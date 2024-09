Korrimenti komuni ta' għadis, inċidenti ta' għadis mill-bogħod, u l-Hotline DAN

Il-Viċi President rispettat tas-Servizzi Mediċi ta' Diver Alert Network, Dr Matias Nochetto, se jkun qed jagħti ispirazzjoni u preżentazzjonijiet edukattivi fl-inawgurali. GO Diving Show ANZ (li ssir fis-Sydney Showground fit-28-29 ta’ Settembru).

Dr Nochetto became a certified diver in 1994 and an SSI għalliem in 1999. He completed his medical taħriġ in 2001 at Universidad de Buenos Aires (UBA), in Argentina. He later enrolled in a three-year clinical and research fellowship in hyperbaric and diving medicine in Mexico City.

With a background in toxicology and an interest in marine life, he was invited to lecture for a DAN-UHMS CME course in Cozumel in late 2001. Since then, he started working part-time with DAN, offering lectures, taħriġ events, translating taħriġ programmes, and promoting DAN’s mission throughout South America and the Caribbean.

Dr Matias Nochetto

Fl-2006, ġie offrut appuntament full-time fil-HQ ta' DAN f'Durham NC, fejn ilu mill-2007.

Illum Dr Nochetto huwa l-Viċi President tas-Servizzi Mediċi fid-DAN, fejn imexxi s-sinsla tad-Divers Alert Network. Huwa jmexxi tim ta’ paramediċi, infermiera u tobba f’erba’ kontinenti li jieħdu ħsieb aktar minn 3,500 sejħa ta’ emerġenza f’ħames lingwi u madwar 5,000 mistoqsija medika fis-sena madwar id-dinja.

Fid-DAN, huwa jaħdem ukoll ma’ tim biex jiżviluppa u jimplimenta diversi programmi mediċi tad-DAN f’livelli differenti, minn nies lajċi sa professjonisti tal-kura tas-saħħa.

Nochetto huwa Ko-Direttur tal-Kors tal-Kors tal-Mediċina tal-Għasis DAN-UHMS, bħalissa l-aktar programm CME tat-tip tiegħu, li jeduka tobba fil-mediċina tal-għadis sa mill-1982. Ħafna drabi huwa fakultà mistieden fuq korsijiet u programmi tal-mediċina tal-għadis internazzjonalment.

He authored and co-authored several articles, scientific publications, and taħriġ programmes for DAN and other institutions or organizations. He is also a member of DAN’s Institutional Review Board since its conception in 2010.

Korrimenti komuni ta' għadis, inċidenti ta' għadis mill-bogħod, u l-Hotline DAN

Titlifx id-Diving Health and Safety Seminar ta’ DAN, ippreżentat minn Dr Matias Nochetto, fuq l-ANZ/Inspiration Stage nhar il-Ħadd 29 ta’ Settembru mis-1pm.

Dr Nochetto, DAN VP tas-Servizzi Mediċi, se jiddiskuti Korrimenti Komuni ta’ Għadds (Sintomi, Ewwel Għajnuna, Trattament), Inċidenti ta’ Għadds Remote (Sfidi u Eżempji ta’ Każijiet), u l-Hotline ta’ Emerġenza ta’ DAN.

Dan żgur li se jkun seminar interessanti u li jqanqal il-ħsieb, kemm jekk int ġdid għall-għadis, kemm jekk int għaddis b'esperjenza, jew veteran tekniku mwebbes tal-għadis.

Korrimenti komuni ta’ għadis, inċidenti ta’ għadis mill-bogħod, u l-Hotline DAN 3

Il-GO Diving Show ANZ

Dan l-avveniment annwali, li qed isir din is-sena fuq 28-29 Settembru fil- Showground ta’ Sydney fil-Park Olimpiku, huwa mmirat li juri l-aqwa tad-dinja ta’ taħt l-ilma tagħna lil kulħadd minn novizzi mhux maħduma li jew qed jikkontemplaw jidħlu fl-għadis, jew lestew il-korsijiet tal-livell tad-dħul tagħhom, sa għaddasa avvanzati, sa għaddasa tekniċi u CCR veteran. għaddasa.

Hemm firxa ta 'stadji - l-Istadju Prinċipali, il- ritratt Stage, l-Australia/New Zealand Stage, l-Inspiration Stage u l-Tech Stage – li se jilqgħu għal għexieren ta’ kelliema minn madwar id-dinja, kif ukoll għadd ta’ karatteristiċi interattivi li jixirqu żgħażagħ u xjuħ, minn esperjenzi ta’ għadis VR, a pool ta’ dimostrazzjoni, u ħafna aktar.

Madwar l-istadji u l-karatteristiċi se jkun hemm firxa wiesgħa ta’ esebituri, minn bordijiet tat-turisti u operaturi turistiċi għal resorts, liveaboards, taħriġ aġenziji, bejjiegħa bl-imnut, manifatturi, u organizzazzjonijiet ta’ konservazzjoni.

Il-GO Diving Show UK tal-2024, li issa fil-ħames sena tiegħu, ġibed aktar minn 10,000 parteċipant fi tmiem il-ġimgħa, u mifrux fuq medda ta’ 10,000 sq m ta’ spazju għall-wirjiet, u l-varjant tal-Awstralja u New Zealand jaspira li jilħaq dan il-livell fis-snin li ġejjin.

Id-dħul għall-GO Diving Show ANZ inawgurali huwa kompletament bla ħlas – irreġistra hawn biex tikseb il-biljetti tiegħek għal dak li huwa bla dubju l-avveniment tal-għadis tal-2024 fl-Awstralja. Hemm ħafna parkeġġ fuq il-post u l-post huwa faċli biex tasal b'ħafna għażliet ta 'trasport, għalhekk daħħal id-dati fid-djarju tiegħek issa u pprepara għal tmiem il-ġimgħa epika li tiċċelebra kull forma ta' għadis.