet: Astronawta fuq scuba

Jista’ jkun li rtirat mill-ħajja preċedenti tagħha fl-orbita iżda l-ispazjali u l-bugħaddasa NICOLE STOTT għadha fuq missjoni – biex tagħmilna lkoll konxji tal-konnessjonijiet vitali bejn il-kożmo u d-dinja immersa tagħna. Hija titkellem ma' Steve Weinman

Mistednin f'COMO Cocoa Island fil-Maldivi kienu kuntenti reċentement li ngħaqdu fl-għaddasa tagħhom minn ħadd ħlief astronawta veteran - xi ħadd li kien esperjenza minn kollox minn drift dives sat-diving sat-space walks fi żmienha.

Anke dawn l-għexieren ta’ snin kollha fl-Era Spazjali, fi żmien meta ċ-ċittadini b’qalb tajba qed jagħmlu l-vjaġġi tagħhom stess li jmorru lil hinn mill-gravità żero, irġiel u nisa professjonali tal-ispazju jibqgħu razza rari.

Min-naħa tagħha, Nicole Stott kienet qed tgawdi l-għadis fuq is-sikek fl-Oċean Indjan u opportunità ġdida biex tiddiskuti s-suġġett favorit tagħha: ir-rabtiet multipli bejn l-oċeani u l-ispazju.

COMO Cocoa Island, post għal Kamp reċenti tal-Gżira Astronawti (COMO Cocoa Island)

Il-resort tal-Atoll Male tan-Nofsinhar, bit-33 villa fuq l-ilma tiegħu, kien qed jospita dak li ġie ċċarġjat bħala “Island Astronaut Camp”, bil-waqfa ta’ Nicole r-riżultat ta’ sħubija bejn COMO u l-inizjattivi ġemellati qrib qalbha, Space For A Better World u il-Fondazzjoni Space For Art.

Akkumpanjati minn għalliema miċ-ċentru tal-għads tal-PADI Cocoa Island, Nicole u l-mistednin esploraw siti bħal Shambhala Reef, qrib ir-resort, u Bay Reef, imqiegħda f'laguna ta '12-il metru fond u li fiha firxa b'saħħitha ta' frejms ta 'propagazzjoni tal-qroll.

L-għaddasa kienu favoriti mill-ħajja tal-baħar lokali: klieb il-baħar tas-sikka blacktip, Napuljun wrasse u kemm fkieren hawksbill kif ukoll ħodor dehru, flimkien ma 'kast ta' appoġġ ta 'sallura murena, sweetlips orjentali, gandoffli ġganti, ħut anemone, gambli aktar nodfa, pixxi tal-bandiera, lionfish u farfett.

Nicole Stott tesplora s-sikka (COMO Cocoa Island)

Tsib fekruna (COMO Cocoa Island)

Wara l-għaddasa tagħhom, il-mistednin setgħu jieklu ma’ Nicole taħt l-istilel u jkomplu d-diskussjonijiet tagħhom matul il-lejl.

“Konna x-xorti li nagħmlu dawn il-Gżira Astronawti Camps f’diversi minn KOMOpostijiet sbieħ madwar id-dinja,” tgħid Nicole. “Waħda mill-affarijiet li nħobbu dwar dan ix-xogħol ma’ COMO hija li jifhmu l-konnessjoni bejn il-baħar u l-ispazju – li ngħixu fuq pjaneta tal-oċean.

“Huma japprezzaw li t-tfal li jżuru l-lokalitajiet tagħhom jistħoqqilhom esperjenza sinifikanti, u jilqgħu lit-tfal mill-komunitajiet lokali biex jipparteċipaw. Dan huwa importanti ħafna għalina – u, jekk ma jistgħux iwasslu lit-tfal lokali fil-post tar-resort, jipprijoritizzaw li noħorġuna lejn l-iskejjel u l-komunitajiet lokali.

"Aħna wkoll grati ħafna li dawn il-lokalitajiet jippermettulna l-opportunità li nidħlu fl-ilma biex ngħaddu, u li nistgħu ninkorporaw attivitajiet ta 'konservazzjoni bħar-restawr tal-qroll, it-tħawwil ta' mangrovja u t-tindif tal-bajjiet."

Kelb il-baħar waħdu (COMO Cocoa Island)

Tard għal scuba

Nicole Stott discovered scuba a little late in life, she says. “I was in my 30s and a group of friends I worked with at the Kennedy Space Centre all went to PADI classes together. Then we all did our first Ilma miftuħ check-out dive together on Delray Beach.

