GO Diving Show ANZ indispensabbli għall-fotografi taħt l-ilma

L-inawgurazzjoni GO Diving Show ANZ, li ssir fis-Sydney Showground fit-28-29 ta’ Settembru – u ma’ Dħul kompletament B'XEJN – ġiet deskritta bħala ħaġa obbligatorja għall-fotografi taħt l-ilma, kemm jekk għadek kif tibda l-vjaġġ tiegħek, kif ukoll jekk tkun 'snapper' imħawwar.

A għadd ta’ fotografi u edukaturi ta’ taħt l-ilma rinomati mad-dinja kollha se jkunu qed jorbtu lill- ritratt Stadju, u r-rebbieħa tal-prestiġjużi Premjijiet taħt l-ilma Australasia 2024 kompetizzjoni se tkun ippreżentata s-Sibt wara nofsinhar. Hawn taħt hawn ftit minn dawk fuq il-palk fi tmiem il-ġimgħa:

Nigel Marsh huwa r-raġel wara l-Unique Aussie Marine Life ta' Scuba Diver ANZ

Nigel Marsh

Nigel Marsh, li l-karatteristiċi Unique Aussie Marine Life tiegħu fi Scuba Diver Australia u New Zealand huma l-favoriti sodi tal-qarrejja, se jkun fuq il- ritratt Stadju fil- GO Diving Show ANZ f'Settembru.

Nigel huwa fotografu freelance taħt l-ilma u ġurnalist fotografiku bbażat fi Brisbane. Ix-xogħol tiegħu ġie ppubblikat f’bosta rivisti, gazzetti u kotba, kemm fl-Awstralja kif ukoll barra minn xtutna.

Huwa għaddas b'mod estensiv madwar l-Awstralja, speċjalment il-Gran Barriera Reef u l-Baħar tal-Qroll, u l-vjaġġi tiegħu ħaduh madwar l-Asja, l-Oċean Paċifiku, l-Oċean Indjan, l-Oċean Atlantiku u l-Karibew. Ir-ritratti tiegħu taħt l-ilma rebħu wkoll numru ta’ kompetizzjonijiet fotografiċi internazzjonali.

Il-passjoni ta' Nigel għall-għadis u l-ambjent tal-baħar evolviet minn età bikrija waqt li kien qed jagħmel snorkelling fil-bajjiet 'il barra minn belt twelidu ta' Sydney, l-Awstralja. It-tagħlim tal-adsa fl-1983 serva biex iżid l-interess tiegħu fil-ħajja tal-baħar, u dalwaqt kien jaqsam l-esperjenzi tiegħu ma’ oħrajn, jippreżenta slide shows u jikteb artikli għar-rivisti – l-ewwel artiklu tiegħu ġie ppubblikat fl-1983.

Minn dakinhar Nigel ipproduċa eluf ta’ artikli għal rivisti ta’ l-għadis, ta’ l-ivvjaġġar u tat-titjira madwar id-dinja, li jiffokaw fuq is-suġġetti favoriti tiegħu – ħut, għadis, klieb il-baħar, nawfraġji, ħajja tal-baħar u vjaġġar.

Nigel kien ukoll ko-awtur ta’ żewġ kotba ta’ gwida għall-għadis ma’ Neville Coleman, Dive Sites of the Great Barrier Reef and the Coral Sea (New Holland 1996) u Diving Australia (Periplus Editions 1997). Huwa ppubblika wkoll hu stess ktieb - HMAS Brisbane Queensland Coral Warship (Nigel Marsh fotografija 2011).

Matul l-aħħar għaxar snin Nigel kien okkupat jaħdem fuq sensiela ta’ kotba għat-tfal dwar suġġetti relatati mal-baħar (A sa Z of Sharks & Rays, Exploring Shipwrecks, Crabs & Crustaceans, Weird and Wacky Fish) u sensiela ta’ gwidi tal-għads u tal-baħar. kotba tal-ħajja (Coral Wonderland, Muck Diving, Underwater Australia, Diving With Sharks, Close Encounters With Marine Life) għal New Holland Publishers.

