Dive into history in Gallipoli

fil- Uri Diving Show in March, Riza Birkan – together with Murathan Yildiz – will be delivering a captivating presentation on the Tech Stage about exploring the deep World War One shipwrecks in Gallipoli.

As the region has only been open to diving for the past two years, Riza and Murathan – co-founders of Gallipoli Wrecks Diving Centre – will highlight the unique, exclusive, and deeply emotional nature of this extraordinary diving experience. They will also share insights into the challenges of filming these historic wrecks, offering a rare perspective on underwater storytelling in this remarkable location.

Riza Birkan is an experienced technical diver, instructor, and underwater photographer. Starting his diving career at a young age, Riza has specialized in technical and rebreather diving over the years, conducting dives to deep wrecks and unexplored underwater sites.

Renowned for his work on World War One shipwrecks, Riza's passion for underwater history and expertise in technical diving have led to significant discoveries. With extensive knowledge of advanced diving technologies, he has earned a respected place in the diving community.

Il-GO Diving Show

Il-GO Diving Show – l-uniku spettaklu għall-għaddasa u l-ivvjaġġar għall-konsumaturi fir-Renju Unit – jirritorna fin-NAEC Stoneleigh fl-1-2 ta’ Marzu 2025, eżatt fil-ħin biex jagħti bidu għall-istaġun il-ġdid, u jwiegħed tmiem il-ġimgħa mimli kontenut interattiv, edukattiv, ta’ ispirazzjoni u divertenti.

Kif ukoll il-Palk Prinċipali – din id-darba intitolat mill-istilla tat-TV, awtur u avventuru Steve Backshall, li jagħmel ritorn ta’ merħba fil-GO Diving Show wara ftit snin 'il bogħod, flimkien ma' NEEMO Aquanaut imħarreġ min-NASA u Kap tar-Riċerka Xjentifika f'DEEP Dawn. Kernagis, sħabi preżentatur televiżiv, awtur u favorit perenni Monty Halls, Dr Timmy Gambin, li se jkun qed jiddiskuti l-wirt rikk marittimu u tal-gwerra ta’ Malta, u l- Duo dinamiku ta’ esploraturi Rannva Joermundsson u Maria Bollerup, li se jkunu qed jitkellmu dwar l-Expedition Buteng riċenti tagħhom fl-Indoneżja – għal darb’oħra hemm stadji ddedikati għall-għadis fir-Renju Unit, għadis tekniku, fotografija taħt l-ilma u rakkonti ta’ ispirazzjoni. Andy Torbet se jkun MCing the Main Stage għal darb'oħra, kif ukoll jagħti preżentazzjoni dwar l-isfidi tal-isparar ta' diving tekniku għal programmi televiżivi.

Flimkien mal-istadji, hemm għadd ta' elementi interattivi - il-Għar li dejjem popolari, il-ġabra ta' trydive ġgant, l-għads immersiv tar-realtà virtwali tech-wreck, workshops ta' nifs u eżerċizzji ta' lining-out u, ġdid għall-2025, iċ-ċans tiegħek biex tipprova idejk fl-immappjar ta’ relitt mas-Soċjetà ta’ l-Arkeoloġija Nawtika u n-“nawfraġju” tagħhom – kollha mxerrda fost żona li dejjem tiżdied firxa ta’ stands minn bordijiet tat-turisti, manifatturi, taħriġ aġenziji, resorts, liveaboards, dive centres, bejjiegħa bl-imnut u ħafna aktar.

Din is-sena tara wkoll il- Kompetizzjoni NoTanx Zero2Hero tieħu ċ-ċentru tal-palk. Din il-kompetizzjoni, immirata għal freedivers ġodda, se tara l-ewwel 12-il kandidat li jgħaddu taħriġ ma’ Marcus Greatwood u t-tim NoTanx f’Londra lejn l-aħħar ta’ Frar. Imbagħad ħames finalisti magħżula se jikkompetu fil-GO Diving Show fi tmiem il-ġimgħa ta’ Marzu, inklużi sessjonijiet ta’ apnea statika fil-pool, biex isibu r-rebbieħ ġenerali, li se jieħu vjaġġ ta’ ġimgħa għal Marsa Shagra Eco-Village, il-korteżi ta’ Oonasdivers. Ikklikkja hawn biex tirreġistra għaċ-ċans tiegħek li tikkompeti.

Biljetti bil-quddiem issa disponibbli!

Ixtri l-biljett tal-ġurnata tiegħek issa għal £17.50 + ħlas għall-ibbukkjar u kun lest għal esperjenza edukattiva, eċċitanti u ta’ ispirazzjoni! Jew b'tant kelliema tul il-jumejn, flimkien mal-wirjiet interattivi u l-esebituri kollha li għandhom iżuru, għaliex ma tagħmilx tmiem il-ġimgħa, u tiġbor biljett ta' jumejn għal £25 + ħlas għall-prenotazzjoni? Il-prezzijiet tal-biljetti tal-grupp għal 10+ persuni huma wkoll disponibbli jekk tkun ġejja mal-membri taċ-ċentru/klabb tiegħek. Ibbukkja biljetti fuq il-websajt tal-Go Diving Show.

U bħal dejjem, il-prezz tal-biljett jinkludi parkeġġ kumplimentari. U taħt is-16-il sena jmorru bla ħlas, għalhekk ġib it-tfal flimkien għal ġurnata fabulous tal-familja!