Ir-rimjiet tal-mudelli taħt l-ilma għadhom kemm daħlu f'deco

Fotografu reġa' daħal fil-kotba tar-rekords bil-mudell tiegħu li kien imkessaħ bil-ferħ, wara photoshoot riċenti ta' 50m fond - u STEVE HAINING għadu 'l bogħod milli lest. Jkellem lil Steve Weinman dwar iċ-ċajta tal-iskuba li saret teknika

Dak li beda bħala "daqsxejn ta 'ċajta" matul il-pandemija tal-Covid issa fjur f'għadsa teknika sħiħa ta' mudell taħt l-ilma - u bl-appoġġ ta 'tim teknoloġiku ta' Florida, il-fotografu professjonali Kanadiż Steve Haining u l-mudella Ciara Antoski stabbilixxew lilhom infushom b'mod sod. bħala l-Guiness World Records-setters.

L-aħħar Deepest Underwater Model Photoshoot tagħhom saret fuq il-gverta tal- Idro Atlantiku nawfraġju barra Pompano Beach fi Florida fid-19 ta’ Diċembru u ġie vverifikat minn GWR il-ġimgħa li għaddiet, fit-8 ta’ Jannar.

Antoski kien il-mudell ta' nifs fuq il-fond oriġinali u modest ta' Haining ta' 6.4m rekord dinji rimja fl-2021. Hija ma kinitx għadds esperjenza biżżejjed biex timmudella fuq tiegħu it-tieni rekord spara fi 30m sentejn wara iżda l-għadis tagħha, kemm nifs kif ukoll scuba, wasal ferm minn dakinhar.

Għall-aħħar rekord l-għaddas tekniku Amerikan Wayne Fryman kien responsabbli biex iżomm lil Antoski sigur u fornut bl-arja, u ismu jidher ukoll fuq GWR tifħir.

Il-fond rekord il-ġdid huwa ta' 49.8m u l-ħin tal-għads ġenerali kien ta' 52min 14sec. Biex tgħodd bħala photoshoot rekord dinji, GWR issa jistipula ħin minimu tal-qiegħ ta' 15-il minuta b'sistema ta' produzzjoni sħiħa. Xi ħaġa inqas minn dik hija sempliċi ritratt.

Għal Antoski l-għaddasa ta' Diċembru kienet konsiderevolment aktar sħuna milli kienu r-rimjiet rekord preċedenti. Haining u t-tim tiegħu kienu għamluha iebsa fuq il-mudell billi użaw siti li jkessħu l-Lagi l-Kbar, iżda t-termini tar-rekord ma jistipulawx li t-tqattigħ f'dadi b'ipotermja huwa rekwiżit.

'M'hemmx għalfejn tmur aktar fil-fond'

Steve Haining mhuwiex biss shooter taħt l-ilma iżda fotografu, ċinematografu u direttur tal-films professjonali ewlieni. Beda jagħmel ritratti ta’ mużiċisti rock, atleti u ċelebritajiet oħra qabel ma qaleb għal xogħol ta’ reklamar u fotografija tal-pajsaġġ bl-arti.

Steve Haining

Ir-rekord tal-2021 kien oriġina waqt il-Covid, meta kien ċajta mat-tim tiegħu dwar il-possibbiltà li jwettaq inkarigi ta’ fuq fuq liebes tagħmir tal-iskuba biex jissodisfa r-regoli Kanadiżi tas-saħħa u s-sigurtà. "Il-fond qatt ma kien l-intenzjoni oriġinali ta 'dak l-ewwel rekord," jgħid. "Kien aktar post li dejjem ridt nesplora u nirritratta - u nzerta li kien f'dak il-fond."

Il-post kien il- WL Wetmore relitt fil-Lag Huron, iżda l-istorja kisbet trazzjoni biss fis-sajf tal-2023, inkluż fuq Diverset, li kompla jimmonitorja t-tentattivi suċċessivi biex jikser dan ir-rekord arkani iżda intriganti.