Brett Lobwein se jkun qed joffri xi għarfien dwar fotografija taħt l-ilma tekniki

Brett Lobwein

Il-fotografu ta’ taħt l-ilma Brett Lobwein, rebbieħ ta’ premjijiet, se jkun qed juri x-xbihat mill-isbaħ tiegħu fuq il- ritratt Palk fl-inawgurali GO Diving Show ANZ f'Settembru.

Brett huwa fotografu passjonat u b’moħħu ambjentali bbażat f’Sydney, li wara li trabba fuq il-passaġġi tal-ilma tax-Xmara Port Hacking fis-subborgi tan-Nofsinhar tal-belt, ra l-imħabba tiegħu għall-iskuba diving verament tieħu forma fil-bidu tas-snin 2000 waqt li kien qed jaħdem fi ħanut lokali għadsa.

Sal-2010, kien beda jieħu interess qawwi fih fotografija taħt l-ilma u xtara l-ewwel djar DSLR tiegħu.

Mill-ewwel vjaġġ tiegħu biex jgħum mal-balieni humpback f'Tonga, huwa kien kompletament hooked.

Il-passjoni tiegħu għal fotografija huwa rivaled biss mill-wanderlust tiegħu għall-ivvjaġġar eżotiku.

Kemm jekk jisparaw klieb il-baħar tal-ħarir fil-Ġonna tar-Reġina ta’ Kuba, pingwini fl-Antartika, orsijiet polari fl-Artiku, orka fin-Norveġja jew foki f’Narooma, Brett dejjem żgur li jirrappreżenta l-ħajja tal-baħar fl-element naturali tagħhom, mingħajr ma jiddemonizza jew sensazzjonalizza annimal biex jikseb. attenzjoni għal immaġni għar-raġunijiet ħżiena.

Allinjat mal-imħabba tiegħu għall-oċean u l-abitanti tiegħu, Brett huwa wkoll avukat qawwi tal-protezzjoni tal-oċeani u l-ambjent tagħna billi jqajjem kuxjenza dwar l-użu eċċessiv u d-domanda għall-plastik li jintuża darba.

Brett huwa Sony kburi Digital Avukat tal-Immaġini, Ambaxxatur għal Isotta Underwater Housings, Membru tal- Explorers Club, Membru tal-Oċean Artist Society, u eks fotografu assoċjat/resident f'Ocean Geographic.

Brett huwa wkoll is-sid ta 'UW Images, distributur ta' fotografija taħt l-ilma tagħmir.

L-immaġini tiegħu rebħu bosta internazzjonali fotografija premjijiet u ġew ippubblikati madwar id-dinja.

Don Silcock se jkun qed jitkellem dwar laqgħat kbar ta’ annimali

Don Silcock

Scuba Diver Australia u Editur Anzjan tal-Ivvjaġġar ta' New Zealand Don Silcock se tkun qed tieħu għall- ritratt Palk fl-inawgurali GO Diving Show ANZ f’Settembru biex jitkellem dwar il-faxxinu tiegħu għall-annimali kbar.

Don huwa fotografu u fotoġurnalist ta' taħt l-ilma Awstraljan ibbażat fuq il-gżira ta' Bali fl-Indoneżja, u ingħaqad mat-tim ta' Scuba Diver ANZ bħala l-Editur Anzjan tal-Ivvjaġġar fl-2020.

Oriġinarjament mir-Renju Unit, Don beda jogħdos fil-bidu tas-snin tmenin waqt li kien jgħix u jaħdem fil-Baħrejn, fil-Golf Persjan, u sar BSAC Avvanzat. Istruttur u Uffiċjal għad-Diving.

Huwa mar l-Awstralja fl-1991 mal-familja żagħżugħa tiegħu, fejn żviluppa l-passjonijiet dejjiema tiegħu għalihom fotografija taħt l-ilma u, ivvjaġġar għadsa.

