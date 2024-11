Gift Guide: 7 kotba ġodda għall-għaddasa

L-Għasad u l-Kok,

minn Lasse Spang Olsen

Kont qed naqra The Diver & The Cook meta ħabib ċempel fuq it-telefon. Fi ftit mumenti kien qal: “Naħseb li qrajt The Diver & The Cook?” Dak qatt ma ġrali qabel, li nissuponi jrid ifisser li dan huwa "ktieb tal-mument".

Jekk għadek ma qrajtux, forsi tiftakar biss l-istorja tal-aħbarijiet mill-2013 li ispiratha, dwar tugboat Niġerjan li għereq malajr ħafna f'ċirkostanzi suspettużi, u qabad it-12-il ekwipaġġ tiegħu taħt il-gverti.

Meta tim ta’ għaddasa tas-saturazzjoni li jaħdmu fiż-żona ssejħu biex jagħmlu dak li rari huma mistennija li jagħmlu – iddur ġewwa relitt fil-medda ta’ 30m fond biex ineħħu iġsma umani – baqgħu ixxukkjati meta sabu wieħed mill-ekwipaġġ, il-kċina. chef, għadu ħaj wara aktar minn jumejn maqbud fl-aktar parti remota tal-bastiment.

Dan mhuwiex spoiler għaliex dan il-ktieb huwa "howdunnit", li jsib fid-dettall dak li ġara sa dan il-punt u, b'mod kruċjali, dak li ġara wara. Għandu wkoll ftit dawriet fid-denb li ċertament sorpriżni.

L-awtur huwa film-maker u dan huwa l-ktieb tad-dokumentarju tiegħu dwar storja straordinarja ta’ sopravivenza taħt l-ilma, kompluta b’immaġini oriġinali mill-konfini klawstrofobiċi tal-buq.

Huwa stabbilixxa l-istorja b'mod ċar ħafna, imxerrda ma 'taqsimiet tal-iskambji oriġinali bejn l-għaddasa, il-bastiment ta' kontroll tagħhom u Harrison il-kok, u dan l-approċċ huwa effettiv ħafna.

L-isforz tas-salvataġġ

Jekk għandi kritika – u hija żgħira ħafna – hija li għaċ-ċarezza kollha tiegħu l-awtur jidher daqshekk intenzjonat li jiżgura li l-qarrej gets kull punt. Din id-determinazzjoni tfisser li ċertu ammont ta 'ripetizzjoni jinżel.

Dan jispiċċa wara l-ewwel nofs tal-ktieb, madankollu. B'kuntrast, hemm episodju aktar tard li fih il-missjoni ta 'salvataġġ hija kważi derailed meta l-għaddasa jinjoraw konsiderazzjoni ewlenija. Din is-sitwazzjoni fix-xifer tal-irdum tissolva tant malajr u f'daqqa waħda li sibtha diffiċli biex nistampa kif ġara - u għadni nagħmel.

Xejn minn dan ma jneħħi mill-fatt li din hija qari eċċitanti u emozzjonali, u Olsen għamilha waħda faċli - għalkemm, kif juru ċar l-aħħar kapitoli, kien 'il bogħod milli faċli għalih li jirriċerka u jikteb. Din l-istorja li tieħu n-nifs tiswa tajjeb iż-żmien relattivament qasir li tieħu biex taqra.

Pubblikazzjonijiet Dived Up, ISBN: 9781909455610

Paperback, 15x23cm, 176pp, £20

Coral Triangle Cameos: il-Bijodiversità u l-Maġġoranza Żgħira,

minn Alan J Powderham & Sancia ET van der Meij

Huwa dejjem diffiċli li raden liema pubblikatur Dived Up se toħroġ li jmiss iżda, kif The Diver & The Cook jindika, l-għażliet tagħha qatt ma huma inqas minn interessanti.

Qrajt lill-predeċessur Trijangolu tal-Qroll Cameos, li kienet imsejħa Fil-Qalb tat-Trijangolu Korall, meta ħareġ fl-2021 u ħaseb li kienet fużjoni eċċellenti ta 'test konvinċenti u fotografija taħt l-ilma.