F'Novembru 2023, meta t-tim mar kważi ħames darbiet aktar fil-fond sa 30m għal nofs siegħa fuq il-Lag Huron's Niagara II relitt, il-mudell miksi ftit kien għadds professjonali Mareesha Klups, il-koordinatur tas-sigurtà tal-għaddasa u donatur tal-arja mill-ewwel rimja. Din id-darba Antoski kien il-parrinu tal-immudellar tagħha.

Wara Haining kien qal Diverset li sakemm ma semax dwar “post inkredibbli fejn jispara 120ft (36m) jew aktar f’kundizzjonijiet ħafna iktar sħan, ma naħsibx li għandi bżonn nidħol iktar fil-fond!”

Iżda bugħaddasa oħra naturalment saru interessati li jikkontestaw ir-rekord, u jirriżulta li Haining kienet diġà ddeċidiet li tkompli b’approċċ aktar tekniku ftit wara l- Niagara II rimja.

'Ejja naraw kemm nistgħu nimbottaw dan' (Steve Haining)

"Fl-aħħar mill-aħħar kien: ejja naraw kemm nistgħu nimbottaw dan," jgħid. “L-ewwel diska kienet tip ta' inċident imma bdiet din il-ħaġa fejn kulħadd kien qisu: 'Oh, nista' nagħmel hekk!' Meta għamilna dik ta' 100ft (30m), deher li ma' ħafna mill-komunità tal-għads kienet tellieqa għall-qiegħ f'130ft (40m).

“Kien hemm nies jogħdos fuq l-arja sa 130ft (39m) iżda sa meta niżlu kienu diġà fl-NDL tagħhom, u għalhekk kienu jisparaw għal sitt jew seba’ minuti u jisparaw lura biss biex jegħlbu l-arloġġ.

“Konna qisu, huwa pjaċevoli li n-nies iridu jipprovawh imma npoġġu l-livell xi ftit aktar. Aħna dejjem tant okkupati, ilkoll qed nivvjaġġaw, iżda kienet konverżazzjoni li konna jkollna.”

L-isfidanti

Ir-rekord dinji Guinness kien fil-fatt reset għal 40.2m fl-ilmijiet aktar sħan tal-Baħamas ix-xahar wara l-isforz ta’ 30m ta’ Haining, għalkemm l-għads innifsu kien kontroversjali.

L-iskuba u l-freediver Kanadiż Kim Bruneau kien ingħaqad mal-fotografu Ċilena Pia Oyarzun biex mudell fuq nifs fuq il Negozjant tal-Baħar tanker. The wreck’s maximum depth was around 26m but the bow hung out over a drop-off. Most of their time was spent on the wreck, just dipping to 40m for a time to shoot from below it.

Eventually the record was verified – but Guinness clarified its conditions for any future attempts at the same time.

Offerta oħra rrappurtat f’Awwissu li għadda fuq Diverset involvew lill-freediver Awstrijak Christin Gerstorfer u lill-fotografu Belġjan Filip Blommaert, li għażlu bħala s-sett tagħhom il-faċilità tal-għadis artifiċjali magħluqa Pollakka Deepspot – 45.4m fil-qiegħ f’ilma ta’ 34°C. Dik it-talba ma ġietx validata minn GWR.

Haining u martu Molly għandhom post f'Orlando, Florida, li jippermettilu jilħaq il-kosta f'siegħa biex imur jogħdos sakemm ma jridx jieħu vantaġġ mill-opportunitajiet tal-għar u l-molol ta' ġewwa. Huwa kien imqabbad ma 'l-għada-iskola lokali u l-post trimix Isla Divers, u t-tim tiegħu kienu ħerqana li jgħinuh jiftaħ triq ġdida billi jtellgħu mudell ta 'ritrattazzjoni li tinvolvi dekompressjoni.