Don għadda b'mod estensiv fil-Papwa Ginea Ġdida u fl-Indoneżja matul l-aħħar 25 sena u jemmen li ż-żewġ pajjiżi għandhom l-aqwa għadis tropikali fid-dinja. Scuba Diver ANZ reċentement ippubblikat it-13th artikolu f'serje dwar l-għadis PNG, u li jmiss kwistjoni se jkollu l-5th f'serje simili Don qed jikteb dwar l-għadis Indoneżja.

Madwar 15-il sena ilu, Don qabad dak li jiddeskrivi bħala l-‘big animal bug’ meta mar l-Awstralja t’Isfel għall-ewwel darba biex jirritratta klieb il-baħar bojod kbar u s-sena l-oħra, għamel il-15-il sena tiegħu.th vjaġġ hemm…

Bejn, huwa għamel ritratti u kiteb dwar it-tiger, il-martell kbir, u l-klieb il-baħar whitetip oċeaniċi fil-Baħamas; Mantas oċeaniċi, klieb il-baħar blu, klieb il-baħar tal-balieni, kukkudrilli Amerikani, u marlin strixxat fil-Messiku; il-balieni nofsinhar tan-Nofsinhar fl-Arġentina, il-balieni tan-Nofsinhar humpback f'Tonga, u l-balieni sperma fl-Azores.

Matul il-pandemija, Don daħal fl-għadis tekniku u reċentement temm iċ-ċertifikazzjoni tiegħu TDI Extended Range biex jikkwalifikah għal 55m bi tħejjija għal vjaġġi teknoloġiċi ddedikati biex jirritrattaw il-fdalijiet fil-Gżejjer Solomon u l-Atoll Bikini, li se jidhru fil-ħarġiet li ġejjin ta 'Scuba Diver ANZ. .

Mike Scotland se jkun qed jitkellem dwar il-ħajja tal-baħar Awstraljana

Mike l-Iskozja

Dive Log Australasia Editur u fotografu taħt l-ilma Mike Scotland se jkun qed jiffoka fuq il-bijoloġija tal-baħar 'fis-selvaġġ' fuq il- ritratt Palk fl-inawgurali GO Diving Show ANZ f'Settembru.

Mike beda jogħdos fl-1976 u kiseb b'suċċess il-PADI tiegħu għalliem rating fl-1982. Kif ukoll jgħallem aktar minn 1,000 għaddasa. Mike għamel 7,000 adsa u rebaħ premjijiet għar-ritratti U/W tiegħu.

Iż-żewġ passjonijiet ewlenin tiegħu huma fotografija taħt l-ilma u l-bijoloġija tal-baħar. Huwa jikteb dwar iċ-ċelebrazzjoni tal-ħajja tal-baħar flimkien mal-għadis avventura. Mike ippubblika l-ktieb tiegħu, Marine Biology in the Wild bħala servizz għall-għaddasa li jridu jitgħallmu aktar dwar il-baħar. Fiha ritratti standard tal-kartolina b'riċerka fil-fond. Bħalissa, qed jikteb sensiela dwar il-bijoloġija tal-ħut u l-klieb il-baħar, li se jinkludi fi ktieb ġdid is-sena d-dieħla.

Bijoloġija tal-Baħar fis-Selvaġġ

L-aħjar mod biex taqbad il-passjoni tiegħek għall-għadis huwa li titgħallem aktar dwar il-ħajja tal-baħar mill-isbaħ li niltaqgħu magħhom. Matul l-istint tiegħu fuq il- ritratt Stage, Mike se jiżvela ħafna għarfien inkredibbli li osserva fuq 48 sena ta 'għadis attiv li se jimmotivawk biex togħdas.

Mike huwa edukatur professjonali u wieħed mill-fotografi U/W l-aktar ippubblikati fl-Awstralja. Din it-taħdita se tkun appoġġjata mill-aktar ritratti eċċellenti tiegħu miġbura minn aktar minn 100 spedizzjoni lejn il-Great Barrier Reef u l-Paċifiku.

Talia Greis se tkun qed titkellem dwar l-astratt fotografija taħt l-ilma

Talia Greis

Il-fotografu taħt l-ilma Talia Greis, mgħallma waħedha u ta’ fama internazzjonali, se tkun fuq il- ritratt Stadju fil- GO Diving Show ANZ jitkellem dwar xbihat taħt l-ilma astratt.