Alan Powderham huwa makrofotografu tajjeb ħafna u, allura bħal issa, kien ingħaqad mal-bijoloġista tal-baħar Sancia van der Meij biex jidħol taħt il-ġilda tal-“maġġoranza żgħira” ta’ ħut ċkejken u invertebrati li jiffurmaw il-biċċa l-kbira tal-Indo-Paċifiku. sikka-ħajja.

Il-ktieb preċedenti impressjona tant, speċjalment il-mod li bih żamm mal-perspettiva tal-bugħaddasa, li għamilna estratt ta’ sitt paġni f’ L-għaddas rivista biex jaqsmu l-ferħ. Trijangolu tal-Qroll Cameos huwa prodott fl-istess format ta 'mejda tal-kafè over-square u juri kull daqsxejn tajjeb.

Qrajt biżżejjed kotba li fihom il-fotografi jagħżlu l-aħjar ritratti tagħhom u mbagħad joħorġu b'xi intestaturi ta' kapitoli speċjużi u test waffly biex jiġġustifikaw l-għażliet, iżda Powderham u van der Miej huma kuxjenzjużi wisq biex jaqgħu f'din in-nassa.

L-istampi huma magħżula u miġbura għal raġuni tajba - f'dan il-każ skond it-tipi ta 'annimali - u l-kliem, għalkemm ftit, huma nuggets ta' informazzjoni magħżula bir-reqqa li jindikaw ħsieb oriġinali u jħallu lill-qarrej jaħseb li jista 'jkun ta' min jiftakar.

L-immaġini ta’ Powderham għandhom tendenza lejn in-naħa skura – huwa wieħed minn dawk il-fotografi li jistgħu jirreżistu l-iħeġġa li jagħmlu l-istampi tiegħu pop – u minħabba li jsoffru sa tarf il-paġni u ġo xulxin l-effett huwa li jgħarraq il-kamp viżiv tal-qarrej, bħal fuq adsa, tagħmel l-esperjenza aktar immersiva.

Ma nistax ngħid aħjar ta 'dak li huwa essenzjalment ktieb bl-istampi milli li dan wieħed ikollu qari ripetuti. Jiena naħseb li l-biċċa l-kbira tal-osservaturi tal-ħajja tal-baħar se jgawduha, u l-fotografi taħt l-ilma speċjalment hekk.

Pubblikazzjonijiet Dived Up, ISBN: 9781909455573

Hardback, 22x30cm, 224pp, £45

52 Inkarigi: Fotografija taħt l-ilma,

minn Alex Mustarda

52 Inkarigi hija sensiela ta’ kotba minn Ammonite Press dwar aspetti ta’ fotografija – l-aħħar darba li ħarist kien hemm 14-il titolu, li jvarjaw fis-suġġett minn iswed u abjad u drone għal triq u Instagram fotografija.

Issa hemm dedikat fotografija taħt l-ilma edizzjoni minn awtorità mhux inqas eminenti minn Alex Mustard tar-Renju Unit stess, li l-kwalifiki tiegħu bilkemm għandhom bżonn jiġu ripetuti.

Bħat-titli l-oħra fis-serje, Fotografija ta 'taħt l-ilma tikkonsisti f'sena ta' inkarigi ta' workshop ta' kull ġimgħa "iddisinjati biex jibnu ħiliet ewlenin, jespandu l-orizzonti u jagħtu bidu għall-kreattività", biex ma nsemmux li jipproduċu stampi knock-out.

L-inkarigi jvarjaw mill-kisba ta’ supermacro perfetta tal-ħajja fuq qiegħ il-baħar għal użu kreattiv tad-dawl disponibbli għal ritratti moody ta’ relitt, u kull wieħed ikun akkumpanjat minn pariri solidi iżda mhux tekniċi żżejjed, bi spazju għan-noti.

Kull wieħed mit-52 inkarigu għandu ċavetta li turi t-tipi ta’ kompitu involuti, kemm jekk annimal kbir, ħabib, kompożizzjoni, kompjuter, ħut, dawl, makro, xenarju, teknika, angolu wiesa 'jew relitt. Il-ktieb huwa mimli shots ta 'Mustard ta' ispirazzjoni, pannelli ta 'ponot u t-tip ta' kitba diretta li tiżgura li l-pariri tiegħu jintbagħtu. L-approċċ sempliċi jaħdem biex jiffoka l-attenzjoni fuq elementi ewlenin.