“Allura kelli dan il-grupp ta’ għaddasa b’aktar esperjenza minni li saru ħbieb tiegħi. Qed nagħmlu għadds ta’ dħul negattiv fuq nawfraġji b’ħafna kurrent u affarijiet, u bdejt nitħarreġ magħhom għal din ir-rimja.”

Inqas sfida termali minn Lake Huron iżda xorta kiesħa fuq l-elju (Steve Haining)

Ciara (ippronunzjata Sierra) Antoski malajr ingħaqad ma' din il-bidla għat-teknoloġija. Normalment kienet timmira li tidħol fl-iskuba dives rikreattiv kull fejn tivvjaġġa għall-immudellar tagħha u kienet diġà għaddasa aktar avvanzata milli kienet fl-2021. “Hija ltaqgħet man-nies tal-Isla Divers u qattgħet diversi xhur magħhom tagħmel it-trimix IANTD tagħha u firxa estiża u dak l-għalf kollu.

“Mela konna diġà qed nippreparaw meta rajna li din it-tfajla f’Montreal [Bruneau] kienet rebħet ir-rekord tagħna. Aħna qisna, nistgħu sempliċement mmorru għaliha mill-ewwel u nimbuttawha 'l barra imma nagħtuha ftit ħin.” Għal dak kollu li Haining kien qal qabel li kien rilassat u laqa’ l-isfidi fir-rekord, l-istint kompetittiv tiegħu kien beda b’mod ċar.

L-Idro Atlantiku

Hekk kif hu u Antoski ħadmu lejn iċ-ċertifikazzjonijiet tagħhom IANTD Advanced Recretional Trimix, it-tim ikkunsidra l-kwistjoni tal-post.

“Hemm nawfraġju msejjaħ il Sawdita 'il fuq fil-Lagi l-Kbar li huwa pjuttost fil-fond, għalhekk ħsibna li se jkun wieħed mudlam frisk għal sfida oħra,” tgħid Haining. “Imma mbagħad ħsibna li għalina lkoll f’drysuit jew wetsuit it-temperatura ma tantx tgħodd sakemm tkun qed tagħmel il-waqfa tad-dekompressjoni, imma konna nkunu qed nagħtu lill-mudell aktar uġigħ fuq kollox.

“Bdejt inħares lejn il-Florida Keys, imma ridt relitt li kien relattivament mhux mimsus – u l- Idro Atlantiku huwa relitt veru.” Id-dredger ta’ 90m, mibni fl-1905, kien għereq waqt li kien irmunkat għas-salvataġġ fl-1987, u jinsab sew fit-tramuntana taċ-Ċwievet 'il barra minn Boca Raton.

“Ġara biss li kien fil-post it-tajjeb. Hemm xi ftit oħrajn fil-fond hemmhekk imma jpoġġuk eżatt fil-kurrent tal-Golf, għalhekk għażilna dan għax jidher sabiħ ħafna iżda kien ukoll vjaġġ aktar sigur.”

Ray Marciano mill-Isla Divers kien ikun is-safety diver ta’ Haining u kien attrezzat tajjeb biex jassisti fl-ippjanar għax kien jaf il- Idro Atlantiku daqshekk tajjeb. "Kien l-ewwel darba li nagħmel dawn ir-rekords li kelli espert fis-sit speċifiku tal-għads li seta 'verament jgħinni," tgħid Haining.

Marciano would use a rebreather as would another Isla diver Doug Vanderbilt, on stand-by in case Fryman should have to bail out or Haining needed additional support. He would also help set up the assortment of caving torches used as cue lights to bring colour back to Antoski’s skin.

'Meta ninżlu hi żżomm l-informazzjoni' (Steve Haining)

Mareesha Klups, li tieħu pawża mix-xogħol ta 'stunt tal-films, din id-darba tkun l-għaddas tas-salvataġġ, li tosserva minn fond mingħajr deco f'każ li jkun meħtieġ intervent rapidu ta' emerġenza. Peress li kienet kemm fornitur tal-arja kif ukoll mudella, għallmet lil Fryman dak kollu li kellu bżonn ikun jaf bħala l-appoġġ dirett ta’ Antoski.