Imwielda u trabba fir-reġjuni tal-belt kostali tas-Subborgi tal-Lvant ta’ Sydney, l-apprezzament tagħha għall-ħajja tal-oċeani sploda waqt li kienet qed togħdos Ningaloo Reef, WA.

"Il-fehim tad-diversità rikka u l-abbundanza tad-dinja taħt l-ilma ta 'pajjiżna qaleb swiċċ li għamilha essenzjali għalija li nieħu kamera taħt il-wiċċ kemm jista' jkun malajr," qalet.

“Mhux biss biex inkun nista’ nirriproduċi xi wħud mill-mumenti sbieħ li għandha x’toffri n-natura, iżda wkoll biex nista’ nifhem kompletament għalija nnifsi, il-kuluri u l-kumplessitajiet veri ta’ dak li kont xhud għalih”.

Dejjem waħda biex taqbad mument hekk kif tiżvolġi, Talia induna li r-rwol tagħha fl-għadis kien inbidel, u fil-jiem preżenti ssibha impossibbli li togħdas mingħajr ma tħares mil-lenti.

Talia kompliet tirbaħ Ocean Art 2019 Compact Division, Fotografu Emerġenti tas-Sena 2023 għal Ocean Geographic, Head On ritratt Festival, Kategorija tal-Pajsaġġ 2023, Bajjiet tat-Tramuntana taħt l-ilma ritratt Kompetizzjoni 2023, u Fotografu tas-Sena taħt l-ilma (UPY) għall-Kategorija Makro fl-2024.

Fotografija Astratta taħt l-ilma

Talia se tkun qed titkellem dwar l-astratt fotografija taħt l-ilma – tagħti introduzzjoni qasira dwar għaliex tħobb tesperimenta biha bħala għaddasa ta’ Sydney, u tiddiskuti d-diversi metodi u tekniki differenti li tuża biex tidħol fis-sengħa.

Hi se tkun qed tagħti xi eżempji ta’ tiri li ħadet bl-użu ta’ tekniki differenti, u tiddiskuti s-settings u r-rekwiżiti tat-tagħmir biex tesegwixxiha.

Nicolas Remy se jkun qed joffri pariri dwar ritratt tekniki

Nicolas Remy

Il-fotografu ta’ taħt l-ilma Franċiż-Awstraljan Nicolas Remy, li issa huwa bbażat f’Sydney, se jkun qed jieħu l- ritratt Palk fil-GO Diving Show ANZ in Settembru.

L-immaġini ta’ Nicolas irċevew aktar minn 40 premju internazzjonali, inklużi rebbieħa tal-kategorija fl-Oċean prestiġjuż fotografija Premjijiet, Ocean Art, DPG Masters, Stampi Ġeografiċi tal-Oċean tas-Sena u Natura Dinjija fotografija Premjijiet.

Ir-ritratti tiegħu dehru fil-midja mainstream bħall-BBC, CNN, Forbes, kif ukoll l-aqwa mezzi tal-għads u fotografija midja.

Huwa l-fundatur ta Il-Każin ta’ taħt l-ilma, L- fuq l-internet fotografija skola u komunità, li bħalissa tgħodd membri fi 12-il pajjiż. Il-Membri tal-Klabb għandhom aċċess għal korsijiet b'ritmu personali, forums ta' appoġġ, u webinars ta' kull xahar, fejn Nicolas u fotografi rinomati oħra jgħallmu fotografija Masterclasses.

Immexxi mill-passjoni tiegħu għat-tagħlim fotografija, Nicolas huwa kelliem pubbliku imħawwar. Minbarra l-webinars ta' kull xahar għal The Underwater Club, huwa regolarment mistieden jitkellem f'wirjiet ta' għadsa, fotografija taħt l-ilma soċjetajiet u klabbs scuba.

