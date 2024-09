Colin Doeg: Jgħaddi l-istatist anzjan tal-fotografija u/w

Il-pijunier distint Brittaniku miet fl-età ta’ 96 sena, u ħalliet wirt lil fotografija taħt l-ilma li huwa diffiċli li jiġi stmat iżżejjed, jgħid STEVE WARREN

Imwieled fit-23 ta’ Jannar, 1928, Colin Doeg kien reporter tifel matul it-Tieni Gwerra Gwerra u daret għall-ġurnaliżmu full-time wara li temm is-servizz nazzjonali tiegħu fl-Eġittu.

Wara try-dive fi Franza fil-bidu tas-snin sittin, huwa immedjatament ra opportunità biex ibigħ stampi taħt l-ilma u artikli għall-istampa nazzjonali. Għalhekk meta mar lura d-dar ingħaqad mal-Fergħa ta’ Londra tal-British Sub-Aqua Club u beda jieħu l-iskuba lezzjonijiet.

Sa dan iż-żmien, b'Aqualunging bilkemm ta' għaxar snin, kien diġà fotografu ta' l-art imwettaq, b'interess speċjali fir-ritratti ta' sports kompetittivi.

Bil-president tal-BSAC aktar tard Mike Busuttilli u żewġ bugħaddasa oħra, Colin ifforma konsorzju li kien se jġorr il-magna li jintefħu u l-magna esterna tagħhom 'l isfel għal mogħdijiet ta' stralċ biex jesploraw l-ilmijiet lil hinn, bħal dak iż-żmien, ix-xtut Brittaniċi mhux mifruxa.

Bħala fotografu taħt l-ilma li jiġbidja film, Colin kien jipproċessa n-negattivi taħt il-kanvas fil-postijiet tal-kampeġġ.

Flimkien mal-forniment tar-ritratti tiegħu lill-gazzetti u rivisti, daħal fl-emerging fotografija taħt l-ilma kompetizzjonijiet organizzati minn rivisti tal-iskuba u dive-clubs, inklużi l-konferenzi mwaqqfa minn Brighton & Worthing BSAC fl-1959 li ffjorixxu lejn l-aħħar tas-snin 80 wara li ssieħbu ma’ L-għaddas rivista.

Fuq il-linja: Qoxra għal Triton (li aktar tard saret L-għaddas) fl-1965

Merlangu tat-trabi, 1966

Il-komunità tal-għadis kienet għadha żgħira ħafna u l-fotografi taħt l-ilma kienu jiffurmaw minoranza żgħira fi ħdanha. Kienu wkoll skonnettjati minn xulxin, imxerrda madwar ir-Renju Unit – iżda żball aċċidentali kien jibdel dak kollu.

Stampi żbaljati

Wara kompetizzjoni, meta r-ritratti rritornaw Colin irċieva dawk ta’ kompetitur ieħor bi żball. Huwa kiseb l-indirizz ta’ dak il-fotografu u ħa fuqu biex iwassalhom bl-idejn.

Il-parteċipant l-ieħor fetaħ il-bieb ta’ barra tiegħu, it-tnejn bdew jitkellmu u, ta’ reputazzjoni, tant saru mħassba li sigħat wara kienu għadhom barra fil-porch.

L-għaddas l-ieħor kien Peter Scoones, dak iż-żmien printer fi Fleet Street iżda destinat li jsir wieħed mill-ifjen u l-aktar ċinematografi tat-televiżjoni taħt l-ilma tal-ġenerazzjoni tiegħu.

Iż-żewġt irġiel bdew iġibu l- fotografija taħt l-ilma komunità flimkien. Fl-1967 huma ko-fundaw il- Soċjetà Brittanika ta' Fotografi taħt l-ilma fil-belt tagħhom ta’ Londra, u BSoUP beda perjodu sostnut ta’ innovazzjoni li ġie rikonoxxut għas-suċċess tiegħu madwar id-dinja.

Peter, flimkien mal-membri tal-bidu Tim Glover u Geoff Harwood, li t-tnejn kienu jaħdmu għal Kodak dak iż-żmien, ġabu soluzzjonijiet ta 'inġinerija immaġinattivi biex itejbu l-housings taħt l-ilma, l-ottiki u strobes tal-perjodu.

Pijunieri reġgħu ngħaqdu: Geoff Harwood, Tim Glover, Mike Busuttilli, Phil Smith u Colin Doeg fil-Londra International Dive Show fl-2014

Dan kien kruċjali biex jingħelbu l-problemi ta 'viżibilità baxxa ħafna u dawl baxx komuni għall-għadis Brittaniku. Mingħajr skoperti tekniċi tagħhom, l-avvanzi kreattivi li mexxew 'il quddiem l-arti ta' fotografija taħt l-ilma ma kienx ikun possibbli.