"Għamilna mazz sħiħ ta 'għaddasa ta' prattika għall-ġimagħtejn li wasslu għall-attentat," tgħid Haining. Ilma mqaxxar ttardja s-sessjoni tar-ritratti b'ġurnata sad-19 ta' Diċembru, meta hu u Marciano għamlu rekon dive semi-bounce filgħodu. Din kienet l-ewwel darba tiegħu fuq il- Idro Atlantiku.

Fuq it-tifrik

Huma rabtu fuq il-fdalijiet u poġġew xi tankijiet tal-ossiġnu fuq il-linja. Kelb il-baħar tigra kien imdendel madwar, għalkemm fl-għads ta 'wara nofsinhar kienu jaraw ftit aktar mill-barracuda fard.

“Kien biss biex nara l-partijiet tal-istruttura li kont rajt fir-ritratti kollha,” tgħid Haining. "Kien hemm partijiet mit-tifrik li kienu l-ewwel għażliet tiegħi iżda li waqgħu, li żgur ġara eżatt wara l-uragan." Dan kien l-Uragan Milton, f’Ottubru li għadda.

Il-pjan oriġinali kien li jispara lejn il-poppa bil-kamra tat-tmunier fl-isfond iżda kienet waqgħet parzjalment lejn il-ġenb, u ħalliet ħafna debris. "Ma kienx hemm post fejn stajt verament inpoġġiha hemmhekk, għalhekk morna lejn il-pruwa fuq in-naħa tal-port u dik saret l-isparatura ewlenija, b'parti minn dik l-istruttura toħroġ warajha."

It-temperatura ta 'l-ilma kienet ta' 24°C, li tkun balzuża għal Antoski wara 7°C Lake Huron. “Meta sibna l-post f’dik l-għaddasa mill-ġdid stajt nuriha fuq stampa fejn konna nkunu – dan huwa l-isfond, il-kamera tiegħi għandha dan id-dawl għalhekk kun konxju, iffoka fuq din in-naħa ta’ ġismek għax se nkun qed nispara b'dan il-mod.

"Meta ninżlu hi żżomm l-informazzjoni u diġà taf kif tippoża tajjeb, u dan jagħmilha ferm aktar faċli għalija."

Għar-rimja Haining kien qed juża kamera Fujifilm X-H2S b'lenti ta 'angolu wiesa' - "Jien dejjem nispara wiesgħa taħt l-ilma biex nikseb aktar struttura fl-isfond" - bi dwal Light & Motion u Ikelite bħala back-up.

Il-gassijiet kienu sempliċi biżżejjed. “Il-pjan oriġinali kien li tagħmel nitrox 32 sa 100 pied (30m) u jaqilbu għal 21/21 għar-rimja, imbagħad jaqilbu fit-triq lura biex ikollok 100% O 2 f'20 pied (6m), iżda spiċċajna biss inneħħu n-nitrox u mmorru 21/21 it-triq kollha."

Jelly merħba

The dive started badly for Haining. As he made his negative entry the camband tie on his sidemount broke. As he slung his camera and tried to fix it, a passing jellyfish stung his hand. Vanderbilt saw it all happen and tried to catch up to help, but Haining had everything clipped back together by the time he reached the top of the wreck.

Wara dan, il-photoshoot marru mingħajr irbit. Antoski kienet liebes twin aluminium 80s fuq daharha biex titla’ u tinżel u kellha 7kg piżijiet fuq iċ-ċinturin tal-piż moħbi. “Kien l-ammont perfett, għax jekk tara l-filmat hemm drabi fejn tista’ taraha terfa’ fuq nifs sħiħ iżda l-piż xorta jerġa’ jniżżelha. Jidher faċli imma mhux.”

