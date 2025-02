Big Animal Babylon

SCUBA rivista editor and underwater photographer Simon Rogerson will be taking visitors to the ritratt Stadju fil- Uri Diving Show in March on a journey into Big Animal Babylon, offering essential tips for getting close to sharks, rays, dolphins and much more.

Big Animal Babylon 2

Il-GO Diving Show

Il-GO Diving Show – l-uniku għadsa tal-konsumatur u ivvjaġġar juru fir-Renju Unit – jirritorna għan-NAEC Stoneleigh fl-1-2 ta’ Marzu 2025, eżatt fil-ħin biex jibda l-istaġun il-ġdid, u jwiegħed tmiem il-ġimgħa mimli kontenut interattiv, edukattiv, ta’ ispirazzjoni u divertenti.

Kif ukoll il-Palk Prinċipali – din id-darba intitolat mill-istilla tat-TV, awtur u avventuru Steve Backshall, li jagħmel ritorn ta’ merħba fil-GO Diving Show wara ftit snin 'il bogħod, flimkien ma' NEEMO Aquanaut imħarreġ min-NASA u Kap tar-Riċerka Xjentifika f'DEEP Dawn. Kernagis, sħabi preżentatur televiżiv, awtur u favorit perenni Monty Halls, Dr Timmy Gambin, li se jkun qed jiddiskuti l-wirt rikk marittimu u tal-gwerra ta’ Malta, u l- Duo dinamiku ta’ esploraturi Rannva Joermundsson u Maria Bollerup, li se jkunu qed jitkellmu dwar l-Expedition Buteng riċenti tagħhom fl-Indoneżja – għal darb’oħra hemm stadji ddedikati għall-għadis fir-Renju Unit, għadis tekniku, fotografija taħt l-ilma u rakkonti ta’ ispirazzjoni. Andy Torbet se jkun MCing the Main Stage għal darb'oħra, kif ukoll jagħti preżentazzjoni dwar l-isfidi tal-isparar ta' diving tekniku għal programmi televiżivi.

Flimkien mal-istadji, hemm għadd kbir ta’ elementi interattivi – l-Għar dejjem popolari, il-pool ġgant tat-trydive, l-għads immersiv tar-realtà virtwali tech-wreck, workshops tan-nifs u eżerċizzji tal-line-out, żona tal-bijoloġija tal-baħar u, ġdid għall-2025, iċ-ċans tiegħek li tipprova idejk fl-immappjar tar-relitt mas-Soċjetà u l-Arkoloġija kollha mxerrda tagħhom firxa dejjem tiżdied ta’ stands minn bordijiet tat-turisti, manifatturi, taħriġ aġenziji, resorts, liveaboards, dive centres, bejjiegħa bl-imnut u ħafna aktar.

Din is-sena tara wkoll il- Kompetizzjoni NoTanx Zero2Hero tieħu ċ-ċentru tal-palk. Din il-kompetizzjoni, immirata għal freedivers ġodda, se tara l-ewwel 12-il kandidat li jgħaddu taħriġ ma’ Marcus Greatwood u t-tim NoTanx f’Londra lejn l-aħħar ta’ Frar. Imbagħad ħames finalisti magħżula se jikkompetu fil-GO Diving Show fi tmiem il-ġimgħa ta’ Marzu, inklużi sessjonijiet ta’ apnea statika fil-pool, biex isibu r-rebbieħ ġenerali, li se jieħu vjaġġ ta’ ġimgħa għal Marsa Shagra Eco-Village, il-korteżi ta’ Oonasdivers. Ikklikkja hawn biex tirreġistra għaċ-ċans tiegħek li tikkompeti.

Biljetti bil-quddiem issa disponibbli!

Ixtri l-biljett tal-ġurnata tiegħek issa għal £17.50 + ħlas għall-ibbukkjar u kun lest għal esperjenza edukattiva, eċċitanti u ta’ ispirazzjoni! Jew b'tant kelliema tul il-jumejn, flimkien mal-wirjiet interattivi u l-esebituri kollha li għandhom iżuru, għaliex ma tagħmilx tmiem il-ġimgħa, u tiġbor biljett ta' jumejn għal £25 + ħlas għall-prenotazzjoni? Il-prezzijiet tal-biljetti tal-grupp għal 10+ persuni huma wkoll disponibbli jekk tkun ġejja mal-membri taċ-ċentru/klabb tiegħek. Ibbukkja biljetti fuq il-websajt tal-Go Diving Show.

U bħal dejjem, il-prezz tal-biljett jinkludi parkeġġ kumplimentari. U taħt is-16-il sena jmorru bla ħlas, għalhekk ġib it-tfal flimkien għal ġurnata fabulous tal-familja!