Għalkemm il-membri tal-BSoUP kienu kompetittivi ħafna, paradossalment kienu wkoll entużjasti dwar il-qsim tal-ideat għall-ġid kollettiv. Colin kien wieħed minn dawk li kiteb taʼ spiss biex jgħaddi pariri li rebħu iebes lil ħaddieħor permezz taʼ kolonni fir- rivisti tal- għadis.

Fl-1972 Kendall McDonald ingħaqdet minn Colin, Peter, Geoff, Tony Baverstock, Phil Smith u John Lythgow fil-ko-awtur. Ħut Watching & fotografija biex jgħin lill-oħrajn jipprogressaw.

Ħut Watching & fotografija

Colin żamm il-momentum bħala fotografu taħt l-ilma kompetittiv sakemm attakk ta’ ħruq ta’ Sant’Antnin sfurzat waqfa fis-snin tmenin. Sa dak iż-żmien kien ġabar ġabra impressjonanti ta’ midalji, u saħansitra rebaħ it-titlu ta’ Fotografu tas-Sena taħt l-ilma f’Brighton fl-1980.

Dak li g[amel dik il-kisba tant tg[id kien li f’kompetizzjoni internazzjonali Colin kien reba[ b’portfolio sparat esklussivament fl-ib[ra Brittaniċi. Dan ġie minbarra li ġie msemmi Fotografu tad-dilettantiFotografu Sportiv tas-Sena.

Il-Fotografu Tat-Ilma tas-Sena 1968 jirċievi l-premju tiegħu mingħand iċ-chairperson tal-BSAC Harry Gould

Colin kien l-ewwel li ritratt kelb il-baħar basking fis-selvaġġ. Ħadem ukoll mill-qrib mal-ħabib antik tiegħu David Bellamy fuq proġett ta’ riċerka dwar il-kelp, u serva fuq il-kumitat ewlieni tas-Soċjetà tal-Konservazzjoni tal-Baħar għal numru ta’ snin, kif ukoll il-grupp MCS tax-Xlokk fis-snin 90.

Ekologu u personalità tat-TV David Bellamy ma' Colin Doeg (Steve Warren)

Ħalli l-ġurnaliżmu tal-aħbarijiet biex jaħdem fil-PR, kien strumentali fil-ħolqien tar-riklami famużi taċ-chimps PG Tips għall-marka tat-te Brooke Bond.

Colin reġa' ngħaqad ukoll ma' Kendall, ġurnalist innifsu, fuq promozzjoni għal Brooke Bond fl-1974. "The Sea - Our Other World" kienet kampanja ta 'kummerċjalizzazzjoni li ħeġġet il-bejgħ tat-te billi poġġiet waħda minn 50 karta stampa f'kull kaxxa.

Il-karti tal-kolletturi tal-għadis ġew ma’ kull kaxxa ta’ PG Tips – xi ħadd qatt ħa l-50 kollha?

Kull karta kopriet biċċa storja ta’ għadis, u setgħu jinġabru f’album ta’ 5p li kien fih aktar sfond ta’ scuba u plagg għall-BSAC, li miegħu Colin kellu assoċjazzjoni twila – minkejja li l-prattiċi tiegħu mhux dejjem kienu jaqblu mal-inklinazzjonijiet tiegħu bħala taħt l-ilma. fotografu. Huwa pprovda r-ritratt tal-qoxra għall-manwal tal-klabb tal-1970.

Manwal tal-BSAC fl-1970 b'kopertura ta' Colin Doeg Il-Gwida Guinness għall-Ħajja taħt l-ilma

Fl-1975 Colin ġie mikrija bħala konsulent tekniku għall-verżjoni tal-lingwa Ingliża Il-Gwida Guinness għall-Ħajja taħt l-ilma mill-għaddasa Franċiżi Christian Petron u Jean-Bernard Lozet.

Fl-1997 waqqaf flimkien il-Viżjonijiet fil-Baħar fotografija taħt l-ilma konferenza. Dan dam kull sena għal 10 snin, b’Colin bħala MC, jilqa’ preżentaturi famużi bħal David Doubilet, Kurt Amsler, Amos Nachoum, Alex Mustard, Tom Peschak, Michael AW u Douglas David Seifert.