Uħud mill-inkarigi jkopru inizjattivi bħad-dħul f'kompetizzjonijiet jew il-produzzjoni rivista covershots (tajjeb li tara waħda mill-aqwa tal-awtur L-għaddas covers użati bħala eżempju ta’ għaliex daqshekk ftit immaġini huma fil-fatt kapaċi jifilħu għall-kompetizzjoni ta’ coverlines multipli).

Il-problema li bla dubju seħħet lilek hija li fid-dinja reali ftit bugħaddasa għajr dawk favur l-għads fl-ilma sħun huma xxurtjati biżżejjed li jkollhom aċċess għall-varjetà ta’ postijiet meħtieġa biex iwettqu dawn il-proġetti kollha, ċertament fuq bażi regolari.

Mustard hija konxja b’mod ċar taʼ dan: “Għandi inkarigi maħdumin li jistgħu l-​biċċa l-​kbira jitlestew f’għads jew f’ġurnata taʼ għadis xierqa,” jgħid fid-​daħla. "Huma maħsuba biex jitlestew bejn wieħed u ieħor fl-ordni, aktar milli inti tagħżel il-favoriti tiegħek." Allura naħseb li l-messaġġ huwa li tagħmel l-aħjar li tista '.

Għall-biċċa l-kbira tal-fotografi taħt l-ilma serji dwar it-titjib tagħhom infushom, sempliċiment qari ta 'dan il-ktieb se jkun proċess pjaċevoli li jħallihom b'ħafna ideat biex jieħdu fil-vjaġġ li jmiss tagħhom.

Ammonite Press, ISBN 9781781454893

Hardback, 21x14cm, 128pp, £12.99

Klieb il-baħar, Raġġi u Chimaeras tal-Kosta tal-Lvant tal-Amerika ta’ Fuq,

minn David A Ebert & Marc Dando

Din il-gwida tal-qasam sumptuous ssegwi ieħor li rrevejjt fil-passat, meta osservajt li kienet kważi prodotta b'mod sabiħ wisq biex tirriskja li ssir maħmuġa u widnejn il-klieb fl-għalqa.

Dik il-gwida tal-2020 kienet iddedikata għall-Ewropa u l-Mediterran, u sostniet li kienet l-ewwel gwida fuq il-post li tkopri l-146 speċi kollha misjuba fl-ibħra faċilment aċċessibbli mir-Renju Unit. Dan il-ktieb il-ġdid ikopri l-baħar Atlantiku tal-Istati Uniti u l-Kanada u jmur akbar minn dak b'173 speċi, naturalment b'koinċidenza konsiderevoli.

Jinkludi l-elasmobranki li jinsabu madwar il-gżejjer tal-Atlantiku bħall-Baħamas u l-Bermuda, li jestendu lejn il-punent fil-Golf tal-Messiku sal-Peniżola Yucatan, u inklużi xi speċi tal-baħar fond li rari jidhru.

Sempliċement biex tieħu l-lanternsharks bħala eżempju każwali, issib paġna ta 'introduzzjoni b'ritratt bil-kulur, segwita minn tliet paġni li juru forom tal-ġisem u marki, imbagħad gwida dettaljata tad-dentizzjoni qabel ma nidħlu fid-disa' speċi.

Għal kull wieħed minn dawn għandna l-illustrazzjonijiet xjentifiċi laterali u mill-ajru aħjar minn ritratt ta' Dando, deskrizzjoni dettaljata, ħabitat, bijoloġija, status tal-Lista l-Ħamra tal-IUCN, firxa tal-fond, dimensjonijiet f'diversi stadji ta' maturità u dettalji oħra b'ċavetta (iċ-ċavetta tinsab fuq flap tal-qoxra ta’ quddiem), kif ukoll mapep tad-distribuzzjoni.

Jekk ma tistax tidentifika d-dieta preferuta ta 'lanternshark aħdar hawn, inti probabilment qatt ma se.

David Ebert, direttur tal-programm taċ-Ċentru tar-Riċerka dwar il-Kelb il-baħar tal-Paċifiku u detentur ta 'ħafna karigi oħra relatati mal-elasmobranki, jikteb b'ċarezza kbira dwar kull speċi bejn numru ta' kapitoli aktar ġenerali. Hemm ukoll kapitlu ddedikat għall-konservazzjoni minn Sonia Fordham ta’ Shark Advocates International. Dan huwa ktieb ta' referenza wieħed attraenti u komprensiv.

