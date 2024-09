il GO Diving Show ANZIl-kelliem ewlieni ta' fuq il-Palk Prinċipali huwa l-preżentatur tat-TV, naturalist u avventuru milqugħ Steve Backshall. Huwa wkoll awtur imwettaq, li kiteb diversi kotba milqugħa tajjeb, u se jkun qed jiffirma l-aħħar tiegħu - Deep Blue: Il-Vjaġġi Tiegħi fl-Oċean – wara t-taħditiet tiegħu.

Deep Blue: Il-Vjaġġi Tiegħi fl-Oċean

Take a deep breath… Steve Backshall was nine years old the first time he saw a shark, while on btala with his family in Malaysia. It was the beginning of a life-long fascination with these ‘lords of the sea', and the oceanic life around them.

Il-karriera tiegħu bħala wieħed mill-aktar naturalisti u esploraturi popolari fid-dinja ħadtu f’għadd ta’ postijiet taħt l-ilma, ħafna minnhom qatt ma dehru minn ħaddieħor. U kien ukoll xhud tat-tnaqqis tal-għaġeb fil-fortuna tal-abitanti selvaġġi tal-oċeani tagħna matul l-aħħar 50 sena.

Deep Blue: Il-Vjaġġi Tiegħi fl-Oċean

Deep Blue huwa ktieb li tul il-ħajja qed isir: taħlita notevoli ta’ memorji, ivvjaġġar, u xjenza tal-baħar u ambjentali li teħodna f’mawra indimentikabbli tal-ħafna dinjiet tal-ħajja akkwatika: minn deżerti taħt l-ilma u foresti tropikali għall-evoluzzjoni tal-eroj tal-oċeani. bħall-fekruna tal-baħar u l-abjad kbir, mill-ġenesi tal-ħajja tal-oċeani sal-istat li qed jonqos malajr tal-ibħra polari bojod u s-sikek tal-qroll. Hija kemm ittra ta’ mħabba lill-oċeani prezzjużi tagħna kif ukoll għajta ta’ rally għal dak li rridu nagħmlu biex insalvawhom.

Hemm biss 200 kopja disponibbli (100 hardback – $55, 100 softback – $25) fil-GO Diving Show ANZ, għalhekk nirrakkomandaw bil-qawwa. ordni minn qabel biex tiżgura l-kopja tiegħek. Kotba ordnati minn qabel se jkunu disponibbli għall-ġbir miż-żona tal-iffirmar tal-kotba matul il-ħinijiet magħżula tal-iffirmar, bi prijorità mogħtija lil dawk li jordnaw minn qabel.

Ikseb kopja ffirmata ta’ Deep Blue ta’ Steve Backshall f’GO Diving Show ANZ 3

Il-GO Diving Show ANZ

Dan l-avveniment annwali, li qed isir din is-sena fuq 28-29 Settembru fil- Showground ta’ Sydney fil-Park Olimpiku, huwa mmirat li juri l-aqwa tad-dinja ta’ taħt l-ilma tagħna lil kulħadd minn novizzi mhux maħduma li jew qed jikkontemplaw jidħlu fl-għadis, jew lestew il-korsijiet tal-livell tad-dħul tagħhom, sa għaddasa avvanzati, sa għaddasa tekniċi u CCR veteran. għaddasa.

Hemm firxa ta 'stadji - l-Istadju Prinċipali, il- ritratt Stage, l-Australia/New Zealand Stage, l-Inspiration Stage u l-Tech Stage – li se jilqgħu għal għexieren ta’ kelliema minn madwar id-dinja, kif ukoll għadd ta’ karatteristiċi interattivi li jixirqu żgħażagħ u xjuħ, minn esperjenzi ta’ għadis VR, a pool ta’ dimostrazzjoni, u ħafna aktar.

Madwar l-istadji u l-karatteristiċi se jkun hemm firxa wiesgħa ta’ esebituri, minn bordijiet tat-turisti u operaturi turistiċi għal resorts, liveaboards, taħriġ aġenziji, bejjiegħa bl-imnut, manifatturi, u organizzazzjonijiet ta’ konservazzjoni.

Il-GO Diving Show UK tal-2024, li issa fil-ħames sena tiegħu, ġibed aktar minn 10,000 parteċipant fi tmiem il-ġimgħa, u mifrux fuq medda ta’ 10,000 sq m ta’ spazju għall-wirjiet, u l-varjant tal-Awstralja u New Zealand jaspira li jilħaq dan il-livell fis-snin li ġejjin.

Id-dħul għall-GO Diving Show ANZ inawgurali huwa kompletament bla ħlas – irreġistra hawn biex tikseb il-biljetti tiegħek għal dak li huwa bla dubju l-avveniment tal-għadis tal-2024 fl-Awstralja. Hemm ħafna parkeġġ fuq il-post u l-post huwa faċli biex tasal b'ħafna għażliet ta 'trasport, għalhekk daħħal id-dati fid-djarju tiegħek issa u pprepara għal tmiem il-ġimgħa epika li tiċċelebra kull forma ta' għadis.