David Doubilet jiffirma l-ktieb tiegħu Wiċċ Ħut għal Colin, li l-artikoli tal-fotografija taħt l-ilma tiegħu huwa jsemmi bħala ispirazzjoni personali (Warren Williams)

Fl-2002 Colin ġie rikonoxxut bil-Premju inawgurali Visions in the Sea għal Kontribuzzjonijiet Eċċellenti għall-Fotografija taħt l-ilma, u fil-Dive Show tal-2017 Paul Rose ippreżentalu L-għaddas Magazine Premju għall-Kisbiet tul il-Ħajja.

Colin Doeg bil-Premju għal ħajtu minn Diver fil-Birmingham Dive Show tal-2017 (Steve Warren)

Jiċċelebra dik il-faċilità, il-kameraman taħt l-ilma Dan Beecham, magħruf għal sekwenzi bħas-siġra li tiekol l-għasafar fi Pjaneta Blu 2, kiteb: “Meta naħseb lura dwar l-isfidi li viżjonarji bħalek żgur li jiffaċċjaw, inkun mimli kemm b’sensazzjoni kbira taʼ għira li ma nkunx parti minn dawk il-jiem ta’ skoperta u innovazzjoni, imma wkoll ovvjament b’apprezzament.

“Sempliċement ma nkunux fejn qegħdin illum, f’termini ta’ produzzjoni ta’ stampi u films tal-istorja naturali, kieku ma kienx għall-għerf kollu, it-teħid tar-riskju u d-determinazzjoni tal-ġenerazzjoni tiegħek ta’ pijunieri. B’mod reali ħafna, int u dejjem tkun parti mill-ħajja li tifforma l-għarfien kollettiv tagħna dwar it-teħid ta’ immaġini taħt l-ilma”.

Colin Doeg jaqta’ ż-żigarella biex tiftaħ fotografija taħt l-ilma taħriġ stabbilit f'Essex fl-2009 (Steve Warren)

Dan il-president ta 'Jannar tal-BSoUP Nur Tucker ippreżenta lil Colin bi premju Lifetime Service to Underwater Photography f'isem is-soċjetà.

Il-premju BSoUP Lifetime Service għall-Fotografija taħt l-ilma 2024 (Nur Tucker)

Waqt li ħabbar l-aħbar tal-mewt tiegħu lis-sħubija, Nur kiteb: “Colin kien figura pijunier fil-komunità tal-fotografija taħt l-ilma, magħruf għall-passjoni, id-dedikazzjoni u l-kontribuzzjonijiet tiegħu għall-arti u x-xjenza li jaqbad il-meravilji taħt il-mewġ b’tagħmir li bena. . It-tmexxija tiegħu f’BSoUP għenet biex tifforma l-organizzazzjoni u ispirat għadd ta’ fotografi.”

Dejjem lest biex jgħin Nicky Martinez bil-manka twin ta’ Colin Bil-kisbiet kollha tiegħu, Colin Doeg seta' bir-raġun jippretendi postu bħala l-ewwel fost l-istess, iżda huwa dejjem baqa' ħelu u modest. Sitt snin ilu Nicky Martinez kien poġġa qalbu biex jattendi l-Università ta’ Falmouth biex jistudja l-istorja naturali, il-fotografija taħt l-ilma u l-produzzjoni ta’ films. Iżda ma kellux fiduċja fil-portafoll li kien ġabar għas-sottomissjoni tiegħu. Mifrud bi tmien deċennji, poġġa bilqiegħda ma’ Colin, li assigurah li kellu talent ġenwin. Nicky rebaħ postu, u Colin kiteblu: “Omm, Nicky. Mingħajr ħolm aħna xejn. Id-dinja hija tiegħek u diġà ksibt ħafna. Il-ħolm jista’ jsir realtà.” "L-ebda mistoqsija ma kienet wisq stupida jew persuna wisq insinifikanti għalih biex jaqsam l-esperjenzi tiegħu," jgħid il-fotografu iżgħar. “Dan ir-raġel bla preżunzjoni u umli kien lest li jisma’ u jaqsam l-għarfien kollu tiegħu ma’ żagħżugħ ta’ 18-il sena eċċitat żżejjed li jipprova jiġru wara ħajja fil-fotografija taħt l-ilma. “Imma jien u ħafna oħrajn naqblu li l-laqgħa ta’ Colin kellha impatt kbir fuq ħajjitna u ta’ dan nirringrazzjah. Verament ser inmissu.”

Ukoll fuq Diversnet: Waqqa 'ħitan għal ħarsa aħjar, Il-Ġenju Tekniku Ta Peter Scoones, Mumenti Anzjani, Is-Subien tal-Istorja