Imwettaq ritratt-ġurnalist, Nicolas awtur għexieren ta 'artikli ppubblikati fil-midja internazzjonali għadsa. Huwa Editur tal-Qasam għal DivePhotoGuide.com, u kontributur regolari ta' Plongez! Magazine (Franza) u Scuba Diver Magazine (Renju Unit u Awstralja/New Zealand), fejn jikteb dwar il-ħajja tal-baħar, l-ivvjaġġar, it-teknika fotografika u t-tagħmir.

Nicolas jikkollabora ma 'tagħmir ta' għadis u fotografija marki għall-ittestjar tal-prodott u r-reviżjonijiet fuq il-post. Huwa magħruf għall-kitbiet dettaljati u insightful li huwa awtur, li jaħdem ma 'marki bħal Nauticam, Mares, Nikon Australia u Retra UWT, biex insemmu xi ftit.

Nicolas huwa ambaxxatur tan-Nauticam. Bħalissa jispara b'Nikon Z9 f'housing Nauticam NA-Z9 u l-ottiki favoriti tiegħu huma s-sistema Nauticam EMWL u n-Nauticam FCP-1, għalkemm juża wkoll il-WWL-C meta d-daqs u l-piż huma essenzjali.

Ir-rebreathers jiffurmaw parti essenzjali oħra mill-kit tal-għads ta’ Nicolas: huwa qatta’ aktar minn 1,300 siegħa jieħu ritratti waqt li jogħdos jew rEvo CCR jew Mares Horizon SCR, u baqa’ isfel għal għadds twil minn tlieta sa erba’ sigħat. Nicolas huwa passjonat dwar dawn il-magni, li jara jieħdu spazju dejjem jikber fl-industrija tal-għadis.

GO Diving Show ANZ indispensabbli għall-fotografi taħt l-ilma 8

Il-GO Diving Show ANZ

Dan l-avveniment annwali, li qed isir din is-sena fuq 28-29 Settembru fil- Showground ta’ Sydney fil-Park Olimpiku, huwa mmirat li juri l-aqwa tad-dinja ta’ taħt l-ilma tagħna lil kulħadd minn novizzi mhux maħduma li jew qed jikkontemplaw jidħlu fl-għadis, jew lestew il-korsijiet tal-livell tad-dħul tagħhom, sa għaddasa avvanzati, sa għaddasa tekniċi u CCR veteran. għaddasa.

Hemm firxa ta 'stadji - l-Istadju Prinċipali, il- ritratt Stage, l-Australia/New Zealand Stage, l-Inspiration Stage u l-Tech Stage – li se jospitaw għexieren ta’ kelliema minn madwar id-dinja, kif ukoll għadd ta’ karatteristiċi interattivi li jixirqu żgħażagħ u kbar, minn esperjenzi ta’ għadis VR, trydives. , pool ta 'dimostrazzjoni, sirena, u ħafna aktar.

Madwar l-istadji u l-karatteristiċi se jkun hemm firxa wiesgħa ta’ esebituri, minn bordijiet tat-turisti u operaturi turistiċi għal resorts, liveaboards, taħriġ aġenziji, bejjiegħa bl-imnut, manifatturi, u organizzazzjonijiet ta’ konservazzjoni.

Il-GO Diving Show UK tal-2024, li issa fil-ħames sena tiegħu, ġibed aktar minn 10,000 parteċipant fi tmiem il-ġimgħa, u mifrux fuq medda ta’ 10,000 sq m ta’ spazju għall-wirjiet, u l-varjant tal-Awstralja u New Zealand jaspira li jilħaq dan il-livell fis-snin li ġejjin.

Id-dħul għall-GO Diving Show ANZ inawgurali huwa kompletament bla ħlas – irreġistra hawn biex tikseb il-biljetti tiegħek għal dak li huwa bla dubju l-avveniment tal-għadis tal-2024 fl-Awstralja. Hemm ħafna parkeġġ fuq il-post u l-post huwa faċli biex tasal b'ħafna għażliet ta 'trasport, għalhekk daħħal id-dati fid-djarju tiegħek issa u pprepara għal tmiem il-ġimgħa epika li tiċċelebra kull forma ta' għadis.