"Il-ħin kollu, kont qed nikkummenta dwar kif ma stajtx nemmen li kont nistenna daqshekk biex nibda ngħaddas!"

That was half a lifetime ago. NY-born Nicole, now 61, might have been working for NASA but it would take some time before she was selected to be an astronaut. “I think I always appreciated the connection between what we experience in the ocean and what we experience from space,” she says. “Turns out to be more connected than I expected.”

Il-karriera tagħha kienet bdiet fl-1987 meta, armata bi grad ta' inġinerija ajrunawtika, ingħaqdet ma' Pratt & Whitney bħala inġinier tad-disinn strutturali. Malajr kompliet biex tingħaqad man-NASA f’Kennedy fi Florida, u fl-1998 ittrasferiet lejn Johnson Space Center fi Houston, Texas.

Selection as a NASA mission specialist in 2000 meant two years of taħriġ and evaluation before being assigned to the Astronaut Office Station Operations Branch. Space was beckoning, and Nicole finally became flight engineer on International Space Station expeditions 20 and 21, and a mission specialist on the connected Space Shuttle missions in 2009 and 2011.

Nicole Stott l-astronawta (NASA)

L-ewwel minn dawk il-missjonijiet tal-ISS ratha tipparteċipa fl-ewwel walk spazjali tagħha, u kienet ukoll l-aħħar membru tal-ekwipaġġ tal-espedizzjoni li rritornat lejn id-Dinja permezz tal-Space Shuttle. B’kollox qattgħet 104 jum fl-ispazju.

'Kull astronawta huwa bugħaddas'

Il-karriera ta’ Nicole fin-NASA damet għal 27 sena, iżda meta rtirat fl-2015 ma kellha l-ebda intenzjoni li toqgħod lura – it-trajettorji ta’ l-ispazju u l-iskuba magħquda tagħha kienu ħallewha f’missjoni.

She had continued to scuba dive, though she had never felt the need to progress through the PADI ranks and remains an Ilma miftuħ Diver to this day, albeit one with some very esoteric experiences under her belt.

Dawn jinkludu ħafna ads fil-Laboratorju tal-Buoyancy Neutral tan-NASA (NBL) f'Johnson bi tħejjija għal gravità żero u dawk il-mixjiet fl-ispazju, kif ukoll il-kisba ta' ħiliet avvanzati bi tħejjija għall-għadis b'saturazzjoni fuq il-ħabitat tar-riċerka taħt il-baħar Aquarius fi Florida.

Nicole is prepared for a NBL taħriġ dive (NASA)

“F'dawn il-jiem kull astronawta huwa bugħaddas – jew isir wieħed meta jintgħażlu,” tgħid Nicole. Ħafna mill-għadis rikreattiv tagħha sar barra mill-gżira ta’ Bonaire fin-Nofsinhar tal-Karibew. "Huwa daqshekk aċċessibbli u tant sabiħ għar-raġunijiet kollha li aħna nodfa - kulur u diversità tal-ħajja."

Esperjenzi ġodda dejjem jappellaw, madankollu, u l-Maldivi daħlu f'dik il-kategorija. “Huwa tant interessanti għalija li nara kemm il-ħajja u s-sbuħija jistgħu jkunu differenti minn post għall-ieħor fid-Dinja – dejjem qed inqabbel l-għaddas ma’ dak li esperjenzajt f’Bonaire.

“Għalija, dak li jagħmel kull post favorit huma n-nies li nasal biex nogħdos magħhom. Inħobbha b’mod speċjali meta nista’ nogħdos ma’ ibni – ilu jogħdos u jħobbu minn meta kellu 11-il sena.” Bugħaddas ukoll huwa r-raġel ta' Nicole, Christopher “imprenditur spazjali” imwieled fl-Isle of Man. Il-koppja huma bbażati f'San Pietruburgu, Florida.

'Ma tistax sempliċement titla' fil-vapur spazjali tiegħek'

Il-missjoni tal-ħabitat ta’ riċerka taħt il-baħar Aquarius fl-2006 kienet “esperjenza li tispikka” għal Nicole. Bħala membru tal-ekwipaġġ fuq il-proġett NEEMO 9 (Operazzjonijiet tal-Missjoni tal-Ambjent Estrem tan-NASA), hija kienet ħadmet fil-fond ma 'ħames aquanauts oħra għal 18-il jum.