Princeton University Press, ISBN: 9780691206387

Hardback, 18x22cm, 430pp, £35

Għadds Għawdex u Kemmuna,

minn Richard Salter (it-tieni edizzjoni)

Jista' jkun it-tieni edizzjoni iżda ta' min jinnota għaliex il-gżejjer Maltin huma destinazzjoni tant popolari mal-għaddasa Brittaniċi u kontinentali, u ilha kompetizzjoni ħarxa biex isservihom bi kotba tal-għaddas definittivi.

Nemmen li din kienet l-ewwel waħda li injora lil Malta stess u kkonċentra fuq iż-żewġ gżejjer tat-Tramuntana. Dan jagħmel sens għaliex ħafna viżitaturi tal-għadis jagħżlu li jibbażaw ruħhom fuq Għawdex, u hemm ħafna biex iżommuhom okkupati hemmhekk.

Minħabba li l-gżejjer Maltin jistgħu jiġu esplorati minn gruppi indipendenti ta' għadis fuq ix-xatt kien hemm aktar domanda għal kotba ta' gwida milli jista' jkun hemm f'destinazzjonijiet oħra fejn l-għadis huwa prinċipalment organizzat minn ċentri ta' għadis.

Il-ktieb ta’ Salter deher għall-ewwel darba fl-2017. Huwa kien f’pożizzjoni tajba bħala adsa lokali għalliem b'għarfien ta' ħidma intima tas-siti, u msaħħa l-għarfien eżistenti li kien jaqsam mal-klijenti b'aktar riċerka u fotografija biex timla l-vojt.

Din l-edizzjoni riveduta fiha sit ġdid wieħed biss, it-tifrik tal- Hephaestus, li jġib it-total għal 72 – il-biċċa l-kbira tagħhom (58) huma madwar Għawdex.

Għar-rekord Hephaestus huwa tanker taż-żejt ta’ 60m li kien mgħarraq apposta bejn 30-40m fond f’Xatt I-Ahmar, ħdejn attrazzjonijiet eżistenti Karwela, Kemmuna u Xlendi. Il-ktieb, li fih deskrizzjonijiet dettaljati, mapep u ritratti, jirreġistra bidliet fis-siti eżistenti u jaġġorna l-informazzjoni dwar iċ-ċentri tal-għads.

Il-kollass drammatiku tat-Tieqa ta' l-Azure, li bidluha f'sit ta' għadsa ġdid kollu wara dak li x'aktarx kien eons, seħħ hekk kif l-ewwel edizzjoni kienet marret għall-istampa, iżda Dived Up kien irnexxielu jiġbed il-ktieb lura u jemendah fil-laqam. taż-żmien.

"Jirriżulta li l-mappa u l-kitba tas-sit il-ġdid li Richard għaqqad flimkien wara, ladarba l-vis kienet stabbilita, fil-biċċa l-kbira żammew vera," jgħidli l-pubblikatur Alex Gibson. L-edizzjoni l-ġdida fiha ritratt ġdid ta' Pete Bullen tal-'Azure Alps' li jirriżultaw u ftit tweaks oħra tat-test. "Din id-darba ma seħħ xejn daqshekk drammatiku, grazzi s-sewwa!"

Kif jindika Gibson, in-navigazzjoni u d-dehra tal-ktieb ġew imtejba u aggornati, bl-intenzjoni li tagħmilha aktar faċli li ssib l-għaddas f'kull waħda mill-ħames żoni.

Pubblikazzjonijiet Dived Up, ISBN 9781909455580

Paperback, 184pp, 23x16cm, £20

Sharkpedia: Kompendju Qosor Ta' Sharklore,

minn Daniel C Abel

Offerta oħra ta' kelb il-baħar minn Princeton, dan il-ktieb jista' jitqies f'dan iż-żmien tas-sena bħala stocking-filler. Huwa wkoll attraenti fil-mod tiegħu stess, mill-għata tiegħu tad-drapp ittimbrat bil-fojl fuq pulzieri. L-illustratur Marc Dando reġa’ b’waqfiet ta’ test f’diversi stili ta’ tpinġija ta’ linji, iżda l-kunċett idur madwar l-osservazzjonijiet ta’ Daniel Abel, xjenza tal-baħar tal-Istati Uniti. professur li jispeċjalizza fl-ekoloġija u l-fiżjoloġija tal-klieb il-baħar.