'Mhux immorru fil-post li jmiss?' (Steve Haining)

Haining kien ippjanat li jimxi 'l quddiem mill-post inizjali għal sekonda fuq in-naħa l-oħra tal-fdalijiet li fih qafas ta' bieb intatt iżda wara li kiseb it-tiri li kellu bżonn iddeċieda kontra.

"Kellna l-QK ta 'Ciara tassew maħlula mingħajr l-ebda ċinturin tal-koxox għax kellha bżonn tkun tista' toħroġ minnha verament malajr, u għalhekk kien irridu nerġgħu nerġgħu lura, bin-nifs tagħha ħafna, u tiggwidaha in-na[a l-o[ra qabel ma jkollna ner;g[u lura sa nofs id-dg[ajsa fejn konna ntrabtu?

“Konna se nitilfu 15-il minuta biss nasluha s’issa u nwaqqfu, allura ħsibt: ejja nibqgħu nisparaw f’dan il-post.

“Aħna morna lil hinn mill-ħin li kellna bżonn u Ciara kienet qed tieħu gost. Hekk kif konna nagħtu wiċċha tista' tarah fuq il-filmat tistaqsi: 'Mhux se mmorru fil-post li jmiss?'

“Meta qalulha li se nagħmlu sparatura oħra qabel titla’ tistaqsi: ‘Għaliex ikkanċellajt l-għaddasa?’ Ma naħsibx li rrealizzat kemm kienet ilha hemm isfel.

“Il-finali O 2 deco kien madwar 16-il minuta u stennejna li kulħadd jiċċara ħlief Ciara, għax kienet fil-libsa u meta tkun qed tieħu n-nifs tal-helium tibred. Mela hekk kif ħelset, ħallewha titla’.”

Studio fis-sema

"Fl-aħħar, il-ġurnata ħassitha faċli," jgħid Steve Haining. “Kienet l-ewwel darba fl-istorja li seħħ photoshoot lil hinn mil-limitu ta' ebda dekompressjoni – mhux ritratt imma dwal ta' staging u li jkollok mudell mingħajr scuba, allura dan huwa tassew cool.

“Il-livell huwa stabbilit hawn u konna l-ewwel li mbuttawh s’issa, għalhekk huwa tajjeb li jkollna rekord definittiv. Jidher li bdejna kompetizzjoni tassew sabiħa.”

Allura huwa hekk? M'hemm l-ebda eżitazzjoni: “Tkellimt mal-Isla Divers dwar li nisfidaw ir-rekord tagħna stess – mhux se ngħid sa liema punt iżda b'mod pjuttost sinifikanti. Jekk xi ħadd ieħor jegħlebha issa dan hu tal-biża’ għax naf kemm kien xogħol għalina. Kienu xhur ta’ ppjanar, saħansitra aktar xhur ta’ taħriġ u ġirjiet ta’ prattika, għalhekk ħaqqhom.”

Għalissa, għal Haining huwa kollox dwar il-gost għadis fil-Florida Keys mal-guys tal-Isla, li jġorru kamera mhux akbar jew li tfixkel aktar minn GoPro.

Iżda fil-passat kien semma wkoll sfida ta’ ‘altitudni’, u meta nsaqsi jidher li Ciara Antoski hija l-mutur f’din it-trajettorja 'l fuq.

L-għarus tagħha jtajjar paraglider u hi għandha l-ambizzjonijiet li timmudella waqt li tkun imdendla minn fuqha, b’Haining u l-kamera tiegħu fuq paramotor, u ekwipaġġ tad-dawl fuq tagħhom, iwaqqaf "studio fis-sema" biex jistabbilixxi l-ogħla rekord ta’ shooting tal-mudelli.

"Għidt li jekk jistgħu jifhemha jiena u mmorru għaliha," jgħidli Haining. "Guinness staqsiet: 'Se tmur għall-ogħla kif ukoll għall-inqas rekord?'

"Dejjem se nkun qiegħed għal sfida imma loġistikament naf li nkun taħt l-ilma - ma nafx daqshekk dwar li naqa 'mis-sema!"