“Kien hemm xi ħaġa straordinarja dwar kif tgħix fi u tesperjenza l-għaġeb u l-għaġeb ta’ ‘l-ispazju ta’ ġewwa’,” tirrifletti hi.

Nicole Stott barra Aquarius waqt il-missjoni NEEMO 9 (NASA)

Kien Aquarius li pprovda dak li hi tqis bħala l-aħjar analogu għall-ħajja u x-xogħol fl-ispazju. “Ladarba jinżel f’60 pied [18-il metru] fl-abitat għal siegħa, ġismek ikun tant saturat bin-nitroġenu li ma tistax sempliċement tgħum bla periklu sal-wiċċ. Li tkun hemm għal perjodu estiż ta 'żmien, f'dak l-ambjent estrem, kien kemm fiżikament kif ukoll psikoloġikament qrib kemm tista' tasal għall-ispazju.

“Ma tistax tmur barra mingħajr tagħmir speċjali biex tgħix – scuba gear / spacesuit. Ma tistax sempliċiment tirkupra fil-wiċċ jekk xi ħaġa tmur ħażin – l-ewwel trid tikseb kemm l-ekwipaġġ tiegħek kif ukoll il-vettura tiegħek f’konfigurazzjoni sigura, bħal fl-ispazju, fejn ma tistax sempliċement titla’ fil-vapur spazjali tiegħek kull darba li xi ħaġa tmur ħażin. .

Membri tal-ekwipaġġ NEEMO 9 (NASA)

"L-ispazju ristrett, il-komunikazzjoni mat-tim ta 'kontroll tal-missjoni tiegħek, l-ikel, l-approċċ minimu għal dak li huwa verament meħtieġ biex jgħixu u jirnexxu, ix-xjenza li nagħmlu - kollha huma simili fiż-żewġ postijiet. U l-esplorazzjoni u Awe u wonder!

“Niċċajtaw li naslu ngħixu u naħdmu fl-ispazju ta’ ġewwa – imdawra bil-pjaneta tagħna – biex nippreparaw biex ngħixu u naħdmu fl-ispazju – fejn inkunu qed indawru l-pjaneta.”

'Il-pjaċir huwa l-uġigħ'

Could any other experience ever beat extra-vehicular activity – a spacewalk – for thrills? For Nicole everything from the taħriġ onwards was a joy. “Iħobbha!" hi tgħid.

Fil- Neutral Buoyancy Lab kien “frisk ħafna li tkun tista’ togħdos bi tħejjija għal spacewalk, u li tkun f’post fejn l-ilma tant ikun ċar li qisu arja, u għadis madwar stazzjon spazjali f’pool.

Attività extra-vettura 'l fuq mill-pjaneta blu (NASA)

“L-għadis huwa probabbilment l-eqreb li tista’ tasal biex tkun bla piż, speċjalment jekk tagħmel xogħol tajjeb biex tikseb lilek innifsek newtrali f’wiċċ l-ilma għall-għaddas tiegħek. L-għadis fl-NBL ċertament jagħmel xogħol tajjeb daqs kemm naħseb li nistgħu nagħmlu fl-ilma hawn fid-Dinja, imma xorta jkollok it-tkaxkir tal-ilma u l-piż u l-inerzja tal-ilbies spazjali.

“Li naħdem fil-libsa ta’ 300lb [136kg] fl-ilma hija probabbilment l-iktar ħaġa fiżikament ta’ sfida li qatt għamilt – il-pjaċir huwa l-uġigħ.

“B'xorti tajba dak ix-xogħol kollu u l-isfidi fil-pool jintlaqgħu fl-ispazju b'moviment kważi mingħajr sforz fil-mikrogravità – jien grat li mhux bil-maqlub.

"Biex tkun tista 'tgħaddas biss fl-NBL madwar il-ħardwer tal-istazzjon spazjali fil-pool tpoġġik fi stat mentali tassew mill-isbaħ, u antiċipazzjoni ta' kif se tkun li tgħolli f'ilbies spazjali madwar il-hardware reali fl-ispazju.

“M'hemm l-ebda mod aħjar biex tistabbilixxi familjarità mal-barra tal-vapur spazjali, l-istazzjon spazjali u l-ħardwer estern tiegħek milli tkun mill-qrib u personali ma' dan kollu fil-pool. Għandna laboratorju VR frisk li jgħin ukoll.