Hija mixxellanja ta' informazzjoni dwar il-klieb il-baħar maqsuma f'xi 100 daħla alfabetika, u l-aħbar it-tajba hija li tevita l-verbjaġġ imdawwar dwar il-klieb il-baħar li huma inqas ta' theddida għall-bnedmin milli l-bnedmin huma għall-klieb il-baħar (yawn) favur it-tip ta 'għalf li ma kontx. ma nafx imma nixtieq li kelli.

Hawn dewwieq, minn sezzjoni żgħira dwar ismijiet strambi tal-klieb il-baħar li jiffokaw fuq il-Happy Eddie Shyshark: “Għaliex huwa kelb il-baħar jitmeżmżu? Għax, meta tkun mhedda minn predaturi bħal Cape Fur Seals, għandha d-drawwa li tirrombla f’ballun b’denbha tgħatti għajnejha. Għal dik ir-raġuni, l-ispeċi tissejjaħ ukoll Donut Shark.

"Forsi meta jagħmel dan, il-kelb il-baħar iħeġġeġ lill-Cape Fur Seals ta' spiss jilgħab biex jidħlu f'logħba ta' 'toss the shark' aktar milli jiekluh." Int ser ikollok taqrah biex issir taf minn fejn ġej il-bit 'Happy Eddie' – jew biex tolqot ismijiet oħra bħall-kelb il-baħar phallic u lollipop shark.

Issib osservazzjonijiet interessanti dwar aspetti bħall-immobbiltà tonika jew "fehim tal-mewt"; kura tal-ġenituri: “M’hemm xejn. Mhux virtuż biżżejjed li l-klieb il-baħar ma jieklux il-frieħ tagħhom?” u t-tuffieħ bħala mod kif nifhmu l-gidma tal-klieb il-baħar.

Dan huwa ferm aktar minn ktieb taċ-ċajt iżda jagħmel dak li hu fil-qalba suġġett serju diġeribbli ħafna. Rigal żgħir sabiħ għal bugħaddasa bil-kelb il-baħar.

Princeton University Press, ISBN 9780691252612

Hardback, 12x18cm, 168pp, £10.99

Il-Ktieb Żgħir Tal-Balieni,

minn Robert Young & Annalisa Berta

"Ktieb żgħir" ieħor minn Princeton poġġini f'moħħi fil-format hardcover tiegħu u l-istil tal- Osservatur sensiela ta’ kotba ta’ tfuliti. Hija parti minn sensiela li tkopri suġġetti mill-ħanfus u l-friefet sas-siġar u t-temp, li kollha jistgħu jissuġġerixxu kotba għat-tfal iżda jkunu qarrieqa għax sempliċement immirati għal min iħobb in-natura.

Illustrat bil-kbir minn Tugce Okay flimkien ma’ għażla ta’ ritratti, il-ktieb daqs but jippakkja ħafna fatti fil-160 paġna żgħira tiegħu u huwa adattat tajjeb għall-ivvjaġġar. Personalment, nippreferi format aktar konformi mas-suġġett tiegħu ta 'daqs ġgant, speċjalment f'termini ta' illustrazzjonijiet, iżda l-tipa żgħira u d-disinn huma faċli biżżejjed biex jiġu negozjati.

bħall Sharkpedia, il-ktieb jiċċaqlaq minn suġġett għal suġġett, li jkopri l-bijoloġija, l-imġieba u l-konservazzjoni tad-delfini u l-foċeni kif ukoll il-balieni akbar, u huwa miktub tajjeb u informattiv.

Jekk qed tfittex rigal żgħir għal ħabib jew qarib b'moħħ iċ-ċetaċji, forsi wieħed li jħobb jieħu d-dgħajjes li jaraw il-balieni waqt li tkun qed tgħaddas, dan ta' min jaħseb.

Princeton University Press, ISBN 9780691260129

Hardback, 10x16cm, 160pp, £12.99

Reviżjonijiet oħra tal-kotba fuq Diversnet: Lulju 2024, novembru 2023, Awwissu 2023, April 2023, Frar 2023, diċembru 2022, awissu 2022, April 2022