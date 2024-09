Arkeoloġija fid-dlam, u CCR ġdid

L-arkeoloġija fid-dlam ta 'għerien mgħarrqa, u l-Halcyon Symbios CCR il-ġdid se jkunu s-suġġetti ta' diskussjoni meta espert tal-fotogrammetrija u għadis tekniku għalliem evalwatur John Kendall jieħu l-Istadju Tech fil- GO Diving Show ANZ fit-28-29 ta’ Settembru.

John huwa esploratur li jispeċjalizza fl-immudellar 3D taħt l-ilma ta’ siti arkeoloġiċi u ġeoloġiċi. Huwa kien involut f’għexieren ta’ investigazzjonijiet ta’ siti ta’ għadsa bl-użu ta’ tekniki fotogrammetriċi, inklużi n-nawfraġju ta’ Mars (1564), MS Estonia (1994), Panarea III Wreck (~300BC) u l-Għar tal-għadam, il-Brażil (~11,000 sena).

Huwa wkoll Istruttur Evalwatur għal Global Underwater Explorers u joqgħod fuq tagħhom Taħriġ Kunsill.

It-taħditiet tiegħu fuq it-Tech Stage se jkunu:

Arkeoloġija fid-Dlam

GUE Istruttur and photogrammetry expert John Kendall will be talking about using photogrammetry to document archaeological sites inside flooded caves. With projects in Europe and South America, John will be talking about the challenges, as well as the awesome results, of these projects.

Halcyon Symbios

Halcyon Manufacturing are about to launch their new range of kompjuters, stand-alone HUDs and their new chest-mount CCR. With wireless communication across the range, come and hear John Kendall give an overview of the new toys, as well as getting a sneak preview of the CCR.

Il-GO Diving Show ANZ

Dan l-avveniment annwali, li qed isir din is-sena fuq 28-29 Settembru fil- Showground ta’ Sydney fil-Park Olimpiku, huwa mmirat li juri l-aqwa tad-dinja ta’ taħt l-ilma tagħna lil kulħadd minn novizzi mhux maħduma li jew qed jikkontemplaw jidħlu fl-għadis, jew lestew il-korsijiet tal-livell tad-dħul tagħhom, sa għaddasa avvanzati, sa għaddasa tekniċi u CCR veteran. għaddasa.

Hemm firxa ta 'stadji - l-Istadju Prinċipali, il- ritratt Stage, l-Australia/New Zealand Stage, l-Inspiration Stage u l-Tech Stage – li se jilqgħu għal għexieren ta’ kelliema minn madwar id-dinja, kif ukoll għadd ta’ karatteristiċi interattivi li jixirqu żgħażagħ u xjuħ, minn esperjenzi ta’ għadis VR, a pool ta’ dimostrazzjoni, u ħafna aktar.

Madwar l-istadji u l-karatteristiċi se jkun hemm firxa wiesgħa ta’ esebituri, minn bordijiet tat-turisti u operaturi turistiċi għal resorts, liveaboards, taħriġ aġenziji, bejjiegħa bl-imnut, manifatturi, u organizzazzjonijiet ta’ konservazzjoni.

Il-GO Diving Show UK tal-2024, li issa fil-ħames sena tiegħu, ġibed aktar minn 10,000 parteċipant fi tmiem il-ġimgħa, u mifrux fuq medda ta’ 10,000 sq m ta’ spazju għall-wirjiet, u l-varjant tal-Awstralja u New Zealand jaspira li jilħaq dan il-livell fis-snin li ġejjin.

Id-dħul għall-GO Diving Show ANZ inawgurali huwa kompletament bla ħlas – irreġistra hawn biex tikseb il-biljetti tiegħek għal dak li huwa bla dubju l-avveniment tal-għadis tal-2024 fl-Awstralja. Hemm ħafna parkeġġ fuq il-post u l-post huwa faċli biex tasal b'ħafna għażliet ta 'trasport, għalhekk daħħal id-dati fid-djarju tiegħek issa u pprepara għal tmiem il-ġimgħa epika li tiċċelebra kull forma ta' għadis.