“Għalija, li twettaq walking fl-ispazju tixbaħ ħafna għadis għal raġuni oħra – hija waħda minn dawk l-esperjenzi li fil-fatt hija verament diffiċli biex tiddeskrivi, u hija ħafna aktar tal-biża milli qatt timmaġina li tkun. Nirrakkomandahom ħafna lit-tnejn!”

Ixejjen waqt EVA fuq ISS 128 (NASA)

Allarm ta 'emerġenza

Ta’ Nicole taħriġ has helped her to steer clear of any unwelcome “extreme” space or scuba experiences, “but definitely things have gone wrong or not as planned in both places. It’s why we prepare so much for all the things we think or know can go wrong.

“Wieħed mill-iktar mumenti kburin tiegħi fl-ispazju kien l-ewwel darba li esperjenzajt l-allarm ta’ emerġenza li jintefa’ fit-3am, u rajt kemm l-ekwipaġġ tagħna ħareġ f’wiċċ l-ilma mill-kompartimenti tal-ekwipaġġ tagħna, kien responsabbli għal kulħadd u mort jaħdem biex insolvu l-problema kif kellna. ġie mħarreġ biex jagħmel fid-Dinja.

“I think my PADI taħriġ and later preparation for the NEEMO mission did the same for me in the underwater environment. Situational awareness – for your buddy, your equipment, your environment – are key in both sea and space. I’d argue that situational awareness pays off to the benefit of all in all environments.”

Nicole riding the line fis-sit Aquarius (NASA)

F’Londra attendejt għal wieħed mill-ewwel minn dawk ippjanati li jkunu sensiela ta’ avvenimenti ta’ diskussjoni fuq skala kbira organizzati minn Nicole u l-kollaboraturi tagħha, din fil-Mużew tax-Xjenza.

Forsi għadha fl-istadju sperimentali, deher li taqa' vittma tas-suċċess tagħha stess - tant kienet ġibdet kelliema mistiedna bi kwalifiki għolja għall-istadju li r-restrizzjonijiet ta' ħin naqqsu ċ-ċansijiet ta 'ħafna dibattitu sinifikanti bejniethom.

Hekk kif kompla l-avveniment, madankollu, beda jħaffer b'mod pjuttost effettiv fir-relazzjoni kkomplikata bejn l-esplorazzjoni spazjali u l-esplorazzjoni tal-ibħra tal-pjaneta blu tagħna.

Waħda mill-punti ewlenin għalija kienet il-punt sa fejn issa qed nesploraw u nissorveljaw l-oċeani f'minuti dettall xjentifiku bl-użu ta' ħarsa ġenerali bis-satellita. Il-konvinzjoni ta’ Nicole hija li l-isforzi kollha fl-ispazju jġibu dividendi fid-Dinja, kif spjegat fil-ktieb tagħha Lura għad-Dinja jew “Dak li l-Ħajja fl-Ispazju Tgħallimni Dwar il-Pjaneta tad-Dar Tagħna U l-Missjoni Tagħna Li Nipproteġuha.

It-tagħlim tal-ħut fil-Maldivi (COMO Cocoa Island)

Madwar l-istess żmien tal-avveniment tal-Mużew tax-Xjenza, iż-żewġ non-profits ta’ Nicole kienu qed jaħdmu ma’ terz, Oċean Kultura Ħajja, biex tieħu f'idejha l-iskrins kbar f'Piccadilly bi xbihat tal-ħajja tal-baħar, billi titlob lill-individwi, korporazzjonijiet u gvernijiet "jingħaqdu fil-ġlieda biex jipproteġu l-ekosistemi vitali tad-Dinja".

Akwarelli fl-ispazju

Nicole tiddeskriviha Spazju Għal Dinja Aħjar bħala "li jgħaqqdu l-ispazju-kurjuż għall-ispazju-serju", filwaqt li l- Fondazzjoni Spazju għall-Arti hija ddedikata biex "tgħaqqad komunità planetarja ta 'tfal permezz tal-għaġeb u l-meravilja tal-esplorazzjoni tal-ispazju u l-qawwa tal-fejqan tal-arti".

L-ex-astronawta kien fil-fatt l-ewwel persuna li pproduċiet pitturi bl-akwarell fl-ispazju. "L-arti tiegħi hija ispirata mill-biża 'u l-għaġeb li nesperjenza kullimkien," tgħid.

