Il-produttur tal-films tal-annimali selvaġġi Stone imut fl-età ta’ 66 sena

Il-produttur tal-films tal-annimali selvaġġi Brittaniċi Vicky Stone mietet fis-17 ta' Novembru, fl-età ta' 66. Hija kienet il-kollaboratur għal żmien twil ma' żewġha Mark Deeble f'ħafna dokumentarji ċċelebrati tal-istorja naturali, inizjalment miġbudin prinċipalment taħt l-ilma għalkemm aktar spiss fuq in-naħa ta' fuq f'dawn l-aħħar snin.

Il-koppja għexet u ħadmet flimkien f’Cornwall u f’lokalitajiet fit-tul l-aktar fl-Afrika tal-Lvant, u l-films tagħhom tqiesu li ntwerew f’aktar minn 140 pajjiż u rawhom aktar minn 600 miljun ruħ.

Il-films ta’ Deeble & Stone rebħu wkoll aktar minn 100 premju internazzjonali, inklużi sitt Wildlife Oscars u Emmy, għall-artistiċi u l-istejjer. Il-produzzjoni l-aktar riċenti tagħhom, Ir-Reġina tal-Iljunfanti mill-2020, kien l-ewwel film li nxtara u nħareġ minn Apple, u rebaħ premju Ċinema għall-Paċi.

“Għal kważi 45 sena, konna inseparabbli – flimkien kważi kull siegħa taʼ kull jum, kull ġimgħa, kull xahar,” stqarr Deeble l-​għada tal-​mewt taʼ martu. “Ivvjaġġajna ’l bogħod u għola għoli għax konna tim.

“Vicky kienet determinata, ġusta u diretta u, taħtha, profondament kreattiva. Hi għamlet l-affarijiet iseħħu. Qatt waħda li tfittex l-attenzjoni, hija ħalliet ix-xogħol tagħha, il-films tagħna, jitkellmu waħedhom.”

Espożizzjoni għas-siċċ

Wara li kisbet MA fir-Royal College of Art, Stone bdiet il-karriera tagħha ma' Deeble fl-1983 meta għamlu l-ewwel film tagħhom flimkien, Yndan An Fala – Wied Taħt Il-Baħar.

Maħruġ internazzjonalment minn Survival Anglia fl-1984, dan id-dokumentarju rebbieħ dwar il-Fal Estuary ta’ Cornwall immarka l-ewwel darba li t-tgħammir tas-siċċ u t-tqegħid tal-bajd kienu ġew iffilmjati fl-ibħra Brittaniċi. Jingħad li x-xogħol kien strumentali biex ma jinbenax port tal-kontejners fl-estwarju.

Innutat dak iż-żmien għat-trattament tad-dinja taħt l-ilma bl-istess mod bħal topside f'termini ta 'ċinematografija u bini ta' sekwenzi, il-film kien il-bidu ta 'assoċjazzjoni ta' 20 sena ma' Survival Anglia.

Il-koppja, mhux biss bugħaddasa ta’ suċċess iżda wkoll bdoti, imbagħad marru joqogħdu lejn l-Afrika tal-Lvant biex jiffilmjaw għall-BBC Hawn Kun Dragons (1990) dwar kukkudrilli tan-Nil, u film ieħor rebbieħ imsejjaħ ħut tax-xitan, ibbażat fuq qarnit ġgant. Jingħad li dawn iż-żewġ dokumentarji kmandaw figuri ta’ udjenza mhux tas-soltu għolja.

Titoli sussegwenti inklużi Ħut Ftit fl-Ilma Fond (dwar iċ-ċiklidi tal-Lag Tanganyika, magħmula fl-1996); Tale of the Tides: The Hyaena and the Mudskipper, 1998, iffokat fuq il-ħajja tal-baħar kostali fit-Tramuntana remota tal-Kenja, u aktar tard Il-mareat ta' Kirawira, dwar xmara mgħarrqa b'daqqa staġjonali fis-Serengeti (2019).

Programmi ta' komunikazzjoni

Jispeċjalizzaw f'films miktuba, diretti, miġbuda u prodotti minnhom infushom, Deeble & Stone tipikament għexu fuq il-post fil-bush ma’ timijiet żgħar għal madwar sentejn għal kull waħda mill-produzzjonijiet tagħhom, filwaqt li trabbew iż-żewġ uliedhom Freddy u Jacca flimkien magħhom.

Il-koppja sostniet li x-xogħol tagħhom kien dejjem immexxi mill-konservazzjoni u l-passjoni għad-dinja naturali. Huma bnew programmi ta’ sensibilizzazzjoni u edukazzjoni madwar il-films billi ttraduċuhom fil-lingwi lokali, ipprovdew drittijiet ta’ xandir b’xejn lill-pajjiżi li fihom saru u kkooperaw ma’ gruppi ta’ konservazzjoni lokali.

Vicky Stone tilfet ħajjitha wara ġlieda ta’ sentejn kontra l-kanċer. "Hija mietet fil-paċi d-dar, tħares 'il barra fuq l-irdumijiet u l-oċean li tant kienet tħobb," qal Deeble.

Ukoll fuq Diversnet: Colin Doeg: Jgħaddi l-istatist anzjan tal-fotografija u/w, Martin Edge: Għaddas li kiteb il-bibbja tal-fotografu u/w, Stan Waterman: Ir-raġel li kien iħobb il-klieb il-baħar, Imut il-fotografu tat-Titanic Emory Kristof