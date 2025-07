Divers Alert Network tintroduċi l-interns tal-2025

Netwerk ta 'Twissija Divers (DAN) hija kburija li tintroduċi l-interns tagħha tal-2025 – Sam Crenshaw, Tyler Horton, Anna Krylova, u Samantha Nosalek.

Il-programm ta' apprendistat tad-DAN inbeda fl-1999 biex jagħti lill-kandidati kwalifikati esperjenza siewja fir-riċerka dwar is-sigurtà fl-għadis. Filwaqt li l-programm għadu orjentat lejn ir-riċerka, l-ambitu tiegħu kiber matul is-snin biex jinkludi proġetti li jiffokaw fuq aspetti oħra tal-missjoni tad-DAN li tgħin lill-għaddasa fil-bżonn ta' assistenza medika ta' emerġenza u li tippromwovi s-sigurtà fl-għadis permezz tal-edukazzjoni. Illum, l-apprendisti tad-DAN jipparteċipaw f'firxa ta' attivitajiet, inkluż xogħol fuq il-post, studji fil-laboratorju, sensibilizzazzjoni, żvilupp ta' programmi ta' taħriġ, u proġetti oħra li jippromwovu s-sigurtà fl-għadis.

Sam Crenshaw huwa tenent fil-Gwardja Kostiera tal-Istati Uniti u Divemaster. Huwa kiseb BS fit-teknoloġija tal-inġinerija marittima mit-Texas A&M Maritime Academy fl-Università Texas A&M f'Galveston. Il-karriera ta' Sam fil-Gwardja Kostiera inkludiet l-ispezzjoni ta' bastimenti kummerċjali f'Philadelphia u New Jersey, l-investigazzjoni ta' diżgrazzji marittimi f'Baton Rouge, u li kien parti minn Programm ta' Taħriġ speċjalizzat fl-Industrija Marittima li jiffoka fuq investigazzjonijiet ta' diżgrazzji ta' bastimenti tal-għadis u snorkeling immexxija mill-Gwardja Kostiera. Huwa għażel li jaħdem mad-DAN bħala parti minn dan il-programm biex jifhem aktar l-intriċċitajiet ta' inċidenti relatati mal-għadis u jippromwovi l-interessi reċiproċi tas-sikurezza tas-salvataġġ tal-ħajjiet tal-Gwardja Kostiera tal-Istati Uniti u d-DAN.

Tyler Horton, imwielda f'Indiana, gradwat mill-Università ta' Dayton fl-2022 b'Baċellerat fix-Xjenza fil-bijoloġija u minuri fin-newroxjenza u l-Ispanjol. Wara l-gradwazzjoni, serviet bħala d-direttur eżekuttiv ta' organizzazzjoni internazzjonali mingħajr skop ta' qligħ tas-saħħa pubblika ddedikata għall-iskrinjar bikri u l-kura preventiva għall-kanċer tas-sider u ċervikali. Imbagħad qattgħet sena waħedha tagħmel backpacking madwar id-dinja, tiċċekkja avventuri fuq il-lista ta' affarijiet li kellha tagħmel u tinħabb mal-għadis matul it-triq. Tyler hija ferħana li tgħaqqad il-passjoni tagħha għad-dinja ta' taħt l-ilma u s-sigurtà mal-isfond tagħha fir-riċerka xjentifika hekk kif tingħaqad mal-Programm ta' Internship tar-Riċerka DAN dan is-sajf.

Anna Krylova hija xjentista tal-baħar li għandha interess fl-ekoloġija tal-imġiba, il-konservazzjoni, u r-rakkont innovattiv tal-istejjer. Fl-2024, kisbet il-Master of Science tagħha fil-bijoloġija tal-baħar mill-Università Northeastern, fejn investigat id-dinamika tat-tiftix tal-ikel tal-balieni megatteri tul il-kosta ta' California għat-teżi tagħha. Waqt li kienet fl-iskola gradwata, Anna bdiet issegwi fotografija taħt l-ilma u saret għaddasa xjentifika tal-AAUS, fejn esplorat ekosistemi diversi f'Massachusetts, Panama, Washington, u California. Preċedentement hija temmet il-BS tagħha fil-bijoloġija tal-baħar b'minuri fil-fotoġurnaliżmu f'Northeastern, fejn wettqet riċerka dwar il-kamuflaġġ tas-siċċa fil-Laboratorju Bijoloġiku tal-Baħar u rfinat il-ħiliet tagħha fir-riċerka u n-narrattiva viżwali. Hija ħerqana li tiżviluppa l-kompetenza tagħha fil-marketing matul l-internship tagħha biex tgħin trawwem konnessjonijiet aktar b'saħħithom bejn il-pubbliku u l-oċeani tagħna.

Samantha Nosalek hija studenta tat-tieni sena fl-Università ta' North Carolina f'Chapel Hill, fejn qed tistudja għal lawrja fl-inġinerija bijomedika permezz tad-Dipartiment Konġunt tal-Inġinerija Bijomedika ta' Lampe. Hija Divemaster tan-NAUI b'ċertifikazzjonijiet fi proċeduri avvanzati ta' nitrox u dekompressjoni, u tagħmel volontarjat ma' SEAKERS, organizzazzjoni tal-iskuba mingħajr skop ta' qligħ ibbażata fil-belt twelidha ta' Concord, North Carolina. Hija ħerqana li tibni bażi soda fil-prinċipji fundamentali tar-riċerka tal-għadis matul l-internship tagħha.