“L-opinjonijiet tad-Dinja mill-ispazju, il-vettura spazjali tiegħi, l-opinjonijiet tan-naħa ta’ taħt ikkulurita ta’ Aquarius, il-kreaturi inkredibbli li naraw fl-għaddasa tagħna, l-icebergs fl-Antartika – l-ispirazzjoni madwarna hija bla tmiem. Aħna qegħdin fuq missjoni bi skop ħafna biex nispiraw lin-nies jifhmu kif ix-xogħol kollu li qed nagħmlu fl-ispazju huwa fl-aħħar mill-aħħar għall-benefiċċju tal-ħajja kollha fid-Dinja.”

Trio ta' raġġi tal-ajkla (COMO Cocoa Island)

Staqsejt x’in-nies li tiltaqa’ ma’ Nicole fid-diversi avvenimenti tagħha kienu l-aktar ħerqana biex jitgħallmu dwar l-ispazju u l-esperjenzi tagħha hemmhekk?

“L-għaddasa b’mod partikolari huma interessati fix-xebh bejn l-għadis u li jkunu fl-ispazju. Huma wkoll dawk li donnhom jistaqsu dwar għaliex qed nonfqu aktar flus fl-ispazju milli proprju hawn fuq il-pjaneta tagħna, fl-oċean, biex nesploraw u nsolvu l-isfidi planetarji tagħna.

“Aħna nħobbu dawn il-konversazzjonijiet, għax tagħtina l-opportunità li nitkellmu dwar il-fatt li dak li nagħmlu fl-ispazju huwa ‘Off the Earth, For the Earth’ – li dak kollu li qed nagħmlu hemmhekk hu fl-aħħar mill-aħħar dwar it-titjib tal-ħajja fid-Dinja.

“Qed inkejlu s-sinjali vitali tal-pjaneta tagħna mill-ispazju – il-biċċa l-kbira tal-informazzjoni kritika li għandna bżonn biex nifhmu l-istat tal-oċean u l-pjaneta tagħna b’mod ġenerali – li mbagħad jippermettulna nsolvu l-akbar sfidi planetarji tagħna.

"U l-għaddasa, bħal kulħadd, huma interessati f'kif tkun bniedem li jagħmel titjira spazjali umana."

Il-linja blu rqiqa

Snapper strixxa blu (COMO Cocoa Island)

Kieku tqatta’ ħin fl-ispazju nbidlet lil Nicole? "Iva, ma naħsibx li tista 'tkun bniedem u tmur f'post bħall-ispazju, tesperjenza dak il-punt ta' vantaġġ straordinarju, mingħajr ma tinbidel għall-aħjar," tgħid.

“Naħseb li l-istess jgħodd għall-għadis. Tmur fl-ispazju u l-għadis - fil-fatt kwalunkwe esperjenza tal-biża 'u mill-isbaħ - għandhom jittieħdu bħala sejħa għall-azzjoni.

“Int tistabbilixxi konnessjoni mal-pjaneta b’mod kompletament ġdid. Tapprezza r-realtà sempliċi – iżda, jien nargumenta, konvinċenti – ta’ min u fejn aħna lkoll fl-ispazju flimkien.

“Aħna ngħixu fuq pjaneta tal-oċean. Aħna lkoll Earthlings. L-unika fruntiera li tgħodd hija dik il-linja blu rqiqa ta’ atmosfera li tgħattina u tipproteġina lkoll.

Nicole Stott tgħaddis fl-ispazju (NASA)

“U s-sejħa aħħarija għall-azzjoni hija li lkoll naċċettaw ir-rwol tagħna bħala sħabna tal-ekwipaġġ u mhux passiġġieri fuq vapuri spazjali tad-Dinja – billi nagħmlu hekk, ikollna s-setgħa li noħolqu futur għall-ħajja kollha fuq id-Dinja li hija sabiħa daqs kemm tidher minnha. spazju.

“Għalna lkoll hawn fid-Dinja, ma nistax nesprimi biżżejjed kemm hu aqwa li nidħlu taħt l-ilma u nesperjenzaw l-ispazju ta’ ġewwa – biex nifhmu l-interkonnettività tal-ħajja kollha fid-Dinja, nesperjenzaw is-sbuħija, u niżviluppaw apprezzament akbar għall- Awe u wonder li madwarna kuljum.

"Għandna bżonn biss niftħu qalbna u moħħna għaliha u nieħdu l-pass!"

