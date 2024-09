Ingħaqad magħna għal screening esklussiv ta' Diving Into The Darkness

Aħna kuntenti li l-inawgurali GO Diving Show ANZ (28-29 ta’ Settembru f’Sydney Showground) se jinbeda b’mod tajjeb – bi skrinjar esklussiv fuq il-Main Stage tad-dokumentarju fenomenali rebbieħ ta’ premjijiet Diving Into The Darkness.

Ingħaqad magħna fid-9.45am fil-Main Stage is-Sibt filgħodu u pprepara għal wieħed mill-aktar dokumentarji li rajt fl-aħħar snin (aqra r-reviżjoni sħiħa tiegħi hawn taħt). Saħansitra aħjar, immedjatament wara l-wiri, Jill Heinerth nnifisha se tkun qed tgħawweġ il-Main Stage biex tagħti preżentazzjoni mill-aqwa. Direttur Nays Baghai se jkun ukoll fl-ispettaklu, li jieħu l-ANZ / Inspiration Stage is-Sibt wara nofsinhar.

Reviżjoni: Għaddas fid-dlam

Mark Evans: Meta l-ewwel smajt dwar Għaddas Fid-Dlam, Kont ħerqana ħafna li naraha għalija nnifsi, speċjalment peress li tiċċentra fuq il-ħabib tiegħi u leġġenda tal-għadis Jill Heinerth. L-istorja tagħha ilha jistħoqqilha li tintwera, u issa kelli l-opportunità naraha mill-ewwel, nista' nikkonferma li l-produttur tal-films Nays Baghai qabeż lilu nnifsu bid-dokumentarju finali - tassew jistħoqqilha l-akkomodazzjonijiet kollha li diġà rċieva fiż-żmien qasir li ilha rilaxxata.

Il-film diġà rebaħ il-premju tal-Aħjar Feature Dokumentarju fil-Festival Internazzjonali tal-Films ta’ Santa Barbara ta’ din is-sena, u l-premju ta’ Eċċellenza Eċċellenti fl-avveniment Dokumentarji Mingħajr Fruntieri.

Wieħed mill-akbar għerien ħajjin fid-dinja, l-esploratur Kanadiż Heinerth kien involut f'uħud mill-espedizzjonijiet l-aktar impenjattivi u ċċelebrati, minn stħarriġ tal-itwal għerien fid-dinja fil-Messiku sa jiskopri għerien ġganti tal-iceberg fl-Antartika.

Għadu minn Diving Into The Darkness

Magħquda ma’ xi wħud minn dawn l-għaddas epika, li huma murija bi klipps u ritratti tal-arkivju, id-dokumentarju ta’ 96 minuta jinkludi intervisti intimi u flashbacks animati għas-snin iżgħar ta’ Heinerth, li jgħinu biex tispjega l-motivazzjoni tagħha biex tieħu sehem fi sfidi estremi bħal dawn.

Iktar minn 100 ħbieb tagħha mietu fil-fond, iżda hija ssostni li kull avventura tressaqha pass eqreb biex issir il-mara li xtaqet li tkun iltaqgħet ta’ tifla.

Dejjem emmint li hemm żewġ tipi ta’ għaddasa – dawk li jħobbu l-għadis fl-għerien, u dawk li le – u jien naqa’ sod f’din l-aħħar kategorija. Dejjem kien hemm xi ħaġa dwar l-għerien li tagħtini ‘the willies’, u Diving Into The Darkness m’għamel xejn biex ibiddel fehmi!

Għadu minn Diving Into The Darkness

Meta nara filmati tal-għaġeb ta' Jill tixxerja mingħajr sforz minn ġo sistemi ta' għerien imżejna b'stalaktiti, stalagmiti u oddities topografiċi oħra, f'viżibilità ċara spettakolari, irrid ngħid li bdejt nitħajjar mill-inqas ammont.

Iżda mbagħad segmenti oħra – partikolarment mument koroh mitluf f’grotta iffilmjat eċċezzjonalment tajjeb minn Nays u t-tim (taf sew li huwa rikreazzjoni tal-inċident inkwistjoni, iżda tant inġibed tajjeb li qalbek tibda tgħaġġel hekk kif tinqabad fis-sitwazzjoni) – erħi l-ġenn momentanju tiegħi u nerġa’ nagħmel fil-kategorija ta’ bugħaddas ‘Nżomm mal-fdalijiet, il-ħitan u s-sikek’!

Jill Heinerth hija kelliem captivating jekk int xortik tajba biżżejjed li taqbadha fuq il-palk, u l-kariżma u l-personalità tagħha ħarġet mill-film bħalma kienet bilqiegħda eżatt quddiemek. Dan huwa kkumplimentat mill-ħiliet tal-isparar ta 'Nays Baghai, li ċertament jaf kif jaqbad xeni epiċi bil-kamera. Dan huwa bil-bosta wieħed mill-aqwa dokumentarji li jiffokaw fuq l-għadis li rajt f’ħafna snin.

Ingħaqad magħna għal screening esklussiv ta' Diving Into The Darkness 5

Il-GO Diving Show ANZ

Dan l-avveniment annwali, li qed isir din is-sena fuq 28-29 Settembru fil- Showground ta’ Sydney fil-Park Olimpiku, huwa mmirat li juri l-aqwa tad-dinja ta’ taħt l-ilma tagħna lil kulħadd minn novizzi mhux maħduma li jew qed jikkontemplaw jidħlu fl-għadis, jew lestew il-korsijiet tal-livell tad-dħul tagħhom, sa għaddasa avvanzati, sa għaddasa tekniċi u CCR veteran. għaddasa.

Hemm firxa ta 'stadji - l-Istadju Prinċipali, il- ritratt Stage, l-Australia/New Zealand Stage, l-Inspiration Stage u l-Tech Stage – li se jilqgħu għal għexieren ta’ kelliema minn madwar id-dinja, kif ukoll għadd ta’ karatteristiċi interattivi li jixirqu żgħażagħ u xjuħ, minn esperjenzi ta’ għadis VR, a pool ta’ dimostrazzjoni, u ħafna aktar.

Madwar l-istadji u l-karatteristiċi se jkun hemm firxa wiesgħa ta’ esebituri, minn bordijiet tat-turisti u operaturi turistiċi għal resorts, liveaboards, taħriġ aġenziji, bejjiegħa bl-imnut, manifatturi, u organizzazzjonijiet ta’ konservazzjoni.

Il-GO Diving Show UK tal-2024, li issa fil-ħames sena tiegħu, ġibed aktar minn 10,000 parteċipant fi tmiem il-ġimgħa, u mifrux fuq medda ta’ 10,000 sq m ta’ spazju għall-wirjiet, u l-varjant tal-Awstralja u New Zealand jaspira li jilħaq dan il-livell fis-snin li ġejjin.

Id-dħul għall-GO Diving Show ANZ inawgurali huwa kompletament bla ħlas